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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230406/kaftancioglu-chp-istanbul-il-binamiza-yonelik-oldugu-dusunulen-bir-silahli-saldiri-gerceklesmistir-1069262210.html
Kaftancıoğlu: CHP İstanbul İl Binamıza yönelik olduğu düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir
Kaftancıoğlu: CHP İstanbul İl Binamıza yönelik olduğu düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T11:48+0300
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2023 türkiye seçimleri
canan kaftancıoğlu
chp
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Kaftancıoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamasında, "Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahallinde boş kovanlar bulunmuştur. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacak" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230405/aksener-aclik-siniri-9-bin-591-lira-olmus-bunlar-emekli-maasini-7-bin-500-lira-yapmakla-ovunuyor-1069199746.html
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canan kaftancıoğlu, chp, saldırı
canan kaftancıoğlu, chp, saldırı

Kaftancıoğlu: CHP İstanbul İl Binamıza yönelik olduğu düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir

11:48 06.04.2023 (güncellendi: 12:03 06.04.2023)
© AACHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AA
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir." açıklamasını yaptı.
Kaftancıoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamasında, "Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahallinde boş kovanlar bulunmuştur. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacak" ifadesini kullandı.
Akşener grup toplantısında konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
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