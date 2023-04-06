https://sputniknews.com.tr/20230406/israil-ordusu-lubnandan-israilin-kuzeyine-firlatilan-bir-roket-imha-edildi-1069276887.html
İsrail ordusu: Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine fırlatılan bir roket imha edildi
İsrail ordusu: Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine fırlatılan bir roket imha edildi
İsrail ordusu Lübnan’dan fırlatılan bir roketin havada imha edildiğini duyurdu. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T15:05+0300
2023-04-06T15:05+0300
2023-04-06T15:31+0300
dünya
israil
lübnan
roket
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail’in kuzeyine bir roket fırlatıldığı ileri sürüldü. Açıklamada, roketin, hava savunma sistemleri tarafından vurularak imha edildiği kaydedildi. İsrail ordusu bu açıklamadan kısa süre önce de ülkenin kuzey bölgelerinde hava saldırılarına karşı uyarı sirenleri çalındığını aktarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230406/israil-polisi-mescid-i-aksaya-baskin-duzenledi-1069247186.html
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israil, lübnan, roket
İsrail ordusu: Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine fırlatılan bir roket imha edildi
15:05 06.04.2023 (güncellendi: 15:31 06.04.2023) Abone ol
İsrail ordusu Lübnan’dan fırlatılan bir roketin havada imha edildiğini duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan topraklarından İsrail’in kuzeyine bir roket fırlatıldığı ileri sürüldü.
Açıklamada, roketin, hava savunma sistemleri tarafından vurularak imha edildiği kaydedildi.
İsrail ordusu bu açıklamadan kısa süre önce de ülkenin kuzey bölgelerinde hava saldırılarına karşı uyarı sirenleri çalındığını aktarmıştı.