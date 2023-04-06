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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230406/fikri-saglar-muharrem-ince-chpnin-ikinci-teklifini-de-reddetti-1069256949.html
Fikri Sağlar: Muharrem İnce, CHP’nin ikinci teklifini de reddetti
Fikri Sağlar: Muharrem İnce, CHP’nin ikinci teklifini de reddetti
Eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun bilgisi dahilinde, 3 Nisan’da Memleket Partisi Genel... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T10:27+0300
2023-04-06T10:27+0300
2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanı adayı
cumhurbaşkanlığı seçimi
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Eski CHP Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar, Kılıçdaroğlu’nun onayıyla İnce ile görüştüğünü belirterek sürece dair açıklama yaptı. “Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği adına duyduğum sorumluk gereği, üstlendiğim bir görevi paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullanan Sağlar, 3 Nisan’da Memleket Partisi’nde İnce ile uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdiğini, İnce’nin ise adaylıktan çekilmesinin mümkün olmayacağını söylediğini belirtti.CHP’li Sağlar’ın konuya dair açıklaması şu şekilde oldu:
https://sputniknews.com.tr/20230405/inceden-kilicdarogluna-yanit-ittifakla-ilgili-hicbir-teklif-gelmedi-1069241400.html
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muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanlığı seçimi
muharrem ince, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanlığı seçimi

Fikri Sağlar: Muharrem İnce, CHP’nin ikinci teklifini de reddetti

10:27 06.04.2023
© İHA Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu
 Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© İHA
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Eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun bilgisi dahilinde, 3 Nisan’da Memleket Partisi Genel Merkezi’nde Muharrem İnce uzlaşmak için bir görüşme daha yaptığını söyledi.
Eski CHP Parti Meclisi Üyesi Fikri Sağlar, Kılıçdaroğlu’nun onayıyla İnce ile görüştüğünü belirterek sürece dair açıklama yaptı.
“Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği adına duyduğum sorumluk gereği, üstlendiğim bir görevi paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullanan Sağlar, 3 Nisan’da Memleket Partisi’nde İnce ile uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdiğini, İnce’nin ise adaylıktan çekilmesinin mümkün olmayacağını söylediğini belirtti.
CHP’li Sağlar’ın konuya dair açıklaması şu şekilde oldu:
"Önümüzdeki seçimin ülkemizi çöküşe götüren baskıcı ve yasakçı tek adam rejiminden kurtulmak ve parlamenter demokrasiyi yeniden inşa etmek için hayati öneme sahip olduğu, değişim isteyen tüm yurttaşların ve toplumsal muhalefetin bilincindedir. Bu bilinç içinde ve tarihin yüklediği sorumluluk gereği, kırgınlık ve kızgınlıkların bir tarafa bırakılarak birleşmenin sağlanması için, Sn. Kılıçdaroğlu’nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan’da Sn. İnce ile Memleket Partisi genel merkezinde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim."
"Yapılan görüşmede Sn. İnce, partililerine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle, seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir. Uzlaşının çıkmadığı bu durum Sn. Kılıçdaroğlu’nun bilgisine de sunulmuştur. Millet İttifakı’nın adayı ve 13. Cumhurbaşkanı olacak Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na uzlaşmacı tutumu ve Sn. Muharrem İnce’nin gösterdiği nezaket için her iki genel başkana teşekkür ederim."
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
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İnce’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: İttifakla ilgili hiçbir teklif gelmedi
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