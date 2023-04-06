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https://sputniknews.com.tr/20230406/istanbul-valiligi-otoyolda-aractan-havaya-ates-edildigi-tespit-edildi-1069272388.html
Valilikten, CHP binası yakınında ateş açılmasına ilişkin açıklama: 'Araçtan havaya ateş edildi'
Valilikten, CHP binası yakınında ateş açılmasına ilişkin açıklama: 'Araçtan havaya ateş edildi'
İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınında ateş açılmasına ilişkin açıklama yaptı ve "Otoyolda araçtan havaya ateş edildiği tespit edildi" dedi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Valiliği, Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığında görevli polis memurunun "TEM Otoyolu'nda silah sesleri duyulduğu" yönündeki ihbarı üzerine yapılan incelemede, TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan havaya ateş edildiğini, bina ve çevresinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, bu sabah 04.00 sıralarında Sarıyer'deki CHP İl Başkanlığı binasında görevli polis memuru tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne TEM Otoyolu'nda silah sesleri duyulduğu yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.Olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi:
https://sputniknews.com.tr/20230406/kaftancioglu-chp-istanbul-il-binamiza-yonelik-oldugu-dusunulen-bir-silahli-saldiri-gerceklesmistir-1069262210.html
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chp, ateş açma, ateş açmak, istanbul, istanbul valiliği

Valilikten, CHP binası yakınında ateş açılmasına ilişkin açıklama: 'Araçtan havaya ateş edildi'

13:40 06.04.2023 (güncellendi: 14:13 06.04.2023)
© İHACHP İstanbul İl Başkanlığı
CHP İstanbul İl Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© İHA
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İstanbul Valiliği, CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınında ateş açılmasına ilişkin açıklama yaptı ve "Otoyolda araçtan havaya ateş edildiği tespit edildi" dedi.
İstanbul Valiliği, Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığında görevli polis memurunun "TEM Otoyolu'nda silah sesleri duyulduğu" yönündeki ihbarı üzerine yapılan incelemede, TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan havaya ateş edildiğini, bina ve çevresinde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, bu sabah 04.00 sıralarında Sarıyer'deki CHP İl Başkanlığı binasında görevli polis memuru tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne TEM Otoyolu'nda silah sesleri duyulduğu yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.
Olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi:
"Olay yerine sevk edilen güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan incelemeler ve binanın güvenlik görevlileriyle yapılan görüşmelerde, TEM Otoyolu Edirne istikametinden 5-6 el silah sesi duydukları beyan edilmiş, il başkanlığı binası ve çevresindeki kontrollerde herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı anlaşılmıştır. Elde edilen kamera görüntülerinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine otoyolun ikinci şeridinde hızla seyreden bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda, yol kenarında 9 mm çapında 2 kovan bulunmuştur. Konuyla ilgili başlatılan incelemeler devam etmektedir."
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
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