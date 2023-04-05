https://sputniknews.com.tr/20230405/besiktastan-lale-ortaya-tebrik-acik-yureklilikle-kabul-edilmis-olmasi-takdire-sayan-1069220179.html

Beşiktaş'tan Lale Orta'ya tebrik: Açık yüreklilikle kabul edilmiş olması takdire şayan

Beşiktaş'tan Lale Orta'ya tebrik: Açık yüreklilikle kabul edilmiş olması takdire şayan

Beşiktaş'tan, MHK Başkanı Lale Orta'nın dün yayıncı kuruluşta yaptığı 'penaltı' yorumuna açıklama geldi. Açıklamada, Orta'nın penaltı kararı için yaptığı... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T14:48+0300

2023-04-05T14:48+0300

2023-04-05T15:14+0300

lale orta

spor

beşiktaş

penaltı

var

fenerbahçe

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Beşiktaş, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın Fenerbahçe maçında Arda Güler'in penaltı pozisyonuna ilişkin sözleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamada, penaltı kararının doğru olmadığı yönündeki yoruma vurgu yapılarak, "Lale Orta tarafından kamuoyunun önünde açık yüreklilikle kabul edilmiş olması takdire şayandır" denildi.'Kadınlarımızın cesaretine çok iyi bir örnek'Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:"Kulübümüzden Açıklama02.04.2023 tarihinde oynadığımız Fenerbahçe maçına neden manuel olarak atandıkları halen anlaşılamayan orta hakem ile VAR hakeminin ortaklaşa oluşturdukları penaltı kararının doğru olmadığı bütün futbol kamuoyunun mutabık kaldığı bir konudur.Bu hususun Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Lale Orta tarafından kamuoyunun önünde açık yüreklilikle kabul edilmiş olması takdire şayandır.Cumhuriyetimizin 100. yılında, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün her iyi ve güzel şeyin kaynağı olarak gördüğü kadınlarımızın cesaretine çok iyi bir örnek teşkil eden bu davranışı nedeniyle sayın Prof. Dr. Lale Orta hanımefendiye tebriklerimizi kamuoyu önünde ifade etmeyi bir görev kabul ediyoruz.Hanımefendi’nin açık sözlü ve cesur davranışının devamlılık kazanarak TFF’nin tüm kurullarına ve yetkililerine sirayet etmesini umuyor ve diliyoruz."

https://sputniknews.com.tr/20230403/galatasaraydan-mhk-baskani-lale-ortaya-istifa-cagrisi-1069080002.html

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lale orta, beşiktaş, penaltı, var, fenerbahçe