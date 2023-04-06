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FBI yanlış otel odasına baskın düzenleyip yanlış kişiyi gözaltına aldı
FBI yanlış otel odasına baskın düzenleyip yanlış kişiyi gözaltına aldı
Boston şehir merkezinde eğitim tatbikatı yapan FBI ve ABD Ordusu Özel Harekat Komutanlığı üyeleri, yanlış bir otel odasına baskın düzenleyerek içeride bulunan... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T10:32+0300
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dünya
fbi
federal soruşturma bürosu (fbi)
abd
otel
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ABD'de Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da meydana gelen olayda FBI üyeleri, özel harekat birimiyle yaptıkları tatbikat sırasında yanlış otel odasına baskın düzenledi. Tatbikatın hedefinde olan kişinin odası yerine başka bir otel müşterisinin odasına giren FBI ve silahlı kuvvetler, olayla hiçbir alakası olmayan şahsı gözaltına aldı. Kurumdan olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Yanlış bilgilere dayanarak yanlış odaya gönderilen grubumuz, amaçlanan kişiyi değil, başka bir şahsı gözaltına aldı" ifadeleri yer aldı.'En içten özürlerimizi iletmek istiyoruz'ABD Ortak Özel Harekat Komutanlığı'ndan (USASOC) Yarbay Mike Burns, CNN'e verdiği demeçte, "Her şeyden önce, eğitim tatbikatından etkilenen kişiye en içten özürlerimizi iletmek istiyoruz" dedi.Burns, tatbikatın 'askerlerin gerçekçi ve alışılmadık ortamlarda görev yapma becerilerini geliştirme' amaçlı olduğunu belirterek, olayın incelenmekte olduğunu da sözlerine ekledi.Yerel basında çıkan haberlerde, otel odasında bulunan ve kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınan kişinin Delta Air Lines çalışanı olduğu belirtildi.Havayolu firmasından bir yetkili ise yaptığı açıklamada, 'Boston'da Delta çalışanını içerebileceği iddia edilen olayın araştırıldığını' söyledi.
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fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), abd, otel, oda, otel odası, baskın
fbi, federal soruşturma bürosu (fbi), abd, otel, oda, otel odası, baskın

FBI yanlış otel odasına baskın düzenleyip yanlış kişiyi gözaltına aldı

10:32 06.04.2023 (güncellendi: 10:39 06.04.2023)
© AFP 2023 / ANDRI TAMBUNANABD - polis
ABD - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / ANDRI TAMBUNAN
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Boston şehir merkezinde eğitim tatbikatı yapan FBI ve ABD Ordusu Özel Harekat Komutanlığı üyeleri, yanlış bir otel odasına baskın düzenleyerek içeride bulunan bir kişiyi gözaltına aldı.
ABD'de Massachusetts eyaletinin başkenti Boston'da meydana gelen olayda FBI üyeleri, özel harekat birimiyle yaptıkları tatbikat sırasında yanlış otel odasına baskın düzenledi.
Tatbikatın hedefinde olan kişinin odası yerine başka bir otel müşterisinin odasına giren FBI ve silahlı kuvvetler, olayla hiçbir alakası olmayan şahsı gözaltına aldı.
Kurumdan olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Yanlış bilgilere dayanarak yanlış odaya gönderilen grubumuz, amaçlanan kişiyi değil, başka bir şahsı gözaltına aldı" ifadeleri yer aldı.

'En içten özürlerimizi iletmek istiyoruz'

ABD Ortak Özel Harekat Komutanlığı'ndan (USASOC) Yarbay Mike Burns, CNN'e verdiği demeçte, "Her şeyden önce, eğitim tatbikatından etkilenen kişiye en içten özürlerimizi iletmek istiyoruz" dedi.
Burns, tatbikatın 'askerlerin gerçekçi ve alışılmadık ortamlarda görev yapma becerilerini geliştirme' amaçlı olduğunu belirterek, olayın incelenmekte olduğunu da sözlerine ekledi.
Yerel basında çıkan haberlerde, otel odasında bulunan ve kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınan kişinin Delta Air Lines çalışanı olduğu belirtildi.
Havayolu firmasından bir yetkili ise yaptığı açıklamada, 'Boston'da Delta çalışanını içerebileceği iddia edilen olayın araştırıldığını' söyledi.
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