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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230403/iyi-parti-sozcusu-zorludan-temayul-toplantisindaki-kavga-aciklamasi-1069128635.html
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan 'temayül toplantısındaki kavga' açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan 'temayül toplantısındaki kavga' açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin Ankara milletvekilliği için yapılan aday adaylığı temayül yoklamasındaki kavgayla ilgili, "Keşke gerçekleşmemiş... 03.04.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
kürşad zorlu
iyi parti
kurşun
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesi olayına değinerek, bu konudaki soruşturmanın sorgulamaya muhtaç olduğunu belirtti.Silahı ateşleyen kişinin kısa süre içerisinde serbest bırakılmasını eleştiren Zorlu, "Çevredeki kamera görüntülerinin, iddia edilen 'hırsız kovalama' anının ve silahın ateşlenme noktasının da bizlerle paylaşılması gerekiyor. Bunlar ortaya konulmadan böyle bir soruşturmanın toplumsal vicdanda bir karşılığı yoktur" diye konuştu.Halkın gündeminin ağır ekonomik şartlar olduğunu söyleyen Zorlu, şunları kaydetti:'Partimiz, birinci parti olma hedefine doğru ilerleyecek' Zorlu, bir soru üzerine, partisinin Ankara milletvekilliği için yapılan aday adaylığı temayül yoklamasındaki kavgayı şöyle değerlendirdi:'Sayın Kılıçdaroğlu, üzüntüsünü ortaya koydu'Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasıyla ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi:
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kürşad zorlu, iyi parti, kurşun
kürşad zorlu, iyi parti, kurşun

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu'dan 'temayül toplantısındaki kavga' açıklaması

23:35 03.04.2023 (güncellendi: 23:45 03.04.2023)
© AAKürşad Zorlu
Kürşad Zorlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2023
© AA
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin Ankara milletvekilliği için yapılan aday adaylığı temayül yoklamasındaki kavgayla ilgili, "Keşke gerçekleşmemiş olsaydı ama bu bizim demokrasi mücadelemizi, parti programımızdaki taahhüdümüzü hayata geçirme sorumluluğunu millete sunma gayretimizi asla gölgelemez. Biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz" dedi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet etmesi olayına değinerek, bu konudaki soruşturmanın sorgulamaya muhtaç olduğunu belirtti.
Silahı ateşleyen kişinin kısa süre içerisinde serbest bırakılmasını eleştiren Zorlu, "Çevredeki kamera görüntülerinin, iddia edilen 'hırsız kovalama' anının ve silahın ateşlenme noktasının da bizlerle paylaşılması gerekiyor. Bunlar ortaya konulmadan böyle bir soruşturmanın toplumsal vicdanda bir karşılığı yoktur" diye konuştu.
Halkın gündeminin ağır ekonomik şartlar olduğunu söyleyen Zorlu, şunları kaydetti:
"Yüksek enflasyonun olduğu bir ekonomide sürdürülebilir refah artışını sağlamak mümkün değildir. Enflasyonun belirsiz ve yüksek olması beraberinde düşük büyüme, verimlilik kaybı, bozulan yatırım iklimi, finansmana erişimde problemler ve eşit olmayan gelir dağılımı getirir. Bu, son birkaç yıldır yaşadıklarımızın özetidir."

'Partimiz, birinci parti olma hedefine doğru ilerleyecek'

Zorlu, bir soru üzerine, partisinin Ankara milletvekilliği için yapılan aday adaylığı temayül yoklamasındaki kavgayı şöyle değerlendirdi:
"Temayül yoklamamız hafta sonu itibarıyla 15 ilde gerçekleşti. İçerisinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyükşehirlerimiz de bulunmakta. Bu illerimizde yaklaşık 1500 aday adayımız oylamaya katıldı, on binlerce üyemiz sandık başına gitti. Bu münferit olay, geçmişte de siyasi partilerde yaşanan olaylara benzemekte. Keşke gerçekleşmemiş olsaydı ama bu bizim demokrasi mücadelemizi, parti programımızdaki taahhüdümüzü hayata geçirme sorumluluğunu millete sunma gayretimizi asla gölgelemez. Bu mücadeleyi devam ettireceğiz. İnşallah 9 Nisan itibarıyla listeler Yüksek Seçim Kuruluna verildikten sonra birlik ve bütünlük içerisinde İYİ Parti parlamentoda birinci parti olma hedefine doğru ilerleyecektir."

'Sayın Kılıçdaroğlu, üzüntüsünü ortaya koydu'

Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasıyla ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi:
"Sayın Kılıçdaroğlu'na şu anlamda teşekkür etmek istiyorum, insanların hele ki böyle liderlerin yaptıkları birtakım hatalar ya da farkında olmadan ortaya koydukları bu tür olaylar karşısında bir öz eleştiri yapabiliyor olması, Millet İttifakı'nın yakın gelecekte ülkemize sunacağı anlayışı göstermesi bakımından önemli. Sayın Kılıçdaroğlu, bu konuda üzüntüsünü ortaya koydu. 'Keşke böyle bir şey olmasaydı' diyeceğimiz bir özetle de milletimizle bunu paylaştı. Buradan bir istismar aracı çıkarılması gayreti de milletimizin gözü önünde cereyan ediyor. Böyle bir istismara da karşıyız."
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