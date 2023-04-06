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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230406/millet-ittifakinda-ortak-liste-mesaisi-12-ilde-anlasma-tamam-1069276958.html
Millet İttifakı'nda ortak liste mesaisi: 12 ilde anlaşma tamam
Millet İttifakı'nda ortak liste mesaisi: 12 ilde anlaşma tamam
Milletvekili listelerinin Yüksek Seçim Kurumu’na teslim edileceği 9 Nisan’a sayı günler kala liste hazırlıklarına hız verildi. Seçime Millet İttifakı çatısı... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T15:15+0300
2023-04-06T15:15+0300
2023 türkiye seçimleri
altılı masa
millet ittifakı
deva partisi
chp
gelecek partisi
iyi parti
saadet partisi
demokrat parti (dp)
milletvekili adayı
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Ankara’da siyasi partilerde milletvekili listelerin hazırlıkları için yoğun bir mesai sürüyor. Partiler kendi listelerinin yanı sıra ittifak kurdukları partilerle ortak liste için de çalışma yapıyor. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin kurmaylarının oluşturduğu komisyon bu kapsamda çalışmayı sürdürüyor.12 ilde anlaşma tamamSeçim yasasına göre bir siyasi partinin seçime girmiş sayılması için 41 ilde kendi adaylarını göstermesi gerekiyor. Bunun dışında kalan illerde partiler ister ise aday çıkarmayabildiği gibi, ittifak çatısı altında ortak liste de seçime girebiliyor. Millet İttifakı'nı oluşturan her bir parti 41 ilde kendi adaylarını çıkaracak. Partiler kendi aday çıkarmadıkları iller ise ittifakın diğer adaylarını destekleyecek. Anlaşmaya varılan illerde ise ortak liste hazırlanacak. Millet ittifakının en çok oy alan iki partisi CHP ile İYİ Parti arasında devam eden görüşmeler kapsamında 12 ilde tek liste olacak. İki parti arasında varılan anlaşmaya, İYİ Parti’ye katılan eski bakan Lütfullah Kayalar ortak aday olarak Yozgat’tan vekil adayı olacak. İki partinin anlaştığı iller genel olarak CHP’nin oy oranın düşük olduğu orta Anadolu'da yer alan iller olacak.4 parti CHP listesindenİttifak görüşmeleri kapsamında DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti 41 ilde aday gösterecek. Onun dışında kalan illerde seçilecek yerden 4 partiye CHP listesinde seçilecek yerden kontenjan ayrılacak. 4 parti bu şekilde hem Türkiye genelindeki oy oranını görecek hem de CHP kontenjanı ile meclise girmeyi garantilemiş olacak.Son sözü liderler söyleyecekAltılı Masa'nın kurmayları tarafından son şekil verilecek olan milletvekili listeleri, kurmaylar tarafından kendi genel başkanlarına sunulacak. Genel başkanlarından olur alınması durumunda ortak liste ile gidilecek iller ile partilerin kendi adayları ile gideceği iller kesinleşmiş olacak. Listeler 9 Nisan’da YSK’ya verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230403/iyi-parti-sozcusu-zorludan-temayul-toplantisindaki-kavga-aciklamasi-1069128635.html
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altılı masa, millet ittifakı, deva partisi, chp, gelecek partisi, iyi parti, saadet partisi, demokrat parti (dp), milletvekili adayı, milletvekili, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), cumhurbaşkanı
altılı masa, millet ittifakı, deva partisi, chp, gelecek partisi, iyi parti, saadet partisi, demokrat parti (dp), milletvekili adayı, milletvekili, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), cumhurbaşkanı

Millet İttifakı'nda ortak liste mesaisi: 12 ilde anlaşma tamam

15:15 06.04.2023
© Sputnik / Osman Nuri CeritAltılı masanın Ortak Mutabakat Metni açıklandı
Altılı masanın Ortak Mutabakat Metni açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Özel
Milletvekili listelerinin Yüksek Seçim Kurumu’na teslim edileceği 9 Nisan’a sayı günler kala liste hazırlıklarına hız verildi. Seçime Millet İttifakı çatısı altında girecek olan partiler 12 ilde anlaştı. Altı partinin kurmaylarından oluşan komisyon çalışmalarını sürdürüyor.
Ankara’da siyasi partilerde milletvekili listelerin hazırlıkları için yoğun bir mesai sürüyor. Partiler kendi listelerinin yanı sıra ittifak kurdukları partilerle ortak liste için de çalışma yapıyor. Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin kurmaylarının oluşturduğu komisyon bu kapsamda çalışmayı sürdürüyor.

12 ilde anlaşma tamam

Seçim yasasına göre bir siyasi partinin seçime girmiş sayılması için 41 ilde kendi adaylarını göstermesi gerekiyor. Bunun dışında kalan illerde partiler ister ise aday çıkarmayabildiği gibi, ittifak çatısı altında ortak liste de seçime girebiliyor. Millet İttifakı'nı oluşturan her bir parti 41 ilde kendi adaylarını çıkaracak. Partiler kendi aday çıkarmadıkları iller ise ittifakın diğer adaylarını destekleyecek. Anlaşmaya varılan illerde ise ortak liste hazırlanacak. Millet ittifakının en çok oy alan iki partisi CHP ile İYİ Parti arasında devam eden görüşmeler kapsamında 12 ilde tek liste olacak. İki parti arasında varılan anlaşmaya, İYİ Parti’ye katılan eski bakan Lütfullah Kayalar ortak aday olarak Yozgat’tan vekil adayı olacak. İki partinin anlaştığı iller genel olarak CHP’nin oy oranın düşük olduğu orta Anadolu'da yer alan iller olacak.

4 parti CHP listesinden

İttifak görüşmeleri kapsamında DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti 41 ilde aday gösterecek. Onun dışında kalan illerde seçilecek yerden 4 partiye CHP listesinde seçilecek yerden kontenjan ayrılacak. 4 parti bu şekilde hem Türkiye genelindeki oy oranını görecek hem de CHP kontenjanı ile meclise girmeyi garantilemiş olacak.

Son sözü liderler söyleyecek

Altılı Masa'nın kurmayları tarafından son şekil verilecek olan milletvekili listeleri, kurmaylar tarafından kendi genel başkanlarına sunulacak. Genel başkanlarından olur alınması durumunda ortak liste ile gidilecek iller ile partilerin kendi adayları ile gideceği iller kesinleşmiş olacak. Listeler 9 Nisan’da YSK’ya verilecek.
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