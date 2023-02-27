https://sputniknews.com.tr/20230227/saklambac-oynarken-yanlislikla-malezyaya-giden-bangladesli-cocuk-ailesine-kavustu-1067548232.html
Saklambaç oynarken yanlışlıkla Malezya'ya giden Bangladeşli çocuk ailesine kavuştu
Saklambaç oynarken yanlışlıkla Malezya'ya giden Bangladeşli çocuk ailesine kavuştu
Bangladeş'te saklambaç oynarken nakliye konteynerine gizlice giren ve sonra orada uyuyakalarak Malezya'ya giden çocuk, ailesine kavuştu. 27.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-27T12:33+0300
2023-02-27T12:33+0300
2023-02-27T12:33+0300
yaşam
malezya
nakliye
bangladeş
çocuk
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11 Ocak'ta Bangladeş'te arkadaşlarıyla saklambaç oynadığı sırada bir yük konteynerinin içine saklanan ve uyuyakalan çocuk, 5 gün sonra Malezya'da gemi mürettebatı tarafından fark edilerek 17 Ocak'ta kurtarıldı.Son haftalarda hastanede tedavi gören ve şu anda durumunun stabil olduğu teyit edilen Fahim, ailesine kavuştu.Yetkililer başlangıçta çocuğun insan kaçakçılığı örgütünün kurbanı olduğundan şüphelense de yapılan soruşturmada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.Emniyet Müdür Yardımcısı Cha Hoong Fong, yaptığı açıklamada "Olayda herhangi bir suç söz konusu değil" ifadelerine yer verdi.Son haftalarda hastanede tedavi gören ve şu anda durumunun stabil olduğu teyit edilen Fehim, ailesine kavuştu.Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution, konuya ilişkin açklamasında "Port Klang'da bir konteynerde bulunan Bangladeşli çocuğu hatırlıyor musunuz? Adı Md Ratul Islam Fahim, ben ona sadece Fahim diyorum" dedi.Bakan, "Fahim 6 gün boyunca Bangladeş'teki limandan yola çıkan bir konteynerde yemeden ve içmeden mahsur kaldı. Fahim'in kurtarılabilmesi bir mucizeydi" yorumunu yaptı.İçişleri Bakanlığı, Malezya'daki Bangladeş Yüksek Komiserliği ile temasa geçerek Fahim'in geri dönüş sürecine ilişkin belgeleri organize etti.Nasution son tweet'inde çocuğun eve sağ salim dönmesini kutlayarak, "Elhamdülillah, bugün Fahim ailesine döndü" diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230126/bangladeste-baslayan-saklambac-oyunu-malezyada-bitti-1066236784.html
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malezya, nakliye, bangladeş, çocuk
malezya, nakliye, bangladeş, çocuk
Saklambaç oynarken yanlışlıkla Malezya'ya giden Bangladeşli çocuk ailesine kavuştu
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Bangladeş'te saklambaç oynarken nakliye konteynerine gizlice giren ve sonra orada uyuyakalarak Malezya'ya giden çocuk, ailesine kavuştu.
11 Ocak'ta Bangladeş'te arkadaşlarıyla saklambaç oynadığı sırada bir yük konteynerinin içine saklanan ve uyuyakalan çocuk, 5 gün sonra Malezya'da gemi mürettebatı tarafından fark edilerek 17 Ocak'ta kurtarıldı.
Son haftalarda hastanede tedavi gören ve şu anda durumunun stabil olduğu teyit edilen Fahim, ailesine kavuştu.
Yetkililer başlangıçta çocuğun insan kaçakçılığı örgütünün kurbanı olduğundan şüphelense de yapılan soruşturmada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
Emniyet Müdür Yardımcısı Cha Hoong Fong, yaptığı açıklamada "Olayda herhangi bir suç söz konusu değil" ifadelerine yer verdi.
Son haftalarda hastanede tedavi gören ve şu anda durumunun stabil olduğu teyit edilen Fehim, ailesine kavuştu.
Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution, konuya ilişkin açklamasında "Port Klang'da bir konteynerde bulunan Bangladeşli çocuğu hatırlıyor musunuz? Adı Md Ratul Islam Fahim, ben ona sadece Fahim diyorum" dedi.
Bakan, "Fahim 6 gün boyunca Bangladeş'teki limandan yola çıkan bir konteynerde yemeden ve içmeden mahsur kaldı. Fahim'in kurtarılabilmesi bir mucizeydi" yorumunu yaptı.
İçişleri Bakanlığı, Malezya'daki Bangladeş Yüksek Komiserliği ile temasa geçerek Fahim'in geri dönüş sürecine ilişkin belgeleri organize etti.
Nasution son tweet'inde çocuğun eve sağ salim dönmesini kutlayarak, "Elhamdülillah, bugün Fahim ailesine döndü" diye kaydetti.