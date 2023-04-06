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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230406/kommersant-rusyadan-ayrilan-markalar-2-milyar-dolardan-fazla-kaybetti-1069300873.html
Kommersant: Rusya'dan ayrılan markalar 2 milyar dolardan fazla kaybetti
Kommersant: Rusya'dan ayrılan markalar 2 milyar dolardan fazla kaybetti
Kommersant, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Rusya'dan ayrılan markaların yaklaşık 2 milyar dolar kaybettiğini bildirdi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T22:13+0300
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ukrayna krizi
rusya
ukrayna
marka
şirket
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Rusya’da yayın yapan Kommersant gazetesinin haberine göre, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonun başlamasıyla birlikte ülkeden ayrılan veya faaliyetlerini askıya alan yabancı şirketler yaklaşık 2 milyar dolar kaybetti.Haberde, “Uzmanlar, Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyon nedeniyle Rusya'dan ayrılan veya faaliyetlerini geçici olarak askıya alan yabancı perakende markalarının toplamda iki milyar dolar kaybettiklerini tahmin ediyor” denildi.Markaların çoğunun ‘kendi özgür iradeleriyle veya iş organizasyonundaki zorluklar nedeniyle’ ayrıldığına vurgu yapılan haberde, 24 Şubat 2022'den bu yana 180'den fazla yabancı şirketin Rusya'daki faaliyetlerini sınırladığı anımsatılarak "İsveçli H&amp;M, İspanyol Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti ve diğerleri) ve IKEA en fazla kaybeden şirketler. Sadece bu üç şirketin kayıpları 1 miyar doların üzerinde" ifadelerine yer verildi.Haberde ayrıca, şirketlerin yarısına yakınının lojistik zorluklar, bazı ülkelerle yapılan operasyonlara ilişkin ekonomik kısıtlamalar ve işlemlerin gerçekleştirilmesindeki zorluklar nedeniyle Rusya'dan ayrıldığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230325/medvedev-rusya-icin-erisimi-engellenen-bati-iceriginin-korsan-sitelerden-indirilmesine-destek-verdi-1068749720.html
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rusya, ukrayna, marka, şirket, zarar
rusya, ukrayna, marka, şirket, zarar

Kommersant: Rusya'dan ayrılan markalar 2 milyar dolardan fazla kaybetti

22:13 06.04.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Multimedya arşivine gidinRusya
Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Kommersant, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Rusya'dan ayrılan markaların yaklaşık 2 milyar dolar kaybettiğini bildirdi.
Rusya’da yayın yapan Kommersant gazetesinin haberine göre, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonun başlamasıyla birlikte ülkeden ayrılan veya faaliyetlerini askıya alan yabancı şirketler yaklaşık 2 milyar dolar kaybetti.
Haberde, “Uzmanlar, Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyon nedeniyle Rusya'dan ayrılan veya faaliyetlerini geçici olarak askıya alan yabancı perakende markalarının toplamda iki milyar dolar kaybettiklerini tahmin ediyor” denildi.
Markaların çoğunun ‘kendi özgür iradeleriyle veya iş organizasyonundaki zorluklar nedeniyle’ ayrıldığına vurgu yapılan haberde, 24 Şubat 2022'den bu yana 180'den fazla yabancı şirketin Rusya'daki faaliyetlerini sınırladığı anımsatılarak "İsveçli H&M, İspanyol Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti ve diğerleri) ve IKEA en fazla kaybeden şirketler. Sadece bu üç şirketin kayıpları 1 miyar doların üzerinde" ifadelerine yer verildi.
Haberde ayrıca, şirketlerin yarısına yakınının lojistik zorluklar, bazı ülkelerle yapılan operasyonlara ilişkin ekonomik kısıtlamalar ve işlemlerin gerçekleştirilmesindeki zorluklar nedeniyle Rusya'dan ayrıldığı belirtildi.
Dmitry Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
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