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https://sputniknews.com.tr/20230406/taylandda-chatgptnin-loto-tahminiyle-ikramiye-kazandi-1069278138.html
ChatGPT'nin loto tahminiyle ikramiye kazandı
ChatGPT'nin loto tahminiyle ikramiye kazandı
Tayland'da bir kişi, yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI'ın yapay zeka robotu ChatGPT'nin tahmin ettiği rakamlarla lotodan ikramiye kazandığını açıkladı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T15:32+0300
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chatgpt
yaşam
yapay zeka
loto
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Tayland basınındaki habere göre, Patthawikorn Boonrin, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ChatGPT'nin yardımıyla lotodan ikramiye çıkan numarayı bildiğini iddia etti.Boonrin, paylaşımında, ChatGPT'ye son 10 yılda lotoda ikramiye çıkan rakamları verdiğini ve bir sonraki ikramiye vuracak numarayı tahmin etmesini istediğini kaydetti.ChatGPT'nin de 57, 27, 29 ve 99 numaralarını önerdiğini belirten Boonrin, 99 numara ile 59 dolar ikramiye kazandığını ifade etti.Boonrin'in olayı açıkladığı ekran görüntülerini içeren paylaşım, binlerce beğeni ve paylaşım alarak viral oldu.Teknoloji meraklısı Boonrin, paylaşımında, ChatGPT'nin kendisine 'bu konuyu saplantı haline getirmemesi' uyarısında ve "dışarı çıkıp egzersiz gibi şeyler yapması' çağrısında bulunduğunu anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230403/almanya-chatgptyi-yasaklayabilir-1069126002.html
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tayland, chatgpt, yapay zeka, loto, ikramiye
tayland, chatgpt, yapay zeka, loto, ikramiye

ChatGPT'nin loto tahminiyle ikramiye kazandı

15:32 06.04.2023 (güncellendi: 15:39 06.04.2023)
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYChatGPT
ChatGPT - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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Tayland'da bir kişi, yapay zeka geliştirme şirketi OpenAI'ın yapay zeka robotu ChatGPT'nin tahmin ettiği rakamlarla lotodan ikramiye kazandığını açıkladı.
Tayland basınındaki habere göre, Patthawikorn Boonrin, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, ChatGPT'nin yardımıyla lotodan ikramiye çıkan numarayı bildiğini iddia etti.
Boonrin, paylaşımında, ChatGPT'ye son 10 yılda lotoda ikramiye çıkan rakamları verdiğini ve bir sonraki ikramiye vuracak numarayı tahmin etmesini istediğini kaydetti.
ChatGPT'nin de 57, 27, 29 ve 99 numaralarını önerdiğini belirten Boonrin, 99 numara ile 59 dolar ikramiye kazandığını ifade etti.
@ai.runlottery มาดูคำตอบเต็มๆ เรื่อง #หวย งวดวันที่1 เมษายน 2566 ของ #ChatGPT ในคืน วันที่ 27 มีนาคม 2566 ช่วงเวลา 20.23 กันครับ #โปรดใช้วิจารณญาณในการไถฟีด #โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ♬ เสียงต้นฉบับ - เลขพารวย
Boonrin'in olayı açıkladığı ekran görüntülerini içeren paylaşım, binlerce beğeni ve paylaşım alarak viral oldu.
Teknoloji meraklısı Boonrin, paylaşımında, ChatGPT'nin kendisine 'bu konuyu saplantı haline getirmemesi' uyarısında ve "dışarı çıkıp egzersiz gibi şeyler yapması' çağrısında bulunduğunu anlattı.
ChatGPT - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
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