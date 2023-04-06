Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Altılı masa hiç güven vermiyor, her an patlayacak dinamit gibi

© İHA / ELİF AYŞENUR BAY - SÜLEYMAN CENK İDAYE- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi depremin en çok etkilediği Hatay'da partililer karşıladı. İnce ve beraberindeki partililer, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde çarşıda esnafını selamladı vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından ilçedeki çadır kentte iftar hazırlığı yapan ekipleri ziyaret etti. Daha sonra İskenderun ilçesine hareket eden İnce ve partililer burada çadır kenti ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Depremzede Özcan ve Hülya Vurucu, çiftinin çadırına konuk olan İnce, burada aile ile iftar yaptı.