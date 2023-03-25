https://sputniknews.com.tr/20230325/medvedev-rusya-icin-erisimi-engellenen-bati-iceriginin-korsan-sitelerden-indirilmesine-destek-verdi-1068749720.html
Medvedev, Rusya için erişimi engellenen Batı içeriğinin korsan sitelerden indirilmesine destek verdi
Medvedev, Rusya için erişimi engellenen Batı içeriğinin korsan sitelerden indirilmesine destek verdi
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Batı şirketlerine maksimum zarar verilmesi ve iflasa uğratılması amacıyla fikri emek ürünlerinin korsan... 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T18:36+0300
2023-03-25T18:36+0300
2023-03-25T18:38+0300
dünya
dmitriy medvedev
dmitriy peskov
korsan
netflix
rusya
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, önde gelen Rus medya organlarına verdiği toplu röportajda, “Geçenlerde, burada sahip oldukları mülkiyet dışı hakların bir kısmından mahrum bırakılmaları gerektiğini müzakere ettik. Netflix’ler ve diğerleri olsun, bizi bıraktılarsa demek ki tüm bunları indireceğiz, ücretsiz kullanacağız. Ben, onlara maksimum zarar vermek için tüm ürünlerini internette yayardım. Maksimum zarar verelim ki iflas etsinler!” ifadesini kullandı.Bir hukukçu olarak eskiden korsanlığa karşı olduğunu ve korsan indirmektense daha fazla para ödemenin daha iyi olduğunu düşündüğünü anlatan Medvedev, ancak şimdi bakışını değiştirdiğini belirterek, “Şimdi tüm bunlara, ‘ne ararsın onu bulursun’ ilkesiyle yaklaşıyorum. Şimdi paraları eksik çıksın da bakalım” dedi. Medvedev, birçok Batı parçalarının play-list’lerden kaybolduğu yönündeki soruya, “doğru korsanları” arama ve onlardan indirme tavsiyesinde bulundu.Kremlin’den destekKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Medvedev’in görüşüne destek verdi.Basın mensuplarına konuşan Peskov, “Dmitriy Anatolyeviç’e katılıyorum. Zaten bizi soyan korsanlarla karşı karşıyayız. Onlar varlıklarımıza el koydu, varlıklarımızı çaldı. Korsan içerik ifadesi artık farklı ışıkta algılanmalı” dedi.Peskov, torrent kullanıp kullanmadığı sorusuna, “Şahsen ben kullanmayı bilmiyorum, ama benim için torrent’lerden film indirenler var” ifadesini kullandı.
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dmitriy medvedev, dmitriy peskov, korsan, netflix, rusya
dmitriy medvedev, dmitriy peskov, korsan, netflix, rusya
Medvedev, Rusya için erişimi engellenen Batı içeriğinin korsan sitelerden indirilmesine destek verdi
18:36 25.03.2023 (güncellendi: 18:38 25.03.2023) Abone ol
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Batı şirketlerine maksimum zarar verilmesi ve iflasa uğratılması amacıyla fikri emek ürünlerinin korsan kopyalarının internette yayılmasına destek verdi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, önde gelen Rus medya organlarına verdiği toplu röportajda, “Geçenlerde, burada sahip oldukları mülkiyet dışı hakların bir kısmından mahrum bırakılmaları gerektiğini müzakere ettik. Netflix’ler ve diğerleri olsun, bizi bıraktılarsa demek ki tüm bunları indireceğiz, ücretsiz kullanacağız. Ben, onlara maksimum zarar vermek için tüm ürünlerini internette yayardım. Maksimum zarar verelim ki iflas etsinler!” ifadesini kullandı.
Bir hukukçu olarak eskiden korsanlığa karşı olduğunu ve korsan indirmektense daha fazla para ödemenin daha iyi olduğunu düşündüğünü anlatan Medvedev, ancak şimdi bakışını değiştirdiğini belirterek, “Şimdi tüm bunlara, ‘ne ararsın onu bulursun’ ilkesiyle yaklaşıyorum. Şimdi paraları eksik çıksın da bakalım” dedi.
Medvedev, birçok Batı parçalarının play-list’lerden kaybolduğu yönündeki soruya, “doğru korsanları” arama ve onlardan indirme tavsiyesinde bulundu.
Kremlin’den destek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Medvedev’in görüşüne destek verdi.
Basın mensuplarına konuşan Peskov, “Dmitriy Anatolyeviç’e katılıyorum. Zaten bizi soyan korsanlarla karşı karşıyayız. Onlar varlıklarımıza el koydu, varlıklarımızı çaldı. Korsan içerik ifadesi artık farklı ışıkta algılanmalı” dedi.
Peskov, torrent kullanıp kullanmadığı sorusuna, “Şahsen ben kullanmayı bilmiyorum, ama benim için torrent’lerden film indirenler var” ifadesini kullandı.