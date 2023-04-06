https://sputniknews.com.tr/20230406/gazi-ayligi-ve-korucu-emeklilerine-zam-1069276220.html
Gazi aylığı ve korucu emeklilerine zam
Gazi aylığı ve korucu emeklilerine zam
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gazi aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini açıkladı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T14:42+0300
2023-04-06T14:42+0300
2023-04-06T15:12+0300
ekonomi
gazi
maaş
zam
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Gazi aylığı ve korucu emeklilerine zam geldi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kore ve Kıbrıs gazileri, üstün başarı ve gayretle Türk vatanına hizmet etmiş vatandaşlar ile hak sahiplerinin aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini, güvenlik korucularının emekli aylıklarının da 7 bin 500 liraya çıkarıldığını açıklayarak, aylık farkların 7 Nisan itibariyle hesaplara yatırılacağını bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230405/kilicdaroglu-biz-cumhurbaskanligini-kazanacagiz-3-ay-icinde-vize-problemlerini-cozecegiz-1069236784.html
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gazi, maaş, zam
Gazi aylığı ve korucu emeklilerine zam
14:42 06.04.2023 (güncellendi: 15:12 06.04.2023) Abone ol
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gazi aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini açıkladı.
Gazi aylığı ve korucu emeklilerine zam geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kore ve Kıbrıs gazileri, üstün başarı ve gayretle Türk vatanına hizmet etmiş vatandaşlar ile hak sahiplerinin aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini, güvenlik korucularının emekli aylıklarının da 7 bin 500 liraya çıkarıldığını açıklayarak, aylık farkların 7 Nisan itibariyle hesaplara yatırılacağını bildirdi.