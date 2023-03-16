https://sputniknews.com.tr/20230316/istanbulda-isid-el-kaide-hts-operasyonu-13-yabanci-uyruklu-yakalandi--1068331253.html

İstanbul'da IŞİD, El Kaide, HTŞ operasyonu: 13 yabancı uyruklu yakalandı

İstanbul'da IŞİD, El Kaide, HTŞ operasyonu: 13 yabancı uyruklu yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T11:24+0300

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türkiye

istanbul

operasyon

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Habertürk'te yer alan habere göre, IŞİD, El Kaide, HTŞ terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, çatışma bölgeleriyle bağlantılı şüpheliler tespit edildi.İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah 12 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

türkiye

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istanbul, operasyon