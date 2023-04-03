https://sputniknews.com.tr/20230403/galatasaraydan-mhk-baskani-lale-ortaya-istifa-cagrisi-1069080002.html
Galatasaray'dan MHK Başkanı Lale Orta'ya istifa çağrısı
Galatasaray'dan MHK Başkanı Lale Orta'ya istifa çağrısı
Galatasaray Kulübü, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti. 03.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-03T01:38+0300
2023-04-03T01:38+0300
2023-04-03T01:56+0300
spor
galatasaray sk
istifa
lale orta
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Galatasaray, MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya çağırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
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galatasaray sk, istifa, lale orta
galatasaray sk, istifa, lale orta
Galatasaray'dan MHK Başkanı Lale Orta'ya istifa çağrısı
01:38 03.04.2023 (güncellendi: 01:56 03.04.2023) Abone ol
Galatasaray Kulübü, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etti.
Galatasaray, MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya çağırdı. Sarı-kırmızılı kulüp, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Bir kulüp için değil, herkes için adalet! Göreve geldiği günden beri lige kaos getirip tek bir kulübün bayraktarlığına soyunan Lale Orta istifa!"