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https://sputniknews.com.tr/20230406/karabukte-olen-gabonlu-kizin-olmeden-once-annesine-attigi-mesajlar-ortaya-cikti-1069254370.html
Karabük’te ölen Gabonlu kızın ölmeden önce annesine attığı mesajlar ortaya çıktı
Karabük’te ölen Gabonlu kızın ölmeden önce annesine attığı mesajlar ortaya çıktı
Karabük'te cansız bedeni bulunana Gabonlu genç kızın annesine attığı son mesajlar ortaya çıktı. Genç kızın mesajlarda annesine “Bana diyorlar ki, onlarla... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T09:41+0300
2023-04-06T09:41+0300
türkiye
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öğrenci
kız
taciz
cinsel taciz
mahkeme
boğulma
gözaltı
para
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Halk TV'den İsmail Saymaz bugünkü yazısında Karabük'te cesedi bulunan Jeannah Danys Dinabongho İbouanga adlı 17 yaşındaki Gabonlu kızın ölümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi kızın otopsisinde, cinsel saldırı, kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması tespit edilmediğini, ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirmişti.Bu açıklamanın Karabük’teki siyahi öğrencileri ikna etmediğine dikkat çeken Saymaz, "Gabon Büyükelçiliği’nin avukatı Kerim Bahadır Şeker ön raporda, boğulma tespiti olmadığını açıkladı. Savcılık soru işaretlerini yanıtlamadığı gibi gizlilik kararı aldı. İbouanga’nın gece vakti ayakları çıplak şekilde sokaklarda koşarken görüldüğü görüntüleri yayınlayan gazeteci gözaltına alındı." dedi. Saymaz, avukat Şeker’in soruşturmaya dair anlattığı bilgileri de şöyle aktardı:Genç kızın, ölümünden önce annesine gönderdiği cep telefonu mesajları ise şu şekilde:İbouanga, 300 bin Orta Afrika Frankı önerildiğini ifade ediyor. Bu, 10 bin TL’ye denk geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230328/karabukte-cesedi-bulunan-gabonlu-ogrencinin-on-otopsi-raporu-aciklandi-1068834080.html
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gabon, öğrenci, kız, taciz, cinsel taciz, mahkeme, boğulma, gözaltı, para
gabon, öğrenci, kız, taciz, cinsel taciz, mahkeme, boğulma, gözaltı, para

Karabük’te ölen Gabonlu kızın ölmeden önce annesine attığı mesajlar ortaya çıktı

09:41 06.04.2023
© İHA / ERSİN TURAN-AW857316Gabonlu öğrenci
Gabonlu öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© İHA / ERSİN TURAN-AW857316
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Karabük'te cansız bedeni bulunana Gabonlu genç kızın annesine attığı son mesajlar ortaya çıktı. Genç kızın mesajlarda annesine “Bana diyorlar ki, onlarla birlikte olmazsam bana yardımcı olmayacaklarmış” diye yazdığı ortaya çıktı.
Halk TV'den İsmail Saymaz bugünkü yazısında Karabük'te cesedi bulunan Jeannah Danys Dinabongho İbouanga adlı 17 yaşındaki Gabonlu kızın ölümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi kızın otopsisinde, cinsel saldırı, kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması tespit edilmediğini, ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirmişti.
Bu açıklamanın Karabük’teki siyahi öğrencileri ikna etmediğine dikkat çeken Saymaz, "Gabon Büyükelçiliği’nin avukatı Kerim Bahadır Şeker ön raporda, boğulma tespiti olmadığını açıkladı. Savcılık soru işaretlerini yanıtlamadığı gibi gizlilik kararı aldı. İbouanga’nın gece vakti ayakları çıplak şekilde sokaklarda koşarken görüldüğü görüntüleri yayınlayan gazeteci gözaltına alındı." dedi.
Saymaz, avukat Şeker’in soruşturmaya dair anlattığı bilgileri de şöyle aktardı:
"İbouanga, Gabon’a cep telefonu göndermek istiyor. Bu yüzden PTT çalışanı İ.Ç. ile tanışıyor. Yardım edeceği bahanesiyle kızın numarasını alan İ.Ç., mesajlarla taciz ediyor. Hatta cinsel ilişkiye girmek için kıza 10 bin TL teklifte bulunuyor. İbouanga, ölümünden bir gece önce erkek kuzeni C.J.A.N.’nin evinde film izledikleri sırada “Telefonumun şarjını unuttum” diyerek, ayrılıyor. Anlaşılmaz şekilde evin ön kapısından değil, arka kapısından ve çıplak ayakla çıkıyor. Üç metrelik bir duvardan atlayıp 700 metre koşuyor. Yolda durdurduğu D.A.’nın arabasına biniyor. D.A., kızı şehre bırakıyor. O andan sonra İbouanga’dan haber alınamıyor."
Genç kızın, ölümünden önce annesine gönderdiği cep telefonu mesajları ise şu şekilde:
“Bana diyorlar ki, onlarla birlikte olmazsam bana yardımcı olmayacaklarmış”
“Sonrasında bana 10 gün beklememi söylediler”
“Para ve telefon paketi için”
“Bana 300.000 önerdiler”
İbouanga, 300 bin Orta Afrika Frankı önerildiğini ifade ediyor. Bu, 10 bin TL’ye denk geliyor.
Gabonlu öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
TÜRKİYE
Karabük'te cesedi bulunan Gabonlu öğrencinin ön otopsi raporu açıklandı
28 Mart, 09:35
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