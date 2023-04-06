https://sputniknews.com.tr/20230406/torontonun-simgesi-cn-kulesine-yildirim-dustu-1069286422.html
Toronto’nun simgesi CN Kulesi’ne yıldırım düştü
Toronto’nun simgesi CN Kulesi’ne yıldırım düştü
Kanada'nın Ontario eyaletinin başkenti Toronto’da içerisinde restoranların da bulunduğu ünlü CN Kulesi’ne yıldırım düştü. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T16:49+0300
2023-04-06T16:49+0300
2023-04-06T16:49+0300
dünya
toronto
yıldırım
kule
amerika
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069286260_0:19:1636:939_1920x0_80_0_0_7ddc9ab6bcf866b963c7a010dc257823.png
553 metre yüksekliğindeki dev kuleye yıldırım isabet ettiği anlar, amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Yıldırımın düşmesiyle gökyüzü aydınlandı. Şiddetli fırtına nedeniyle Quebec ve Ontario’da binlerce kişinin elektriksiz kaldığı öğrenildi.
toronto
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069286260_181:0:1456:956_1920x0_80_0_0_dcdd98c68767f1228b683b5a6fce8294.png
Toronto’nun simgesi CN Kulesi’ne yıldırım düştü
Toronto’nun simgesi CN Kulesi’ne yıldırım düştü
2023-04-06T16:49+0300
true
PT0M21S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
toronto, yıldırım, kule, amerika, video, видео
toronto, yıldırım, kule, amerika, video, видео
Toronto’nun simgesi CN Kulesi’ne yıldırım düştü
Abone ol
Kanada'nın Ontario eyaletinin başkenti Toronto’da içerisinde restoranların da bulunduğu ünlü CN Kulesi’ne yıldırım düştü.
553 metre yüksekliğindeki dev kuleye yıldırım isabet ettiği anlar, amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Yıldırımın düşmesiyle gökyüzü aydınlandı. Şiddetli fırtına nedeniyle Quebec ve Ontario’da binlerce kişinin elektriksiz kaldığı öğrenildi.