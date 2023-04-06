https://sputniknews.com.tr/20230406/kaftancioglu-chp-istanbul-il-binamiza-yonelik-oldugu-dusunulen-bir-silahli-saldiri-gerceklesmistir-1069262210.html

Kaftancıoğlu: CHP İstanbul İl Binamıza yönelik olduğu düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir

Kaftancıoğlu: CHP İstanbul İl Binamıza yönelik olduğu düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T11:48+0300

2023-04-06T11:48+0300

2023-04-06T12:03+0300

2023 türkiye seçimleri

canan kaftancıoğlu

chp

saldırı

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Kaftancıoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamasında, "Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahallinde boş kovanlar bulunmuştur. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacak" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230405/aksener-aclik-siniri-9-bin-591-lira-olmus-bunlar-emekli-maasini-7-bin-500-lira-yapmakla-ovunuyor-1069199746.html

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canan kaftancıoğlu, chp, saldırı