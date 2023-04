Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: Altılı masa hiç güven vermiyor, her an patlayacak dinamit gibi

"Altılı masa hiç güven vermiyor bana. Her an patlayacak bir dinamit gibi. Altılı, yedili, karışık. Kaçlı olduğu da karışık. Oradan da iş çıkmaz. Oradan beceri çıkmaz, ortaklık çıkmaz. Ne yapacaklar? Yani Libya tezkeresi geldiğinde CHP 'hayır' verecek, İYİ Parti 'evet' verecek. Ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Onun için biz bu memlekete bir üçüncü seçeneğiz. Memleket Partisi olarak, Muharrem İnce Memleket Partisi'nin cumhurbaşkanı adayıdır. Onlar on yedi tanesi bir yerde, on tanesi bir yerde, biz sadece bir partiyle kadrolarımızla seçime giriyoruz."