https://sputniknews.com.tr/20230328/karabukte-cesedi-bulunan-gabonlu-ogrencinin-on-otopsi-raporu-aciklandi-1068834080.html

Karabük'te cesedi bulunan Gabonlu öğrencinin ön otopsi raporu açıklandı

Karabük'te cesedi bulunan Gabonlu öğrencinin ön otopsi raporu açıklandı

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi kızın otopsisinde, cinsel saldırı, kesici-delici alet... 28.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-28T09:35+0300

2023-03-28T09:35+0300

2023-03-28T09:35+0300

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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dün saat 12.00 sıralarında çayda ceset olduğu ihbarı üzerine, olay yeri inceleme ekipleri, kolluk görevlisi ve nöbetçi Cumhuriyet savcısı ile gecikmeksizin bölgeye gidildiği belirtildi.Açıklamada, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen cesedin üzerinde kimlik ya da cep telefonu gibi bir eşya bulunmadığı aktarıldı.'Cinsel saldırı bulgusu yok'Cesedin, 3 aydır kentte bulunan Gabon uyruklu Karabük Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencisine ait olduğunun belirlendiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Üniversiteden başsağlığı mesajıÖte yandan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, taziye mesajı yayımladı.Rektör Polat, mesajında, "Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Arkadaşları ve hocaları tarafından da çok sevilen değerli öğrencimiz Ibouanga'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, hocalarına ve arkadaşlarına sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230314/avcilarda-site-parmakliklarina-asili-ceset-bulundu-1068212506.html

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