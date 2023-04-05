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Beşiktaş: Mehmet Büyükekşi için artık takke düşmüş kel görünmüştür
Beşiktaş: Mehmet Büyükekşi için artık takke düşmüş kel görünmüştür
Beşiktaş resmi hesaplarından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında açıklama yayınladı. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T16:17+0300
2023-04-05T16:41+0300
spor
beşiktaş
mehmet büyükekşi
tepki
kulüp
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Beşiktaş Kulübü, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ile Hatayspor'un maçlarına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) verdiği kararın değiştirilmesi gerektiğini ve buna ilişkin mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini açıkladı.Siyah-beyazlıların sitesinden 'Biz biliyoruz da herkes de görecek gerçek niyetinizi' başlıklı yayımlanan mesajda şunlar yer aldı: "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir kısım kulübün ekmeğine yağ sürmek adına çok açık olan gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışmaktadır.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, almış oldukları hukuk dışı ve adil rekabetle hiçbir şekilde bağdaşmayan skandal kararla ilgili olarak ısrarla 11 Süper Lig kulübünün söz konusu kararın destekçileri oldukları yönünde kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan söylemlerde bulunmaktadır.Kulübümüzün talebi üzerine Kulüpler Birliği’nin 29 Mart 2023 tarihinde düzenlediği toplantı sonucunda 31 Mart 2023 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na gönderdiği yazı aynen aşağıda aktarılmıştır:'Kulüpler Birliği olarak 29 Mart tarihinde gerçekleştirdiğimiz toplantıda varılan görüş birliğine istinaden, Yönetim Kurulunuzun 10 Şubat 2023 tarih ve 55 sayılı kararlara ilişkin kulüplerimizden yazılı görüş talep edilmiştir.Yapılan talep üzerine Süper Lig’de yer alan kulüplerimizden;Buna istinaden Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Hatayspor, Medipol Başakşehir FK ve DG Sivasspor’dan oluşan 6 kulübümüz konuyla alakalı yazılı görüş bildirmemiştir.Adana Demirspor, FTA Antalyaspor, Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor’dan oluşan 6 kulübümüz 2022-2023 sezonunda Gaziantep FK ve Hatayspor’un oynadıkları müsabakaların yok sayılması gerektiği,Fenerbahçe, Galatasaray, Giresunspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Ümraniyespor kulüplerimizden oluşan 6 kulübümüz 10 Şubat 2023 tarihli kararların devam etmesi,Konyaspor kulübümüz ise 10 Şubat 2023 tarihinde alınan kararın devam etmesine ancak TFF’nin Hatayspor ve Gaziantep FK’nın Süper Lig maçlarının sayılmamasına yönelik yeni bir karar alması halinde, aynı kulüplerin Türkiye Kupası’nda oynamış oldukları müsabakalarının da iptal edilmek suretiyle 5 Nisan 2023 tarihinde oynanacak olan Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşma taleplerini belirtmişlerdir.''Büyükekşi, tüm kulüplere eşit mesafede olmadığını göstermiştir'Kulüpler Birliği’nin yazısı apaçık ortadadır. 11 kulübün mevcut sistemi desteklediği yönünde bir ifade ve de böyle bir anlam çıkarımı asla söz konusu olamaz. Buna rağmen TFF Başkanı ısrarla yanlış bilgiler vererek kamuoyunu yanlış yönlendirmektedir. Bu iyi niyetli bir tutum değildir. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin bu tavırları, taraf olduğu duygusunu kuvvetlendirmektedir.Tüm bu gerçekler ortadayken üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız ki bazı kulüplerimize görüşlerini değiştirmeleri konusunda baskı da yapılmıştır.Tüm kulüplerin 31 Mart 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Kulüpler Birliği’ne yazılı görüşlerini iletmeleri gerekmesine rağmen, altı kulüp görüş bildirmemiş ve çekimser kalmıştır. Bu kulüplerimizin yöneticileri telefonla aranarak mevcut kararın devamı yönünde oy kullanmaları için baskı görmüş, bu baskının neticesinde de çekimser olan dört kulüp 10.02.2023 tarihli TFF Yönetim Kurulu kararlarının devamı yönündeki yeni görüşlerini(!) doğrudan TFF’ye yazılı olarak bildirmek zorunda bırakılmışlardır.Kulüpler Birliği’nin görüşleri hangi yönde oluşmuş olursa olsun görülmektedir ki TFF bu konuda ön yargılı sabit bir fikrin peşinde gitmektedir. Bir örnek verecek olursak; birçok başka konuda olduğu gibi uygulamaya koyduğu bir PFDK talimatı değişikliği ile ilgili olarak kulüplerden tepki gelmesi üzerine Kulüpler Birliği’nin görüşünü alarak yeni bir yönetim kurulu kararı ile daha önce koymuş olduğu talimat değişikliği kuralını değiştiren TFF Yönetimi, bu konuda aynı yöntemi niye uygulamadığını Beşiktaş camiasına olduğu gibi futbol kamuoyuna da izah edememektedir.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için artık takke düşmüş, kel görünmüştür. Büyükekşi, tüm kulüplere eşit mesafede olmadığını göstermiş, bazı kulüplerin çıkarları doğrultusunda hukuksuzluklara imza atmaktan çekinmeyeceğini ortaya koymuştur.Türk futbolunu ve evrensel hukuk ilkelerini göz ardı etmekte bir beis görmeyen Mehmet Büyükekşi, bu tercihleriyle futbolumuzu bir yere taşıyamaz. İçinde bulunduğumuz sezonun gelecekte şaibeyle anılmaması adına, TFF yönetimini bu hatalı kararından bir an önce dönmeye davet ediyor, bu haklı mücadelemizde asla geri adım atmayacağımızı bir kez daha vurguluyoruz."
https://sputniknews.com.tr/20230405/besiktastan-lale-ortaya-tebrik-acik-yureklilikle-kabul-edilmis-olmasi-takdire-sayan-1069220179.html
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beşiktaş, mehmet büyükekşi, tepki, kulüp, türkiye futbol federasyonu (tff)
beşiktaş, mehmet büyükekşi, tepki, kulüp, türkiye futbol federasyonu (tff)

Beşiktaş: Mehmet Büyükekşi için artık takke düşmüş kel görünmüştür

16:17 05.04.2023 (güncellendi: 16:41 05.04.2023)
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Beşiktaş - Beşiktaş logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© Beşiktaş
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Beşiktaş resmi hesaplarından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında açıklama yayınladı.
Beşiktaş Kulübü, deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ile Hatayspor'un maçlarına ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) verdiği kararın değiştirilmesi gerektiğini ve buna ilişkin mücadelelerinden vazgeçmeyeceklerini açıkladı.
Siyah-beyazlıların sitesinden 'Biz biliyoruz da herkes de görecek gerçek niyetinizi' başlıklı yayımlanan mesajda şunlar yer aldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir kısım kulübün ekmeğine yağ sürmek adına çok açık olan gerçekleri çarpıtarak kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışmaktadır.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, almış oldukları hukuk dışı ve adil rekabetle hiçbir şekilde bağdaşmayan skandal kararla ilgili olarak ısrarla 11 Süper Lig kulübünün söz konusu kararın destekçileri oldukları yönünde kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan söylemlerde bulunmaktadır.
Kulübümüzün talebi üzerine Kulüpler Birliği’nin 29 Mart 2023 tarihinde düzenlediği toplantı sonucunda 31 Mart 2023 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na gönderdiği yazı aynen aşağıda aktarılmıştır:
'Kulüpler Birliği olarak 29 Mart tarihinde gerçekleştirdiğimiz toplantıda varılan görüş birliğine istinaden, Yönetim Kurulunuzun 10 Şubat 2023 tarih ve 55 sayılı kararlara ilişkin kulüplerimizden yazılı görüş talep edilmiştir.
