https://sputniknews.com.tr/20230406/ryabkov-abd-buyukelcisi-ile-wsj-muhabirinin-tutuklanmasi-konusunu-gorustu-1069300377.html
Ryabkov, ABD Büyükelçisi ile WSJ muhabirinin tutuklanması konusunu görüştü
Ryabkov, ABD Büyükelçisi ile WSJ muhabirinin tutuklanması konusunu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov’un ABD Büyükelçisi Tracy ile WSJ muhabiri Gerşkoviç'in tutuklanması konusunu görüştüğünü duyurdu. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T22:00+0300
2023-04-06T22:00+0300
2023-04-06T22:00+0300
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rusya
abd
sergey ryabkov
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un ABD'nin Rusya Büyükelçisi Lynn Tracy ile WSJ muhabiri Amerikan vatandaşı Evan Gerçkoviç’in tutuklanması konusunu görüştüğü belirtildi.Açıklamada, “ABD vatandaşı Evan Gerşkoviç'in Rusya'da gözaltına alınmasıyla ilgili görüşme sırasında Lynn Tracy'nin dikkati, gazeteciye yöneltilen suçlamaların ciddiliğine çekildi. Gazetecilik statüsünü casusluk olarak nitelendirilebilecek yasadışı eylemler için bir örtü olarak kullanarak gizli bilgiler elde etmeye çalışırken suçüstü yakalandığı vurgulandı. Ayrıca, bu davayla ilgili olarak Rus makamları ve Evan Gerşkoviç'in kaderini belirleyecek mahkeme üzerinde baskı kurmayı amaçlayan çabaların boş ve anlamsız olduğu kaydedildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Evan Gerşkoviç'e konsolosluk erişimi sorununun Rusya'nın ‘mevcut konsolosluk uygulamaları ve mevzuatı dikkate alınarak’ çözüleceği vurgusu yapıldı.The Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç, 30 Mart sabahı FSB tarafından Rus askeri-sanayi kompleksi işletmelerinden birinin faaliyetleriyle ilgili devlet sırrı kapsamına giren bilgiler topladığı şüphesiyle Yekaterinburg kentinde gözaltına alınmıştı. Gerşkoviç hakkında daha sonra çıkarıldığı Lefortovskiy Mahkemesi tarafından tutuklu yargılama kararı verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230330/rusya-disisleri-wsj-muhabirinin-takasi-su-an-icin-gundemde-yok-1068972569.html
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wsj, rusya, abd, sergey ryabkov
wsj, rusya, abd, sergey ryabkov
Ryabkov, ABD Büyükelçisi ile WSJ muhabirinin tutuklanması konusunu görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov’un ABD Büyükelçisi Tracy ile WSJ muhabiri Gerşkoviç'in tutuklanması konusunu görüştüğünü duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un ABD'nin Rusya Büyükelçisi Lynn Tracy ile WSJ muhabiri Amerikan vatandaşı Evan Gerçkoviç’in tutuklanması konusunu görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, “ABD vatandaşı Evan Gerşkoviç'in Rusya'da gözaltına alınmasıyla ilgili görüşme sırasında Lynn Tracy'nin dikkati, gazeteciye yöneltilen suçlamaların ciddiliğine çekildi. Gazetecilik statüsünü casusluk olarak nitelendirilebilecek yasadışı eylemler için bir örtü olarak kullanarak gizli bilgiler elde etmeye çalışırken suçüstü yakalandığı vurgulandı. Ayrıca, bu davayla ilgili olarak Rus makamları ve Evan Gerşkoviç'in kaderini belirleyecek mahkeme üzerinde baskı kurmayı amaçlayan çabaların boş ve anlamsız olduğu kaydedildi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Evan Gerşkoviç'e konsolosluk erişimi sorununun Rusya'nın ‘mevcut konsolosluk uygulamaları ve mevzuatı dikkate alınarak’ çözüleceği vurgusu yapıldı.
The Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç, 30 Mart sabahı FSB tarafından Rus askeri-sanayi kompleksi işletmelerinden birinin faaliyetleriyle ilgili devlet sırrı kapsamına giren bilgiler topladığı şüphesiyle Yekaterinburg kentinde gözaltına alınmıştı. Gerşkoviç hakkında daha sonra çıkarıldığı Lefortovskiy Mahkemesi tarafından tutuklu yargılama kararı verilmişti.