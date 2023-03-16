Türkiye
SON DAKİKA | AK Parti TBMM Grubu, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230316/istanbulda-isid-el-kaide-hts-operasyonu-13-yabanci-uyruklu-yakalandi--1068331253.html
İstanbul'da IŞİD, El Kaide, HTŞ operasyonu: 13 yabancı uyruklu yakalandı
İstanbul'da IŞİD, El Kaide, HTŞ operasyonu: 13 yabancı uyruklu yakalandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T11:24+0300
2023-03-16T11:24+0300
türkiye
istanbul
operasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0c/1061103362_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7cdb9ca5cfae06eed1670b6b5c8a397f.jpg
Habertürk'te yer alan habere göre, IŞİD, El Kaide, HTŞ terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, çatışma bölgeleriyle bağlantılı şüpheliler tespit edildi.İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah 12 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0c/1061103362_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f10d80da747a9ad43cf2cf7ea8636124.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, operasyon
istanbul, operasyon

İstanbul'da IŞİD, El Kaide, HTŞ operasyonu: 13 yabancı uyruklu yakalandı

11:24 16.03.2023
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinkelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı
kelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© Sputnik / Виктор Антонюк
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Habertürk'te yer alan habere göre, IŞİD, El Kaide, HTŞ terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda, çatışma bölgeleriyle bağlantılı şüpheliler tespit edildi.
İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah 12 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала