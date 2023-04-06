Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'seccade' yanıtı: Çıkar ağzındaki baklayı
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon’da İftar Buluşmasına katıldı.
© CHP/ALP EREN KAYA
Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'seccade' fotoğrafı üzerinden kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği yanıtta, "Bu onun imâlarından. Bu zehirli dili tanıyoruz. Çıkar ağzındaki baklayı, "affedersiniz" diyerek söyle. Söyle de rahatla" dedi.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'seccade' tartışmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevap verdi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
Seccade konusunda söylenecek her şeyi söyledik. Samimi Müslümanlar beni anladı. Peki bu işin tutmayacağını bilmez mi Erdoğan? Bilir. Derdi başka. Bu onun imâlarından. Bu zehirli dili tanıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan çıkar ağzındaki baklayı, "affedersiniz" diyerek söyle. Söyle de rahatla.
Seccade konusunda söylenecek her şeyi söyledik. Samimi Müslümanlar beni anladı. Peki bu işin tutmayacağını bilmez mi Erdoğan? Bilir. Derdi başka. Bu onun imâlarından. Bu zehirli dili tanıyoruz. @RTErdogan çıkar ağzındaki baklayı, "affedersiniz" diyerek söyle. Söyle de rahatla. https://t.co/2NSqKeVhuO— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 5, 2023