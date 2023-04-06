https://sputniknews.com.tr/20230406/hemsire-bandi-cikarirken-bebegin-parmagini-kesti-1069283141.html

Hemşire bandı çıkarırken bebeğin parmağını kesti

Hemşire bandı çıkarırken bebeğin parmağını kesti

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 6 aylık bebeğin parmağı, damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı makas kullanarak çıkarmak isteyen hemşire... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T16:14+0300

2023-04-06T16:14+0300

2023-04-06T16:14+0300

türkiye

türkiye

hemşire

diyarbakır

yoğun bakım

bebek

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Ergani Devlet Hastanesi'nde 6 aylık kız çocuğu H.B., dün gece saatlerince rahatsızlanınca ailesi tarafından Ergani Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.Serum için damar yolu açılan bebeğin tedavisinin ardından, hemşire damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı çıkarmak istedi. Bandın çıkmaması üzerine makas kullanan hemşire, bebeğin başparmağının uç kısmını kesti.Parmağı kesilen bebek, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi El Cerrahisi Bölümü'ne sevk edildi.Bebek, parmağın kopan kısmının kurtarılması amacıyla ameliyata alındı. Bebeğin ailesi hemşireden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Hemşire hakkında soruşturma başlatıldı.

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diyarbakır

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