Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Altılı masa hiç güven vermiyor, her an patlayacak dinamit gibi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Doğu Perinçek’ten Muharrem İnce’ye: ‘Ben kulağa üflenen sözler ile tavır almam’
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:08
52 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
11:08
2 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
11:16
2 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçimlere 39 gün kala Türkiye gündeminin sıcak başlıkları
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda heyecan Ziraat Türkiye Kupası ile sürüyor
14:06
48 dk
ANLAT BANA
Türkiye tarım toprağına sahip çıkıyor mu?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Finlandiya ve NATO genişlemesi
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kutuplaştıran otoriter rejimde seçimler
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Aksoy Araştırma Başkanı: Muhalefet oy ve moral üstünlüğünü geri kazandı
18:34
111 dk
Z RAPORU
Mermi kovanı polemiği
20:45
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Haber Bülteni
00:00
5 dk
HABERLER
Haber Bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Samandağ Belediye Başkanı: ‘AFAD gönderilen erzakları kendi yardımlarıymış gibi gösteriyor’
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Seçime 38 gün kala sahadan gelen veriler neler?
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
İYİ Parti'den sonra CHP il binasına da silahlı saldırı girşimi
12:46
45 dk
HABERLER
Haber bülteni
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Kupa'da Trabzonspor'dan sonra Galatasaray da elendi
14:06
45 dk
ANKARA FARKI
Seçim ikinci tura kalırsa muhalefette birlik sağlanabilir mi?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
AB'nin Pekin çıkarması
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
60 günlük deprem bilançosu
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Millet İttifakı'nda ortak liste kararı
20:45
44 dk
HABERLER
Haber Bülteni
23:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230406/memleket-partisi-genel-baskani-ince-altili-masa-hic-guven-vermiyor-her-an-patlayacak-dinamit-gibi-1069302241.html
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Altılı masa hiç güven vermiyor, her an patlayacak dinamit gibi
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Altılı masa hiç güven vermiyor, her an patlayacak dinamit gibi
Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Altılı masa hiç güven vermiyor bana. Her an patlayacak bir dinamit gibi. Altılı, yedili... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T22:21+0300
2023-04-06T22:24+0300
2023 türkiye seçimleri
memleket partisi
muharrem ince
türkiye
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069301256_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_fc99b34bcc8ab01536d321cb9f68ccad.jpg
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Dörtyol ilçesinde esnafı ve çadır kentleri ziyaret etti.Ardından depremden etkilenen İskenderun ilçesine geçen İnce, çadır kentte iftarını bir ailenin çadırında yaptı.İftarın ardından gazetecilere açıklama yapan İnce, depremin ardından Hatay'a 6'ncı gelişi olduğunu söyledi.Sürecin kötü yönetildiğini ileri süren İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda çocukların barınmasından eğitimine önemli adımlar atacağını belirtti.İktidarı ve altılı masayı eleştiren İnce, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230406/fikri-saglar-muharrem-ince-chpnin-ikinci-teklifini-de-reddetti-1069256949.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069301256_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_cc94c9ad935ccd4f8cc451298d9e346c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
memleket partisi, muharrem ince, türkiye, seçim
memleket partisi, muharrem ince, türkiye, seçim

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Altılı masa hiç güven vermiyor, her an patlayacak dinamit gibi

22:21 06.04.2023 (güncellendi: 22:24 06.04.2023)
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Altılı masa hiç güven vermiyor bana. Her an patlayacak bir dinamit gibi. Altılı, yedili, karışık. Kaçlı olduğu da karışık. Oradan da iş çıkmaz. Oradan beceri çıkmaz, ortaklık çıkmaz" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Dörtyol ilçesinde esnafı ve çadır kentleri ziyaret etti.
Ardından depremden etkilenen İskenderun ilçesine geçen İnce, çadır kentte iftarını bir ailenin çadırında yaptı.
İftarın ardından gazetecilere açıklama yapan İnce, depremin ardından Hatay'a 6'ncı gelişi olduğunu söyledi.
Sürecin kötü yönetildiğini ileri süren İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda çocukların barınmasından eğitimine önemli adımlar atacağını belirtti.
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı. - Sputnik Türkiye
1/4
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı. - Sputnik Türkiye
2/4
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı. - Sputnik Türkiye
3/4
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı. - Sputnik Türkiye
4/4
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
1/4
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
2/4
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
3/4
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
4/4
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
İktidarı ve altılı masayı eleştiren İnce, şöyle devam etti:
"Altılı masa hiç güven vermiyor bana. Her an patlayacak bir dinamit gibi. Altılı, yedili, karışık. Kaçlı olduğu da karışık. Oradan da iş çıkmaz. Oradan beceri çıkmaz, ortaklık çıkmaz. Ne yapacaklar? Yani Libya tezkeresi geldiğinde CHP 'hayır' verecek, İYİ Parti 'evet' verecek. Ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Onun için biz bu memlekete bir üçüncü seçeneğiz. Memleket Partisi olarak, Muharrem İnce Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayıdır. Onlar on yedi tanesi bir yerde, on tanesi bir yerde, biz sadece bir partiyle kadrolarımızla seçime giriyoruz."
Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Fikri Sağlar: Muharrem İnce, CHP’nin ikinci teklifini de reddetti
10:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала