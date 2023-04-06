Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Altılı masa hiç güven vermiyor, her an patlayacak dinamit gibi
22:21 06.04.2023 (güncellendi: 22:24 06.04.2023)
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-
Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Altılı masa hiç güven vermiyor bana. Her an patlayacak bir dinamit gibi. Altılı, yedili, karışık. Kaçlı olduğu da karışık. Oradan da iş çıkmaz. Oradan beceri çıkmaz, ortaklık çıkmaz" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Dörtyol ilçesinde esnafı ve çadır kentleri ziyaret etti.
Ardından depremden etkilenen İskenderun ilçesine geçen İnce, çadır kentte iftarını bir ailenin çadırında yaptı.
İftarın ardından gazetecilere açıklama yapan İnce, depremin ardından Hatay'a 6'ncı gelişi olduğunu söyledi.
Sürecin kötü yönetildiğini ileri süren İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda çocukların barınmasından eğitimine önemli adımlar atacağını belirtti.
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
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© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
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© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
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© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
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© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
1/4
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
2/4
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
3/4
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
4/4
© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE-
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.
İktidarı ve altılı masayı eleştiren İnce, şöyle devam etti:
"Altılı masa hiç güven vermiyor bana. Her an patlayacak bir dinamit gibi. Altılı, yedili, karışık. Kaçlı olduğu da karışık. Oradan da iş çıkmaz. Oradan beceri çıkmaz, ortaklık çıkmaz. Ne yapacaklar? Yani Libya tezkeresi geldiğinde CHP 'hayır' verecek, İYİ Parti 'evet' verecek. Ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Onun için biz bu memlekete bir üçüncü seçeneğiz. Memleket Partisi olarak, Muharrem İnce Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayıdır. Onlar on yedi tanesi bir yerde, on tanesi bir yerde, biz sadece bir partiyle kadrolarımızla seçime giriyoruz."