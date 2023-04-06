https://sputniknews.com.tr/20230406/taylandda-chatgptnin-loto-tahminiyle-ikramiye-kazandi-1069278138.html

ChatGPT'nin loto tahminiyle ikramiye kazandı

ChatGPT'nin loto tahminiyle ikramiye kazandı

Tayland'da bir kişi, yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI'ın yapay zeka robotu ChatGPT'nin tahmin ettiği rakamlarla lotodan ikramiye kazandığını açıkladı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T15:32+0300

2023-04-06T15:32+0300

2023-04-06T15:39+0300

tayland

chatgpt

yaşam

yapay zeka

loto

ikramiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068498489_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_36bcf59b01cf3e27f0791262b7dc4db7.jpg

Tayland basınındaki habere göre, Patthawikorn Boonrin, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ChatGPT'nin yardımıyla lotodan ikramiye çıkan numarayı bildiğini iddia etti.Boonrin, paylaşımında, ChatGPT'ye son 10 yılda lotoda ikramiye çıkan rakamları verdiğini ve bir sonraki ikramiye vuracak numarayı tahmin etmesini istediğini kaydetti.ChatGPT'nin de 57, 27, 29 ve 99 numaralarını önerdiğini belirten Boonrin, 99 numara ile 59 dolar ikramiye kazandığını ifade etti.Boonrin'in olayı açıkladığı ekran görüntülerini içeren paylaşım, binlerce beğeni ve paylaşım alarak viral oldu.Teknoloji meraklısı Boonrin, paylaşımında, ChatGPT'nin kendisine 'bu konuyu saplantı haline getirmemesi' uyarısında ve "dışarı çıkıp egzersiz gibi şeyler yapması' çağrısında bulunduğunu anlattı.

https://sputniknews.com.tr/20230403/almanya-chatgptyi-yasaklayabilir-1069126002.html

tayland

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tayland, chatgpt, yapay zeka, loto, ikramiye