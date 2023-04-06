https://sputniknews.com.tr/20230406/abdulkadir-selvi-mecliste-cok-sey-oldu-ama-bu-ilk-kez-yasandi-1069255127.html

Abdulkadir Selvi: Meclis’te çok şey oldu ama bu ilk kez yaşandı

Abdulkadir Selvi: Meclis’te çok şey oldu ama bu ilk kez yaşandı

Abdulkadir Selvi, Meral Akşener'in Meclis'teki konuşması esnasında mermi fırlatması konusunda "Meral Akşener gibi 90’lı yıllardan beri siyasetin içinde olan... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T09:51+0300

2023-04-06T09:51+0300

2023-04-06T09:52+0300

2023 türkiye seçimleri

meral akşener

kurşun

iyi parti

abdulkadir selvi

recep tayyip erdoğan

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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, dünkü grup toplantısında partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na 'mermi isabet etmesi'ni eleştirdi ve tepki olarak kürsüden kurşunlar fırlattı.Hürriyet yazarı Selvi de "Parlamento muhabirliğim süresince birçok olaya tanıklık ettim" diyerek başladığı bugünkü köşe yazısında şu noktalara değindi:'Bekçi hırsızları korkutmak istemiş'Selvi olayın failinin durumu ayrıntılı biçimde anlattığını izah etti ve şunları ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20230405/aksener-aclik-siniri-9-bin-591-lira-olmus-bunlar-emekli-maasini-7-bin-500-lira-yapmakla-ovunuyor-1069199746.html

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2023

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meral akşener, kurşun, iyi parti, abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan