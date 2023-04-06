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https://sputniknews.com.tr/20230406/pfdk-dursun-ozbek-ve-ahmet-nur-cebiye-21er-gun-hak-mahrumiyeti-cezasi-verdi-1069303276.html
PFDK, Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi'ye 21'er gün hak mahrumiyeti cezası verdi
PFDK, Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi'ye 21'er gün hak mahrumiyeti cezası verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T22:35+0300
2023-04-06T22:35+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
ahmet nur çebi
dursun özbek
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TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Dursun Özbek'e kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye de kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareketler ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle ceza uyguladı.Erden Timur'a da 21 gün hak mahrumiyeti cezasıGalatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da Adana Demirspor maçının ardından basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sitesinde yer alan beyanlarındaki sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasına çarptırıldı.Adana Demirspor karşılaşmasının ardından hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında ise isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.Kurula sevk edilen isimlerden Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'a, kulüp resmi sitesinde yayınlanan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 200 bin lira para cezası uygulandı.Disiplin Kurulu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a ise Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 100 bin lira ceza verdi.PFDK; Beşiktaş'a 300 bin lira, Galatasaray'a 200 bin lira, Fenerbahçe ve Yukatel Kayserispor'a da 56'şar bin lira para cezası verilmesine hükmetti.
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türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), ahmet nur çebi, dursun özbek
türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), ahmet nur çebi, dursun özbek

PFDK, Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi'ye 21'er gün hak mahrumiyeti cezası verdi

22:35 06.04.2023
© AATürkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye 21'er gün hak mahrumiyeti ve 50'şer bin lira para cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Dursun Özbek'e kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye de kulüp resmi internet sitesinde yapılan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareketler ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle ceza uyguladı.

Erden Timur'a da 21 gün hak mahrumiyeti cezası

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da Adana Demirspor maçının ardından basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sitesinde yer alan beyanlarındaki sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Adana Demirspor karşılaşmasının ardından hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk hakkında ise isnat olunan ihlalin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.
Kurula sevk edilen isimlerden Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'a, kulüp resmi sitesinde yayınlanan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 200 bin lira para cezası uygulandı.
Disiplin Kurulu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a ise Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle 100 bin lira ceza verdi.
PFDK; Beşiktaş'a 300 bin lira, Galatasaray'a 200 bin lira, Fenerbahçe ve Yukatel Kayserispor'a da 56'şar bin lira para cezası verilmesine hükmetti.
Beşiktaş - Beşiktaş logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
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