https://sputniknews.com.tr/20230406/namaz-sirasinda-kalp-krizi-gecirdi-ilk-mudahaleyi-belediye-baskani-yapti-1069272496.html
Namaz sırasında kalp krizi geçirdi, ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı
Namaz sırasında kalp krizi geçirdi, ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, teravih namazında kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi, o sırada camide bulunan ve doktor olan Yunusemre Belediye... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T13:45+0300
2023-04-06T13:45+0300
2023-04-06T13:50+0300
teravih namazı
kalp krizi
türkiye
manisa
belediye başkanı
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Manisa'da dün akşam Uncubozköy Camisi'nde teravih namazı kılındığı sırada Nazmi Başaran isimli kişi fenalaşarak yere yığıldı. Cemaat, Başaran için ambulans çağırırken, bu sırada camide bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile kadınlar bölümünde bulunan ve hemşire olduğu öğrenilen bir kadın, hastaya ilk müdahaleyi yaptı.Başkan Çerçi, kalp krizi geçirdiği belirlenen Başaran’a kalp masajı uyguladı. Sağlık ekiplerinin camiye gelmesiyle birlikte ambulansa alınan Başaran, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230404/sabah-gazetesi-yazi-isleri-muduru-odasinda-hayatini-kaybetti-1069140510.html
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teravih namazı, kalp krizi, manisa, belediye başkanı
teravih namazı, kalp krizi, manisa, belediye başkanı
Namaz sırasında kalp krizi geçirdi, ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı
13:45 06.04.2023 (güncellendi: 13:50 06.04.2023) Abone ol
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, teravih namazında kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi, o sırada camide bulunan ve doktor olan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi yaptı.
Manisa'da dün akşam Uncubozköy Camisi'nde teravih namazı kılındığı sırada Nazmi Başaran isimli kişi fenalaşarak yere yığıldı. Cemaat, Başaran için ambulans çağırırken, bu sırada camide bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile kadınlar bölümünde bulunan ve hemşire olduğu öğrenilen bir kadın, hastaya ilk müdahaleyi yaptı.
Başkan Çerçi, kalp krizi geçirdiği belirlenen Başaran’a kalp masajı uyguladı. Sağlık ekiplerinin camiye gelmesiyle birlikte ambulansa alınan Başaran, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.