https://sputniknews.com.tr/20230406/hemsire-bandi-cikarirken-bebegin-parmagini-kesti-1069283141.html
Hemşire bandı çıkarırken bebeğin parmağını kesti
Hemşire bandı çıkarırken bebeğin parmağını kesti
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 6 aylık bebeğin parmağı, damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı makas kullanarak çıkarmak isteyen hemşire... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T16:14+0300
2023-04-06T16:14+0300
2023-04-06T16:14+0300
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hemşire
diyarbakır
yoğun bakım
bebek
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Ergani Devlet Hastanesi'nde 6 aylık kız çocuğu H.B., dün gece saatlerince rahatsızlanınca ailesi tarafından Ergani Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.Serum için damar yolu açılan bebeğin tedavisinin ardından, hemşire damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı çıkarmak istedi. Bandın çıkmaması üzerine makas kullanan hemşire, bebeğin başparmağının uç kısmını kesti.Parmağı kesilen bebek, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi El Cerrahisi Bölümü'ne sevk edildi.Bebek, parmağın kopan kısmının kurtarılması amacıyla ameliyata alındı. Bebeğin ailesi hemşireden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Hemşire hakkında soruşturma başlatıldı.
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türkiye, hemşire, diyarbakır, yoğun bakım, bebek
türkiye, hemşire, diyarbakır, yoğun bakım, bebek
Hemşire bandı çıkarırken bebeğin parmağını kesti
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 6 aylık bebeğin parmağı, damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı makas kullanarak çıkarmak isteyen hemşire tarafından kesildi. Aile şikayetçi olmazken, hemşire hakkında soruşturma başlatıldı.
Ergani Devlet Hastanesi'nde 6 aylık kız çocuğu H.B., dün gece saatlerince rahatsızlanınca ailesi tarafından Ergani Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
Serum için damar yolu açılan bebeğin tedavisinin ardından, hemşire damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı çıkarmak istedi. Bandın çıkmaması üzerine makas kullanan hemşire, bebeğin başparmağının uç kısmını kesti.
Parmağı kesilen bebek, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi El Cerrahisi Bölümü'ne sevk edildi.
Bebek, parmağın kopan kısmının kurtarılması amacıyla ameliyata alındı. Bebeğin ailesi hemşireden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Hemşire hakkında soruşturma başlatıldı.