https://sputniknews.com.tr/20230406/kommersant-rusyadan-ayrilan-markalar-2-milyar-dolardan-fazla-kaybetti-1069300873.html
Kommersant: Rusya'dan ayrılan markalar 2 milyar dolardan fazla kaybetti
Kommersant: Rusya'dan ayrılan markalar 2 milyar dolardan fazla kaybetti
Kommersant, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Rusya'dan ayrılan markaların yaklaşık 2 milyar dolar kaybettiğini bildirdi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T22:13+0300
2023-04-06T22:13+0300
2023-04-06T22:13+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
marka
şirket
zarar
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Rusya’da yayın yapan Kommersant gazetesinin haberine göre, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonun başlamasıyla birlikte ülkeden ayrılan veya faaliyetlerini askıya alan yabancı şirketler yaklaşık 2 milyar dolar kaybetti.Haberde, “Uzmanlar, Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyon nedeniyle Rusya'dan ayrılan veya faaliyetlerini geçici olarak askıya alan yabancı perakende markalarının toplamda iki milyar dolar kaybettiklerini tahmin ediyor” denildi.Markaların çoğunun ‘kendi özgür iradeleriyle veya iş organizasyonundaki zorluklar nedeniyle’ ayrıldığına vurgu yapılan haberde, 24 Şubat 2022'den bu yana 180'den fazla yabancı şirketin Rusya'daki faaliyetlerini sınırladığı anımsatılarak "İsveçli H&M, İspanyol Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti ve diğerleri) ve IKEA en fazla kaybeden şirketler. Sadece bu üç şirketin kayıpları 1 miyar doların üzerinde" ifadelerine yer verildi.Haberde ayrıca, şirketlerin yarısına yakınının lojistik zorluklar, bazı ülkelerle yapılan operasyonlara ilişkin ekonomik kısıtlamalar ve işlemlerin gerçekleştirilmesindeki zorluklar nedeniyle Rusya'dan ayrıldığı belirtildi.
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rusya, ukrayna, marka, şirket, zarar
rusya, ukrayna, marka, şirket, zarar
Kommersant: Rusya'dan ayrılan markalar 2 milyar dolardan fazla kaybetti
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Kommersant, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana Rusya'dan ayrılan markaların yaklaşık 2 milyar dolar kaybettiğini bildirdi.
Rusya’da yayın yapan Kommersant gazetesinin haberine göre, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyonun başlamasıyla birlikte ülkeden ayrılan veya faaliyetlerini askıya alan yabancı şirketler yaklaşık 2 milyar dolar kaybetti.
Haberde, “Uzmanlar, Ukrayna'da yürütülen özel askeri operasyon nedeniyle Rusya'dan ayrılan veya faaliyetlerini geçici olarak askıya alan yabancı perakende markalarının toplamda iki milyar dolar kaybettiklerini tahmin ediyor” denildi.
Markaların çoğunun ‘kendi özgür iradeleriyle veya iş organizasyonundaki zorluklar nedeniyle’ ayrıldığına vurgu yapılan haberde, 24 Şubat 2022'den bu yana 180'den fazla yabancı şirketin Rusya'daki faaliyetlerini sınırladığı anımsatılarak "İsveçli H&M, İspanyol Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti ve diğerleri) ve IKEA en fazla kaybeden şirketler. Sadece bu üç şirketin kayıpları 1 miyar doların üzerinde" ifadelerine yer verildi.
Haberde ayrıca, şirketlerin yarısına yakınının lojistik zorluklar, bazı ülkelerle yapılan operasyonlara ilişkin ekonomik kısıtlamalar ve işlemlerin gerçekleştirilmesindeki zorluklar nedeniyle Rusya'dan ayrıldığı belirtildi.