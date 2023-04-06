https://sputniknews.com.tr/20230406/istanbulda-el-kaide-ve-isid-operasyonu-16-kisi-yakalandi-1069254240.html
İstanbul'da El Kaide ve IŞİD operasyonu: 16 kişi yakalandı
İstanbul'da El Kaide ve IŞİD operasyonu: 16 kişi yakalandı
İstanbul'da, El Kaide ve IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 16 kişinin şüpheli olarak yakalandığı bildirildi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T09:35+0300
2023-04-06T09:35+0300
2023-04-06T09:35+0300
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İstanbul'da El Kaide ve IŞİD operasyonu: 16 kişi yakalandı
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da, El Kaide ve IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 16 kişinin şüpheli olarak yakalandığı bildirildi.