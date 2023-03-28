Karabük'te cesedi bulunan Gabonlu öğrencinin ön otopsi raporu açıklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Değişen seçim yasası kime ne kazandıracak, ne kaybettirecek?
17:03
87 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
En acı tiyatro günü
18:34
109 dk
Z RAPORU
İYİ Parti'den Erdoğan'ın adaylığına itiraz
21:13
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Hatay'daki 20 bin ton limon
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Aysel Alp'le Ankara'dan Haber Var
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
10:35
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
10:41
3 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
11:07
11 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
11:49
3 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
18 dk
ÖZEL HABER
Rusya'dan Belarus hamlesi: Taktik nükleer silahlar nedir?
12:22
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖZEL HABER
Batı medyası: ABD Ortadoğu’yu Rusya ve Çin’e kaptırdı
12:33
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Rahmaninov'un Ölüm Yıldönümü
14:55
11 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230328/karabukte-cesedi-bulunan-gabonlu-ogrencinin-on-otopsi-raporu-aciklandi-1068834080.html
Karabük'te cesedi bulunan Gabonlu öğrencinin ön otopsi raporu açıklandı
Karabük'te cesedi bulunan Gabonlu öğrencinin ön otopsi raporu açıklandı
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi kızın otopsisinde, cinsel saldırı, kesici-delici alet... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T09:35+0300
2023-03-28T09:35+0300
türkiye
türkiye
gabon
öğrenci
üniversite
ölüm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068833933_0:269:828:735_1920x0_80_0_0_7d3ba8d4de59506b31f2353c089f1550.jpg
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dün saat 12.00 sıralarında çayda ceset olduğu ihbarı üzerine, olay yeri inceleme ekipleri, kolluk görevlisi ve nöbetçi Cumhuriyet savcısı ile gecikmeksizin bölgeye gidildiği belirtildi.Açıklamada, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen cesedin üzerinde kimlik ya da cep telefonu gibi bir eşya bulunmadığı aktarıldı.'Cinsel saldırı bulgusu yok'Cesedin, 3 aydır kentte bulunan Gabon uyruklu Karabük Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencisine ait olduğunun belirlendiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Üniversiteden başsağlığı mesajıÖte yandan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, taziye mesajı yayımladı.Rektör Polat, mesajında, "Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Arkadaşları ve hocaları tarafından da çok sevilen değerli öğrencimiz Ibouanga'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, hocalarına ve arkadaşlarına sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230314/avcilarda-site-parmakliklarina-asili-ceset-bulundu-1068212506.html
türkiye
gabon
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068833933_0:192:828:813_1920x0_80_0_0_81a279115428bad1556ff782be1ae250.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, gabon, öğrenci, üniversite, ölüm
türkiye, gabon, öğrenci, üniversite, ölüm

Karabük'te cesedi bulunan Gabonlu öğrencinin ön otopsi raporu açıklandı

09:35 28.03.2023
© İHA / ERSİN TURAN-AW857316Gabonlu öğrenci
Gabonlu öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
© İHA / ERSİN TURAN-AW857316
Abone olTelegram
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi kızın otopsisinde, cinsel saldırı, kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması tespit edilmediğini, ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dün saat 12.00 sıralarında çayda ceset olduğu ihbarı üzerine, olay yeri inceleme ekipleri, kolluk görevlisi ve nöbetçi Cumhuriyet savcısı ile gecikmeksizin bölgeye gidildiği belirtildi.
Açıklamada, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen cesedin üzerinde kimlik ya da cep telefonu gibi bir eşya bulunmadığı aktarıldı.

'Cinsel saldırı bulgusu yok'

Cesedin, 3 aydır kentte bulunan Gabon uyruklu Karabük Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencisine ait olduğunun belirlendiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Otopsi sonucu ön raporda, herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığı, herhangi bir kesici-delici alet, ateşli silah yaralanması tespit edilmediği, ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiği, Filyos Çayı'na girmeden önce ölüm olayının gerçekleşmediği anlaşılmıştır. Yapılan soruşturmada, ölenin bulunduğu yer ile bölgede, kolluk görevlileri tarafından gerekli tanık ve kamera araştırmaları yapılmakla birlikte, üzerinde bulunan kıyafetler kriminal inceleme için daireye gönderilecektir. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmekte olup kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Üniversiteden başsağlığı mesajı

Öte yandan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, taziye mesajı yayımladı.
Rektör Polat, mesajında, "Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Arkadaşları ve hocaları tarafından da çok sevilen değerli öğrencimiz Ibouanga'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, hocalarına ve arkadaşlarına sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Avcılar'da bir sitenin parmaklık demirlerine iple asılı halde erkek cesedi bulundu. Cesedin Türkmenistan uyruklu bir şahsa ait olduğu belirlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
TÜRKİYE
Avcılar'da site parmaklıklarına asılı ceset bulundu
14 Mart, 03:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала