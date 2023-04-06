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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230406/kilicdaroglundan-rezzan-kirazin-fenerbahceyle-ayni-anda-kazanmasi-imkansiz-sozlerine-yanit-1069274644.html
Kılıçdaroğlu'ndan Rezzan Kiraz'ın 'Fenerbahçe'yle aynı anda kazanması imkansız' sözlerine yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan Rezzan Kiraz'ın 'Fenerbahçe'yle aynı anda kazanması imkansız' sözlerine yanıt
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na, Rezzan Kiraz'ın “Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu'nun kazandığı senaryo imkansız” sözleriyle ilgili, “Çok zor bir soru. Önce... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T14:26+0300
2023-04-06T14:48+0300
kemal kılıçdaroğlu
2023 türkiye seçimleri
astrolog
seçim
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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında seçimler için tahminde bulunan astrolog Rezzan Kiraz'ın, "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun aynı anda kazandığı bir senaryo imkansız. Ya seçimi Kılıçdaroğlu, ligi Galatasaray alacak ya da seçimi Erdoğan, ligi Fenerbahçe alacak" sözlerine cevap verdi.Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da Habertürk'te katıldığı canlı yayında astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri soruldu.Sunucu Kürşad Oğuz, "Bir astrolog dedi ki, 'Bu sene iki ihtimal var, ya Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak, ya Fenerbahçe şampiyon olacak. İkisi bir arada olmayacak’. Hangisini tercih ederdiniz?" sorusunu yöneltti.‘Türkiye olmazsa zaten takımlar da olmayacak'Kılıçdaroğlu ise şu yanıtı verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230406/kilicdaroglundan-erdogana-seccade-yaniti-cikar-agzindaki-baklayi-1069249402.html
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kemal kılıçdaroğlu, astrolog, seçim, tahmin
kemal kılıçdaroğlu, astrolog, seçim, tahmin

Kılıçdaroğlu'ndan Rezzan Kiraz'ın 'Fenerbahçe'yle aynı anda kazanması imkansız' sözlerine yanıt

14:26 06.04.2023 (güncellendi: 14:48 06.04.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Malatya’da Millet İttifakı Liderleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için okutulan mevlidin ardından, iftar programına katılanlara hitap etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Malatya’da Millet İttifakı Liderleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için okutulan mevlidin ardından, iftar programına katılanlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na, Rezzan Kiraz'ın “Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu'nun kazandığı senaryo imkansız” sözleriyle ilgili, “Çok zor bir soru. Önce Türkiye. Çünkü Türkiye olmazsa zaten takımlar da olmayacak yani” ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te katıldığı canlı yayında seçimler için tahminde bulunan astrolog Rezzan Kiraz'ın, "Fenerbahçe ve Kılıçdaroğlu’nun aynı anda kazandığı bir senaryo imkansız. Ya seçimi Kılıçdaroğlu, ligi Galatasaray alacak ya da seçimi Erdoğan, ligi Fenerbahçe alacak" sözlerine cevap verdi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na da Habertürk'te katıldığı canlı yayında astrolog Rezzan Kiraz'ın sözleri soruldu.
Sunucu Kürşad Oğuz, "Bir astrolog dedi ki, 'Bu sene iki ihtimal var, ya Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak, ya Fenerbahçe şampiyon olacak. İkisi bir arada olmayacak’. Hangisini tercih ederdiniz?" sorusunu yöneltti.

‘Türkiye olmazsa zaten takımlar da olmayacak'

Kılıçdaroğlu ise şu yanıtı verdi:
"Çok zor bir soru. Önce Türkiye. Önce Türkiye tabii. Çünkü Türkiye olmazsa zaten takımlar da olmayacak yani. Bir Türkiye olmalı. Takımlar da güçlü olmalı, onlar da kendi aralarında yarışmalı. Bütün takımlar bizim takımlarımız. Ama ortaklaştığınız yer neresi? Milli Takım. Milli Takım şampiyon olursa hepimiz seviniriz."
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon’da İftar Buluşmasına katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'seccade' yanıtı: Çıkar ağzındaki baklayı
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