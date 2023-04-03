https://sputniknews.com.tr/20230403/iyi-parti-sozcusu-zorludan-temayul-toplantisindaki-kavga-aciklamasi-1069128635.html

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan 'temayül toplantısındaki kavga' açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan 'temayül toplantısındaki kavga' açıklaması

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin Ankara milletvekilliği için yapılan aday adaylığı temayül yoklamasındaki kavgayla ilgili, "Keşke gerçekleşmemiş... 03.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-03T23:35+0300

2023-04-03T23:35+0300

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2023 türkiye seçimleri

kürşad zorlu

iyi parti

kurşun

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesi olayına değinerek, bu konudaki soruşturmanın sorgulamaya muhtaç olduğunu belirtti.Silahı ateşleyen kişinin kısa süre içerisinde serbest bırakılmasını eleştiren Zorlu, "Çevredeki kamera görüntülerinin, iddia edilen 'hırsız kovalama' anının ve silahın ateşlenme noktasının da bizlerle paylaşılması gerekiyor. Bunlar ortaya konulmadan böyle bir soruşturmanın toplumsal vicdanda bir karşılığı yoktur" diye konuştu.Halkın gündeminin ağır ekonomik şartlar olduğunu söyleyen Zorlu, şunları kaydetti:'Partimiz, birinci parti olma hedefine doğru ilerleyecek' Zorlu, bir soru üzerine, partisinin Ankara milletvekilliği için yapılan aday adaylığı temayül yoklamasındaki kavgayı şöyle değerlendirdi:'Sayın Kılıçdaroğlu, üzüntüsünü ortaya koydu'Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasıyla ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi:

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kürşad zorlu, iyi parti, kurşun