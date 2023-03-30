https://sputniknews.com.tr/20230330/rusya-disisleri-wsj-muhabirinin-takasi-su-an-icin-gundemde-yok-1068972569.html
Rusya Dışişleri: WSJ muhabirinin takası şu an için gündemde yok
Rusya Dışişleri: WSJ muhabirinin takası şu an için gündemde yok
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya’da casusuluk şüphesiyle gözaltına alınan WSJ muhabiri Evan Gerşkoviç'in takası konusunun şu an için gündemde... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T20:05+0300
2023-03-30T20:05+0300
2023-03-30T20:05+0300
rusya
dünya
wsj
wall street journal (wsj)
abd
gazeteci
casus
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus basınına demecinde, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Yekaterinburg kentinde casusluk şüphesiyle gözaltına alınan The Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç'in takasıyla ilgili konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.Ryabkov, “Şu anda bu konuda konuşmak için henüz erken, çünkü geçmişte sadece hüküm giyen ve cezalarını çekmekte olan insanların takası yapıldı” dedi.Ryabkov, şu anda ABD’de cezalarını çekmekte olan Rus vatandaşlarının kendilerini ‘Amerikan zulüm sisteminin değirmen taşlarında’ bulduğunu belirterek, “Bakalım, bu olay bundan sonra nasıl gelişecek” diye konuştu.WSJ muhabiri Evan Gerşkoviç, 30 Mart sabahı FSB tarafından Rus askeri-sanayi kompleksi işletmelerinden birinin faaliyetleriyle ilgili devlet sırrı kapsamına giren bilgiler topladığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.Muhabirlerine yönelik suçlamaları dayanaksız olarak nitelendiren WSJ, gazetecinin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.Kremlin’den yapılan açıklamada, Gerşkoviç’in ‘suçüstü’ yakalandığı ve Moskova Lefortovo Mahkemesi’nin hakkında tutuklama kararı verdiğini belirtilmişti8 Aralık 2022'de Rusya'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla hüküm giyen ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner, ABD'de silah kaçakçılığı ve teröre destek suçlamalarıyla hüküm giyen Rus iş adamı Viktor But ile takas edilmişti.
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rusya, wsj, wall street journal (wsj), abd, gazeteci, casus
rusya, wsj, wall street journal (wsj), abd, gazeteci, casus
Rusya Dışişleri: WSJ muhabirinin takası şu an için gündemde yok
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya’da casusuluk şüphesiyle gözaltına alınan WSJ muhabiri Evan Gerşkoviç'in takası konusunun şu an için gündemde olmadığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus basınına demecinde, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Yekaterinburg kentinde casusluk şüphesiyle gözaltına alınan The Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç'in takasıyla ilgili konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.
Ryabkov, “Şu anda bu konuda konuşmak için henüz erken, çünkü geçmişte sadece hüküm giyen ve cezalarını çekmekte olan insanların takası yapıldı” dedi.
Ryabkov, şu anda ABD’de cezalarını çekmekte olan Rus vatandaşlarının kendilerini ‘Amerikan zulüm sisteminin değirmen taşlarında’ bulduğunu belirterek, “Bakalım, bu olay bundan sonra nasıl gelişecek” diye konuştu.
WSJ muhabiri Evan Gerşkoviç, 30 Mart sabahı FSB tarafından Rus askeri-sanayi kompleksi işletmelerinden birinin faaliyetleriyle ilgili devlet sırrı kapsamına giren bilgiler topladığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.
Muhabirlerine yönelik suçlamaları dayanaksız olarak nitelendiren WSJ, gazetecinin serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Gerşkoviç’in ‘suçüstü’ yakalandığı ve Moskova Lefortovo Mahkemesi’nin hakkında tutuklama kararı verdiğini belirtilmişti
8 Aralık 2022'de Rusya'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla hüküm giyen ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner, ABD'de silah kaçakçılığı ve teröre destek suçlamalarıyla hüküm giyen Rus iş adamı Viktor But ile takas edilmişti.