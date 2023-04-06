https://sputniknews.com.tr/20230406/namaz-sirasinda-kalp-krizi-gecirdi-ilk-mudahaleyi-belediye-baskani-yapti-1069272496.html

Namaz sırasında kalp krizi geçirdi, ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

Namaz sırasında kalp krizi geçirdi, ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, teravih namazında kalp krizi geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi, o sırada camide bulunan ve doktor olan Yunusemre Belediye... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T13:45+0300

2023-04-06T13:45+0300

2023-04-06T13:50+0300

teravih namazı

kalp krizi

türkiye

manisa

belediye başkanı

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Manisa'da dün akşam Uncubozköy Camisi'nde teravih namazı kılındığı sırada Nazmi Başaran isimli kişi fenalaşarak yere yığıldı. Cemaat, Başaran için ambulans çağırırken, bu sırada camide bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ile kadınlar bölümünde bulunan ve hemşire olduğu öğrenilen bir kadın, hastaya ilk müdahaleyi yaptı.Başkan Çerçi, kalp krizi geçirdiği belirlenen Başaran’a kalp masajı uyguladı. Sağlık ekiplerinin camiye gelmesiyle birlikte ambulansa alınan Başaran, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20230404/sabah-gazetesi-yazi-isleri-muduru-odasinda-hayatini-kaybetti-1069140510.html

türkiye

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teravih namazı, kalp krizi, manisa, belediye başkanı