https://sputniknews.com.tr/20230406/mehmet-barlas-aksenerin-jest-ve-mimikleri-cok-tuhaf-geldi-iyi-degil-hic-normal-gorunmuyor-1069256621.html
Mehmet Barlas: Akşener'in jest ve mimikleri çok tuhaf geldi, iyi değil, hiç normal görünmüyor
Mehmet Barlas: Akşener'in jest ve mimikleri çok tuhaf geldi, iyi değil, hiç normal görünmüyor
Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Meral Akşener'in dünkü grup toplantısındaki sözleri ve kürsüden mermi kovanı fırlatmasına ilişkin olarak, "Akşener'in vurguları... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T10:24+0300
2023-04-06T10:24+0300
2023-04-06T10:24+0300
2023 türkiye seçimleri
mehmet barlas
meral akşener
mimik
kurşun
sabah gazetesi
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Mehmet Barlas, İYİ Parti lideri Akşener'in dünkü grup toplantısındaki tavırlarını eleştirdi.Barlas yazısında, "Akşener bunların hiçbirini yapmadı. İyi Parti Meclis Grup Toplantısı'nda kameraların karşısına geçti, özür dilemek yerine suçlamalarını daha ileri noktaya taşıdı. Akşener, kendisinden özür bekleyen kamuoyuna, "Hadi be oradan, çok beklersin" gibi tuhaf ifadeler kullandı. Gerçek ortaya çıkmasına rağmen, kurşunlanma konusundaki iftiralarını sürdürdü ve "Tüm mermilere göğüs gereceksiniz, söz mü" şeklinde biten bir konuşma yaptı. Ardından da yanında getirdiği mermi kovanlarını etrafa fırlattı. Akşener'in konuşmasını birkaç kez izledim. Hareketler, vurgular, jest, mimik çok tuhaf geldi bana. İyi değil gerçekten, hiç normal görünmüyor. Meral Hanım kusura bakmasın ama o görüntülerde bir "siyasi tükenmişlik" ve "siyaset üretemeyen bir genel başkan" gördüm. Mermi fırlatma işi kimin aklına geldiyse siyaseten hiç doğru bir şey yapmadı. Bu tiyatronun asla oy getireceğini düşünmüyorum." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230406/abdulkadir-selvi-mecliste-cok-sey-oldu-ama-bu-ilk-kez-yasandi-1069255127.html
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mehmet barlas, meral akşener, mimik, kurşun, sabah gazetesi
mehmet barlas, meral akşener, mimik, kurşun, sabah gazetesi
Mehmet Barlas: Akşener'in jest ve mimikleri çok tuhaf geldi, iyi değil, hiç normal görünmüyor
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Sabah başyazarı Mehmet Barlas, Meral Akşener'in dünkü grup toplantısındaki sözleri ve kürsüden mermi kovanı fırlatmasına ilişkin olarak, "Akşener'in vurguları, jest ve mimikleri çok tuhaf geldi, iyi değil gerçekten, hiç normal görünmüyor" yorumunu yaptı.
Mehmet Barlas, İYİ Parti lideri Akşener'in dünkü grup toplantısındaki tavırlarını eleştirdi.
Barlas yazısında
, "Akşener bunların hiçbirini yapmadı. İyi Parti Meclis Grup Toplantısı'nda kameraların karşısına geçti, özür dilemek yerine suçlamalarını daha ileri noktaya taşıdı. Akşener, kendisinden özür bekleyen kamuoyuna, "Hadi be oradan, çok beklersin" gibi tuhaf ifadeler kullandı. Gerçek ortaya çıkmasına rağmen, kurşunlanma konusundaki iftiralarını sürdürdü ve "Tüm mermilere göğüs gereceksiniz, söz mü" şeklinde biten bir konuşma yaptı. Ardından da yanında getirdiği mermi kovanlarını etrafa fırlattı. Akşener'in konuşmasını birkaç kez izledim. Hareketler, vurgular, jest, mimik çok tuhaf geldi bana. İyi değil gerçekten, hiç normal görünmüyor. Meral Hanım kusura bakmasın ama o görüntülerde bir "siyasi tükenmişlik" ve "siyaset üretemeyen bir genel başkan" gördüm. Mermi fırlatma işi kimin aklına geldiyse siyaseten hiç doğru bir şey yapmadı. Bu tiyatronun asla oy getireceğini düşünmüyorum
." ifadesini kullandı.