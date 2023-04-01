https://sputniknews.com.tr/20230401/bakan-donmez-ramazanin-son-gunu-filyosta-karadeniz-gazini-karaya-cikartacagiz-1069044318.html

Bakan Dönmez: Ramazanın son günü Filyos'ta Karadeniz gazını karaya çıkartacağız

Bakan Dönmez: Ramazanın son günü Filyos'ta Karadeniz gazını karaya çıkartacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İnşallah ramazanın son günü Filyos'ta Karadeniz gazını karaya çıkartacağız. Onun hazırlıklarını yapıyoruz"... 01.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-01T21:28+0300

2023-04-01T21:28+0300

2023-04-01T21:34+0300

fatih dönmez

türkiye

adil karaismailoğlu

doğalgaz

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sağanak ve lodos nedeniyle bir kısmı su altında kalan sahil şeridinde incelemenin ardından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce İskenderun Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantıya katıldı.Daha sonra Dönmez ile Karaismailoğlu, İskenderun Limanı'nda incelemelerde bulundu.Dönmez, burada yaptığı açıklamada, "Başta elektrik olmak üzere doğalgaz altyapısıyla alakalı sorunları artık tamamen bitirdik desek yeridir. Çok istisnai, münferit, yıkımın çok yoğun olduğu yerlerde zaman zaman münferit bağlantı talepleri geliyor. Orada da vatandaşlarımız binaların içerisine girdiği takdirde de bir şekilde çözüm üreterek elektrik ve doğalgazlarını bağlıyoruz" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle özellikle depremden etkilenen orta, ağır ve tamamen yıkılmış olan yapılarda oturan, iş yerlerini kullanan vatandaşların deprem tarihi itibarıyla birikmiş doğal gaz ve elektrik borçlarını tamamen sildiklerini belirten Dönmez, şöyle devam etti:'Saros için FSRU gemisi aslında geldi'Diğer taraftan sonuna yaklaştıkları büyük projelerin açılışıyla ilgili de hazırlıklar yaptıklarını belirten Dönmez, şöyle devam etti:Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da şehirlerdeki hayatı normal akışına bırakmak için önemli adımlar attıklarını, prefabrik ve konteyner kentlerin yapımının devam ettiğini söyledi.İskenderun'da suyun yükselmesi ve şehir içerisindeki yaşantıya etkisiyle ilgili inceleme yaptıklarını belirten Karaismailoğlu, "Acil olarak özellikle lodos ve rüzgarın etkisiyle şehir içerisine giren suyun engellenmesi amacıyla deniz tahkimatlarını biraz daha güçlendirdik ve deprem nedeniyle aralarında olan ayrışmaları kapattık. Ama bu bir geçici çözümdü. Kalıcı çözüm için de hem hocalarımız hem de projeci arkadaşlarımız da bir taraftan çalışıyorlar. İnşallah bu sıkıntıyı da ortadan kaldırmak için önümüzdeki günlerde kalıcı projelerimize de başlayacağız" diye konuştu.Karaismailoğlu, afetten etkilenen illerde çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü, vatandaşları biraz olsun rahatlatmak için çok önemli adımları hep birlikte atmaya devam edeceklerini belirtti.Deprem bölgesindeki çalışmaların yanı sıra yurt genelindeki projelerin de aynı hızla devam ettiğini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:Karaismailoğlu, deprem bölgesindeki şehirlerde hareketliliğin artığını dile getirerek, "İnşallah her şey eskisinden daha güzel olacak çünkü hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, çok özverili kadrolar sayesinde bu işlerin üstesinden hızla geliyoruz." dedi.Açıklamalarının ardından Bakan Karaismailoğlu ve Dönmez, İskenderun Limanı'nda depremzedelerin kaldığı MSC AURE

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fatih dönmez, adil karaismailoğlu, doğalgaz