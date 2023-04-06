https://sputniknews.com.tr/20230406/kilicdaroglundan-rezzan-kirazin-fenerbahceyle-ayni-anda-kazanmasi-imkansiz-sozlerine-yanit-1069274644.html

Kılıçdaroğlu'ndan Rezzan Kiraz'ın 'Fenerbahçe'yle aynı anda kazanması imkansız' sözlerine yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Rezzan Kiraz'ın 'Fenerbahçe'yle aynı anda kazanması imkansız' sözlerine yanıt

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na, Rezzan Kiraz'ın “Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu'nun kazandığı senaryo imkansız” sözleriyle ilgili, “Çok zor bir soru. Önce... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T14:26+0300

2023-04-06T14:26+0300

2023-04-06T14:48+0300

kemal kılıçdaroğlu

2023 türkiye seçimleri

astrolog

seçim

tahmin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/19/1068733112_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_81b23aa61e86640516e3732cee4864d6.jpg

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında seçimler için tahminde bulunan astrolog Rezzan Kiraz'ın, "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun aynı anda kazandığı bir senaryo imkansız. Ya seçimi Kılıçdaroğlu, ligi Galatasaray alacak ya da seçimi Erdoğan, ligi Fenerbahçe alacak" sözlerine cevap verdi.Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da Habertürk'te katıldığı canlı yayında astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri soruldu.Sunucu Kürşad Oğuz, "Bir astrolog dedi ki, 'Bu sene iki ihtimal var, ya Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak, ya Fenerbahçe şampiyon olacak. İkisi bir arada olmayacak’. Hangisini tercih ederdiniz?" sorusunu yöneltti.‘Türkiye olmazsa zaten takımlar da olmayacak'Kılıçdaroğlu ise şu yanıtı verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230406/kilicdaroglundan-erdogana-seccade-yaniti-cikar-agzindaki-baklayi-1069249402.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kemal kılıçdaroğlu, astrolog, seçim, tahmin