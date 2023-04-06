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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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Abdulkadir Selvi: Meclis’te çok şey oldu ama bu ilk kez yaşandı
Abdulkadir Selvi: Meclis’te çok şey oldu ama bu ilk kez yaşandı
Abdulkadir Selvi, Meral Akşener'in Meclis'teki konuşması esnasında mermi fırlatması konusunda "Meral Akşener gibi 90’lı yıllardan beri siyasetin içinde olan... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T09:51+0300
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2023 türkiye seçimleri
meral akşener
kurşun
iyi parti
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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, dünkü grup toplantısında partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na 'mermi isabet etmesi'ni eleştirdi ve tepki olarak kürsüden kurşunlar fırlattı.Hürriyet yazarı Selvi de "Parlamento muhabirliğim süresince birçok olaya tanıklık ettim" diyerek başladığı bugünkü köşe yazısında şu noktalara değindi:'Bekçi hırsızları korkutmak istemiş'Selvi olayın failinin durumu ayrıntılı biçimde anlattığını izah etti ve şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230405/aksener-aclik-siniri-9-bin-591-lira-olmus-bunlar-emekli-maasini-7-bin-500-lira-yapmakla-ovunuyor-1069199746.html
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meral akşener, kurşun, iyi parti, abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan
meral akşener, kurşun, iyi parti, abdulkadir selvi, recep tayyip erdoğan

Abdulkadir Selvi: Meclis’te çok şey oldu ama bu ilk kez yaşandı

09:51 06.04.2023 (güncellendi: 09:52 06.04.2023)
© AAAkşener grup toplantısında konuştu
Akşener grup toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AA
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Abdulkadir Selvi, Meral Akşener'in Meclis'teki konuşması esnasında mermi fırlatması konusunda "Meral Akşener gibi 90’lı yıllardan beri siyasetin içinde olan bir lider, Meclis Başkanvekilliği ve İçişleri Bakanlığı yapmış birisi bunu nasıl yapar?" diye sordu.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, dünkü grup toplantısında partisinin İstanbul İl Başkanlığı'na 'mermi isabet etmesi'ni eleştirdi ve tepki olarak kürsüden kurşunlar fırlattı.
Hürriyet yazarı Selvi de "Parlamento muhabirliğim süresince birçok olaya tanıklık ettim" diyerek başladığı bugünkü köşe yazısında şu noktalara değindi:
"Bu Meclis’te çok şey oldu ama bir şey ilk kez yaşandı. Bir siyasi parti lideri ilk kez Meclis kürsüsünden mermi attı. Hem de bir değil tam 5 kez kürsüden avuç dolusu mermi attı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i kastediyorum. Zaten bunu yapan başka bir lider yok. Akşener ilk örnek, dilerim son örnek olur. Olay dün İYİ Parti’nin Meclis grup toplantısı sırasında yaşandı. O kürsüden bir siyasi parti liderinin mermi atması, sokaktaki vatandaşa olumlu bir mesaj olur mu? Meral Akşener gibi 90’lı yıllardan beri siyasetin içinde olan bir lider, Meclis Başkanvekilliği ve İçişleri Bakanlığı yapmış birisi bunu nasıl yapar?"

'Bekçi hırsızları korkutmak istemiş'

Selvi olayın failinin durumu ayrıntılı biçimde anlattığını izah etti ve şunları ekledi:
"Olayın faili bekçi M.E.’nin ifadesinden olayın nasıl olduğunu paylaşmıştım. İnşaat bekçisi M.E., ifadesinde hırsızları korkutup kaçırtmak için ateş açtığını ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Ha Meral Akşener bundan tatmin olmamış olabilir. Ama Allah aşkına bunun yolu Meclis kürsüsünden mermi atmak mıdır?"
Akşener grup toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
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Akşener: Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak?
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