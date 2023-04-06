Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'seccade' yanıtı: Çıkar ağzındaki baklayı

Seccade konusunda söylenecek her şeyi söyledik. Samimi Müslümanlar beni anladı. Peki bu işin tutmayacağını bilmez mi Erdoğan? Bilir. Derdi başka. Bu onun imâlarından. Bu zehirli dili tanıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan çıkar ağzındaki baklayı, "affedersiniz" diyerek söyle. Söyle de rahatla.