https://sputniknews.com.tr/20230316/istanbulda-isid-el-kaide-hts-operasyonu-13-yabanci-uyruklu-yakalandi--1068331253.html
İstanbul'da IŞİD, El Kaide, HTŞ operasyonu: 13 yabancı uyruklu yakalandı
İstanbul'da IŞİD, El Kaide, HTŞ operasyonu: 13 yabancı uyruklu yakalandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T11:24+0300
2023-03-16T11:24+0300
2023-03-16T11:24+0300
türkiye
istanbul
operasyon
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Habertürk'te yer alan habere göre, IŞİD, El Kaide, HTŞ terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, çatışma bölgeleriyle bağlantılı şüpheliler tespit edildi.İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah 12 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, operasyon
İstanbul'da IŞİD, El Kaide, HTŞ operasyonu: 13 yabancı uyruklu yakalandı
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Habertürk'te yer alan habere göre, IŞİD, El Kaide, HTŞ terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, çatışma bölgeleriyle bağlantılı şüpheliler tespit edildi.
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah 12 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.