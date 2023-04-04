https://sputniknews.com.tr/20230404/sabah-gazetesi-yazi-isleri-muduru-odasinda-hayatini-kaybetti-1069140510.html

Sabah gazetesi Yazı İşleri Müdürü odasında hayatını kaybetti

Sabah gazetesi Yazı İşleri Müdürü odasında hayatını kaybetti

Sabah Gazetesi'nde Yazı İşleri Müdürü olan 56 yaşındaki Şaban Arslan, akşam saatlerinde gazete binasında rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi ve hayatını... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T10:12+0300

2023-04-04T10:12+0300

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türkiye

gazeteci

sabah

sabah gazetesi

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Arslan, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Arslan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hastanede hayatını kaybetti.2009 yılında Sabah Gazetesi Haber Müdürlüğü görevine getirilen Arslan, daha sonra da Haber Koordinatörlüğü görevini yürütmüştü. Son olarak Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü görevini yürüten 56 yaşındaki Arslan evli ve 2 çocuk babasıydı.Sabah Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Gazeteci Şaban Arslan için ilk tören yıllardır çalıştığı Sabah Gazetesi'nde 4 Nisan Salı günü saat 13.00'de tören yapılacak. Daha sonra Samsun'a gönderilecek olan Şaban Arslan'ın naaşı, 5 Nisan Çarşamba günü öğle namazını müteakip Merkez İlkadım İlçesi Bahçelievler Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230403/gazeteci-tolga-akyildiz-hayatini-kaybetti-1069087044.html

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