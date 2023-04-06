https://sputniknews.com.tr/20230406/gazi-ayligi-ve-korucu-emeklilerine-zam-1069276220.html

Gazi aylığı ve korucu emeklilerine zam

Gazi aylığı ve korucu emeklilerine zam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gazi aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini açıkladı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T14:42+0300

2023-04-06T14:42+0300

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ekonomi

gazi

maaş

zam

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Gazi aylığı ve korucu emeklilerine zam geldi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kore ve Kıbrıs gazileri, üstün başarı ve gayretle Türk vatanına hizmet etmiş vatandaşlar ile hak sahiplerinin aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini, güvenlik korucularının emekli aylıklarının da 7 bin 500 liraya çıkarıldığını açıklayarak, aylık farkların 7 Nisan itibariyle hesaplara yatırılacağını bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20230405/kilicdaroglu-biz-cumhurbaskanligini-kazanacagiz-3-ay-icinde-vize-problemlerini-cozecegiz-1069236784.html

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