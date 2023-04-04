https://sputniknews.com.tr/20230404/sabah-gazetesi-yazi-isleri-muduru-odasinda-hayatini-kaybetti-1069140510.html
Sabah gazetesi Yazı İşleri Müdürü odasında hayatını kaybetti
Sabah gazetesi Yazı İşleri Müdürü odasında hayatını kaybetti
Sabah Gazetesi'nde Yazı İşleri Müdürü olan 56 yaşındaki Şaban Arslan, akşam saatlerinde gazete binasında rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi ve hayatını... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T10:12+0300
2023-04-04T10:12+0300
2023-04-04T10:12+0300
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Arslan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.2009 yılında Sabah Gazetesi Haber Müdürlüğü görevine getirilen Arslan, daha sonra da Haber Koordinatörlüğü görevini yürütmüştü. Son olarak Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü görevini yürüten 56 yaşındaki Arslan evli ve 2 çocuk babasıydı.Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Gazeteci Şaban Arslan için ilk tören yıllardır çalıştığı Sabah Gazetesi'nde 4 Nisan Salı günü saat 13.00'de tören yapılacak. Daha sonra Samsun'a gönderilecek olan Şaban Arslan'ın naaşı, 5 Nisan Çarşamba günü öğle namazını müteakip Merkez İlkadım İlçesi Bahçelievler Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230403/gazeteci-tolga-akyildiz-hayatini-kaybetti-1069087044.html
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gazeteci, sabah, sabah gazetesi
gazeteci, sabah, sabah gazetesi
Sabah gazetesi Yazı İşleri Müdürü odasında hayatını kaybetti
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Sabah Gazetesi'nde Yazı İşleri Müdürü olan 56 yaşındaki Şaban Arslan, akşam saatlerinde gazete binasında rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.
Arslan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.
2009 yılında Sabah Gazetesi Haber Müdürlüğü görevine getirilen Arslan, daha sonra da Haber Koordinatörlüğü görevini yürütmüştü. Son olarak Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü görevini yürüten 56 yaşındaki Arslan evli ve 2 çocuk babasıydı.
Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Gazeteci Şaban Arslan için ilk tören yıllardır çalıştığı Sabah Gazetesi'nde 4 Nisan Salı günü saat 13.00'de tören yapılacak. Daha sonra Samsun'a gönderilecek olan Şaban Arslan'ın naaşı, 5 Nisan Çarşamba günü öğle namazını müteakip Merkez İlkadım İlçesi Bahçelievler Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.