Yapılan talep üzerine Süper Lig’de yer alan kulüplerimizden;
Buna istinaden Corendon Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Hatayspor, Medipol Başakşehir FK ve DG Sivasspor’dan oluşan 6 kulübümüz konuyla alakalı yazılı görüş bildirmemiştir.
Adana Demirspor, FTA Antalyaspor, Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor’dan oluşan 6 kulübümüz 2022-2023 sezonunda Gaziantep FK ve Hatayspor’un oynadıkları müsabakaların yok sayılması gerektiği,
Fenerbahçe, Galatasaray, Giresunspor, Kasımpaşa, Kayserispor, Ümraniyespor kulüplerimizden oluşan 6 kulübümüz 10 Şubat 2023 tarihli kararların devam etmesi,
Konyaspor kulübümüz ise 10 Şubat 2023 tarihinde alınan kararın devam etmesine ancak TFF’nin Hatayspor ve Gaziantep FK’nın Süper Lig maçlarının sayılmamasına yönelik yeni bir karar alması halinde, aynı kulüplerin Türkiye Kupası’nda oynamış oldukları müsabakalarının da iptal edilmek suretiyle 5 Nisan 2023 tarihinde oynanacak olan Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşma taleplerini belirtmişlerdir.'

'Büyükekşi, tüm kulüplere eşit mesafede olmadığını göstermiştir'

Kulüpler Birliği’nin yazısı apaçık ortadadır. 11 kulübün mevcut sistemi desteklediği yönünde bir ifade ve de böyle bir anlam çıkarımı asla söz konusu olamaz. Buna rağmen TFF Başkanı ısrarla yanlış bilgiler vererek kamuoyunu yanlış yönlendirmektedir. Bu iyi niyetli bir tutum değildir. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin bu tavırları, taraf olduğu duygusunu kuvvetlendirmektedir.
Tüm bu gerçekler ortadayken üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız ki bazı kulüplerimize görüşlerini değiştirmeleri konusunda baskı da yapılmıştır.
Tüm kulüplerin 31 Mart 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Kulüpler Birliği’ne yazılı görüşlerini iletmeleri gerekmesine rağmen, altı kulüp görüş bildirmemiş ve çekimser kalmıştır. Bu kulüplerimizin yöneticileri telefonla aranarak mevcut kararın devamı yönünde oy kullanmaları için baskı görmüş, bu baskının neticesinde de çekimser olan dört kulüp 10.02.2023 tarihli TFF Yönetim Kurulu kararlarının devamı yönündeki yeni görüşlerini(!) doğrudan TFF’ye yazılı olarak bildirmek zorunda bırakılmışlardır.
Kulüpler Birliği’nin görüşleri hangi yönde oluşmuş olursa olsun görülmektedir ki TFF bu konuda ön yargılı sabit bir fikrin peşinde gitmektedir. Bir örnek verecek olursak; birçok başka konuda olduğu gibi uygulamaya koyduğu bir PFDK talimatı değişikliği ile ilgili olarak kulüplerden tepki gelmesi üzerine Kulüpler Birliği’nin görüşünü alarak yeni bir yönetim kurulu kararı ile daha önce koymuş olduğu talimat değişikliği kuralını değiştiren TFF Yönetimi, bu konuda aynı yöntemi niye uygulamadığını Beşiktaş camiasına olduğu gibi futbol kamuoyuna da izah edememektedir.
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için artık takke düşmüş, kel görünmüştür. Büyükekşi, tüm kulüplere eşit mesafede olmadığını göstermiş, bazı kulüplerin çıkarları doğrultusunda hukuksuzluklara imza atmaktan çekinmeyeceğini ortaya koymuştur.
Türk futbolunu ve evrensel hukuk ilkelerini göz ardı etmekte bir beis görmeyen Mehmet Büyükekşi, bu tercihleriyle futbolumuzu bir yere taşıyamaz. İçinde bulunduğumuz sezonun gelecekte şaibeyle anılmaması adına, TFF yönetimini bu hatalı kararından bir an önce dönmeye davet ediyor, bu haklı mücadelemizde asla geri adım atmayacağımızı bir kez daha vurguluyoruz."
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