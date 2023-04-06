https://sputniknews.com.tr/20230406/israil-polisi-mescid-i-aksaya-baskin-duzenledi-1069247186.html
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ndeki Müslümanlara müdahale etti. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T00:36+0300
2023-04-06T00:36+0300
2023-04-06T00:40+0300
dünya
israil
israil polisi
polis
mescid-i aksa
mescid-i aksa
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İsrail polisi bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'nin etrafını sardı. Mabede giren polis içeri ses bombası attı. Mescidin içindeki Filistinlilere kauçuk mermilerle müdahale edildi. Kıble Mescidi'ne sığınanlar copla darbedildi. Savaş alanına dönen mescidin içinde büyük bir panik havası yaşandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil polisi, polis, mescid-i aksa, mescid-i aksa
israil, israil polisi, polis, mescid-i aksa, mescid-i aksa
İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
00:36 06.04.2023 (güncellendi: 00:40 06.04.2023) Abone ol
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yine baskın düzenleyerek Kıble Mescidi'ndeki Müslümanlara müdahale etti.
İsrail polisi bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'nin etrafını sardı.
Mabede giren polis içeri ses bombası attı.
Mescidin içindeki Filistinlilere kauçuk mermilerle müdahale edildi. Kıble Mescidi'ne sığınanlar copla darbedildi.
Savaş alanına dönen mescidin içinde büyük bir panik havası yaşandı.