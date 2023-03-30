https://sputniknews.com.tr/20230330/taylandda-yildirim-dusmesi-sonucu-milli-parkta-yangin-cikti--1068938840.html
Tayland'da yıldırım düşmesi sonucu milli parkta yangın çıktı
Tayland'da yıldırım düşmesi sonucu milli parkta yangın çıktı
Tayland'ın Nakhon Nayok eyaletinde yer alan Khao Laem Milli Parkı'nda yangın çıktı. 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T10:36+0300
2023-03-30T10:36+0300
2023-03-30T10:36+0300
dünya
video
tayland
milli park
yangın
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Tayland’ın Nakhon Nayok eyaletinde yer alan Khao Laem Milli Parkı'nda yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına bölgedeki dik dağlar nedeniyle itfaiye ekipleri, müdahale etmekte güçlük çekerken, yangının yakınlarda bulunan bir askeri birliğe doğru ilerlediği bildirildi.
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Tayland'da yıldırım düşmesi sonucu milli parkta yangın çıktı
Tayland'da yıldırım düşmesi sonucu milli parkta yangın çıktı
2023-03-30T10:36+0300
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video, tayland, milli park, yangın, видео
video, tayland, milli park, yangın, видео
Tayland'da yıldırım düşmesi sonucu milli parkta yangın çıktı
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Tayland'ın Nakhon Nayok eyaletinde yer alan Khao Laem Milli Parkı'nda yangın çıktı.
Tayland’ın Nakhon Nayok eyaletinde yer alan Khao Laem Milli Parkı'nda yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangın çıktı.
Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangına bölgedeki dik dağlar nedeniyle itfaiye ekipleri, müdahale etmekte güçlük çekerken, yangının yakınlarda bulunan bir askeri birliğe doğru ilerlediği bildirildi.