Karabük’te ölen Gabonlu kızın ölmeden önce annesine attığı mesajlar ortaya çıktı

"İbouanga, Gabon’a cep telefonu göndermek istiyor. Bu yüzden PTT çalışanı İ.Ç. ile tanışıyor. Yardım edeceği bahanesiyle kızın numarasını alan İ.Ç., mesajlarla taciz ediyor. Hatta cinsel ilişkiye girmek için kıza 10 bin TL teklifte bulunuyor. İbouanga, ölümünden bir gece önce erkek kuzeni C.J.A.N.’nin evinde film izledikleri sırada “Telefonumun şarjını unuttum” diyerek, ayrılıyor. Anlaşılmaz şekilde evin ön kapısından değil, arka kapısından ve çıplak ayakla çıkıyor. Üç metrelik bir duvardan atlayıp 700 metre koşuyor. Yolda durdurduğu D.A.’nın arabasına biniyor. D.A., kızı şehre bırakıyor. O andan sonra İbouanga’dan haber alınamıyor."