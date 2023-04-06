https://sputniknews.com.tr/20230406/lubnandan-israilin-kuzeyine-bu-kez-uc-havan-mermisi-atildi-1069296926.html

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine bu kez üç havan mermisi atıldı

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine bu kez üç havan mermisi atıldı

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan bir dizi roketin ardından akşam saatlerinde de üç havan mermisinin atıldığı belirtildi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T21:26+0300

2023-04-06T21:26+0300

2023-04-06T21:32+0300

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İsrail polisinin dün Mescid-i Aksa'ya peş peşe düzenlediği baskınların ardından gerilim bölgede de yayılmaya başladı.Lübnan-İsrail hattına yayılan gerilim sıcak çatışmaya dönüştü. İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmiştiİsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti.Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun da roket saldırıları nedeniyle güvenlik kabinesini toplayacağı belirtilmişti.İsrail'in Lübnan'dan atılan roketler için Filistinli grupları suçladığı iddiasıİsrail'in Lübnan'dan atılan roketlerin arkasında Filistinli grupların olduğunu değerlendirdiği, Tel Aviv'in Lübnan ile savaş istemediği ancak olayı da yanıtsız bırakmayacağı belirtildi.İsrail'den Kanal12'nin haberinde, güvenlik makamlarının Lübnan'dan İsrail'e atılan bir dizi roketin arkasında "Mescid-i Aksa'daki olaylara misilleme yapmak isteyen Filistinli grupların olduğunu" değerlendirdiği bildirildi.Aynı şekilde, güvenlik makamlarının "Lübnan ile savaşa girmek niyetinde olmadığı ancak bu olayı yanıtsız bırakmayacaklarını" aktardıkları paylaşıldı.İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın yer aldığı merkeze gittiği paylaşıldı.Kanal12'ye konuşan İsrail ordusundan Tümgeneral Yisrael Ziv, hükümetin, önündeki dosyaları temizleyip ulusal güvenliğe odaklanması gerektiğini belirterek, Lübnan ile savaşa gitmekle bir şey elde edilemeyeceğini asıl noktanın olayı kim yaptıysa onun cezalandırılması olduğunu dile getirdi.İsrail basını, Hamas Genel Sekreteri İsmail Heniye'nin Lübnan'da bulunduğuna dikkati çekti. Muhalefetten Netanyahu'ya suçlamaİsrail'de muhalefetteki Evimiz İsrail Partisi Başkanı Avigdor Lieberman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Lübnan'dan atılan roketlere ilişkin Netanyahu'yu suçladı.Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesiyle ülkeyi "içeride bölünmüş, dışarıda da yalnız bırakılmış bir hale getirdiğini" ifade eden Lieberman, 'İsrail'in caydırıcılığını yitirmesi ve zayıf görünmesi karşısında düşmanları İran, Hamas, Hizbullah ve diğer terör örgütlerinin koordinasyon halinde bu saldırıyı gerçekleştirdiğini' savundu.Başbakan Netanyahu'nun yargı düzenlemesine karşı çıktığı için Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığını açıkladıktan sonra bu kararından vazgeçmesine de değinen Lieberman, Netanyahu'nun masasındaki uyarılara bakmaksızın Savunma Bakanı ile "kibir ve hesaplaşma arayışına" girdiğini dile getirdi.İslami Cihad'dan memnuniyet açıklamasıFilistinli direniş örgütü İslami Cihad'dan yapılan yazılı açıklamada da Lübnan'dan İsrail'e atılan roketlerin "memnuniyetle karşılandığı", bunun İsrail'in "suç ve saldırgan tavrına karşı gerçekleştiği, direnişin Siyonist düşmana karşı tek cephe olduğu" ifadelerine yer verildi.Lübnan ordusu İsrail’e füzelerin fırlatıldığı bölgede devriye attıLübnan ordusu, İsrail’e fırlatılan roketlerin ardından bölgede askeri araçlarla devriyelerin atıldığını açıkladı.Lübnan ordusu, Twtter hesabı üzerinden ülkenin güneyinden İsrail’e doğru fırlatılan roketler ve İsrail’in de buna karşılık vermesi üzerine yaşanan gerginliğe ilişkin bir açıklama yaptı.Sur kentine bağlı el Kalayla, el Maaliya ve ez Zibkin beldelerinden İsrail’in işgalindeki Filistin topraklarına doğru roket fırlatıldığına dikkat çekilen açıklamada, ordu güçlerinin bölgede güvenlik sağlamak için devriyeler attığı kaydedildi.Açıklamada, İsrail ve Lübnan sınırı üzerinde konuşlu olan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü ile de koordinasyon içerisinde olunduğu aktarıldı. Lübnan'dan uluslararası topluma 'tansiyonun düşürülmesi için İsrail'e baskı yapın' çağrısıLübnan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin güney sınırında tansiyonun düşürülmesi için uluslararası topluma İsrail'e baskı uygulaması çağrısında bulundu.Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lübnan Başbakanı Necib Mikarti ile Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib'in, Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan füzeler ve ardından İsrail'in topçu atışıyla karşılık vermesi üzerine ikili bir toplantı gerçekleştirdikleri ifade edildi."Lübnan ülkenin güney sınırında istikrar ve huzurun korunmasında kararlıdır." ifadelerine yer verilen açıklamada, tırmanan tansiyonun düşürülmesi için uluslararası toplumdan İsrail'e baskı uygulaması çağrısında bulunuldu.Lübnan'ın ülkenin güneyinde konuşlu Birlemiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordinasyon içerisinde hareket etmeye başladığı, bölgede istikrar ve huzurun geri gelmesi için de gerekli tedbirleri aldığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in, bölgesel ve uluslararası güvenlik ve barışı tehdit eden niyeti hakkında da uyarı yapıldı.BM, İsrail ve Lübnan'a 'itidal' çağrısında bulunduBirleşmiş Milletler (BM), Lübnan'dan İsrail'e atılan roketlerin ardından tüm taraflara "itidal" çağrısı yaptı.BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) taraflarla irtibatta olduğunu belirten Dujarric, "Lübnan'dan İsrail'e birçok roket atıldı. Bunu kınıyoruz. Tüm taraflara itidal çağrısında bulunuyoruz. Barış gücüyle hareket etmeleri ve gerginliği artıracak tek taraflı hareketlerden kaçınmaları gerektiğini vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.İsrail basını, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine atılan bir dizi roketin ardından akşam saatlerinde de üç havan mermisinin atıldığını geçtiİsrail'den Kanal12'nin haberine göre, Lübnan'ın güneyinden atılan üç havan mermisi İsrail'in kuzeyindeki Metulla beldesindeki açık araziye düştü ve olayda yaralanan olmadı.İsrail Ordu Sözcülüğü de, Lübnan sınırından havan mermisi atıldığı yönünde haber aldıklarını, bölgede yaptıkları araştırmanın sonunda olayı doğruladıklarını açıkladı.İsrail, kuzey bölgelerine atılan roketlerden Lübnan hükümeti ile Hamas'ı sorumlu tuttuİsrail ordusunun, ülkenin kuzey bölgelerine atılan roketlerden Lübnan hükümeti ile Hamas'ı sorumlu tuttuğu belirtildi.İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kendi topraklarından İsrail'e roket atılmasının sorumluluğunun Lübnan hükümetine ait olduğunu dile getirdi.İsrail'e roket atılmasının tehlikeli bir olay olduğunu kaydeden Adraee, "Çok taraflı bir olaydan bahsediliyor ancak atılan roketlerden sorumlu taraf, Lübnan'daki Hamas'tır" ifadesini kullandı.Olayda İran'ın parmağının olup olmadığını da araştırdıklarını belirten Adraee, ordunun, tam teyakkuz halinde olduğunu ve roketlerin imha edilme oranının bu teyakkuz halini gösterdiğini aktardı.İsrail Savunma Bakanı'ndan 'olası tüm müdahale seçenekleri için hazır olunması' talimatıİsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, üst düzey askeri ve savunma yetkilileriyle Lübnan'dan İsrail'e düzenlenen roket saldırılarını görüştüğü toplantıda, "olası tüm müdahale seçenekleri için hazır olunması" talimatı verdiği açıklandı.Savunma Bakanlığından, konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.Açıklamada, yetkililerden bilgi alan Gallant'ın, Güvenlik Kabinesi'nin bu akşam yapacağı toplantı öncesinde savunma teşkilatına "son olaylar nedeniyle olası tüm müdahale seçenekleri için hazır olunması" talimatını verdiği belirtildi.Toplantıya, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Başkanı Ronen Bar ve İran İşlerinden sorumlu askeri yetkili Tal Kelman'ın yanı sıra üst düzey yetkililerin katıldığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230406/israil-ordusu-lubnandan-israilin-kuzeyine-firlatilan-bir-roket-imha-edildi-1069276887.html

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israil ordusu, israil ordusu (idf), lübnan, islami cihad, benyamin netanyahu