https://sputniknews.com.tr/20230406/isvec-hukumeti-teror-suphelisinin-turkiyeye-iadesinin-reddine-dair-mahkeme-kararini-onayladi-1069290429.html
İsveç hükümeti, terör şüphelisinin Türkiye'ye iadesinin reddine dair mahkeme kararını onayladı
İsveç hükümeti, terör şüphelisinin Türkiye'ye iadesinin reddine dair mahkeme kararını onayladı
İsveç'te hükümetin, Türkiye tarafından istenen terör zanlısının iadesine ilişkin talebi reddeden Yüksek Mahkemenin kararını onayladığı bildirildi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T18:20+0300
2023-04-06T18:20+0300
2023-04-06T18:20+0300
dünya
isveç
türkiye
terör
iade talebi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/16/1066045503_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a0c18839778583add318842b9b3835f6.jpg
İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberinde, 50 yaşındaki terör şüphelisinin, İsveç vatandaşlığı bulunması dolayısıyla hükümetin, Yüksek Mahkemenin kararını onayladığı kaydedildi.Kararın, hafta içinde yapılan Kabine Toplantısı'nda alındığı belirtildi.Türkiye tarafından aranan söz konusu firari zanlının iadesine ilişkin talep, 20 Kasım 2022'de, Yüksek Mahkemece reddedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230404/isvec-turkiye-natoya-katilim-basvurumuza-onay-surecini-baslatmali-1069185719.html
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/16/1066045503_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_a2e463bda4da580a4347b083f0504e9d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
isveç, türkiye, terör, iade talebi
isveç, türkiye, terör, iade talebi
İsveç hükümeti, terör şüphelisinin Türkiye'ye iadesinin reddine dair mahkeme kararını onayladı
Abone ol
İsveç'te hükümetin, Türkiye tarafından istenen terör zanlısının iadesine ilişkin talebi reddeden Yüksek Mahkemenin kararını onayladığı bildirildi.
İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberinde, 50 yaşındaki terör şüphelisinin, İsveç vatandaşlığı bulunması dolayısıyla hükümetin, Yüksek Mahkemenin kararını onayladığı kaydedildi.
Kararın, hafta içinde yapılan Kabine Toplantısı'nda alındığı belirtildi.
Türkiye tarafından aranan söz konusu firari zanlının iadesine ilişkin talep, 20 Kasım 2022'de, Yüksek Mahkemece reddedilmişti.