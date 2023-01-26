https://sputniknews.com.tr/20230126/bangladeste-baslayan-saklambac-oyunu-malezyada-bitti-1066236784.html
Bangladeş’te başlayan saklambaç oyunu Malezya’da bitti
Bangladeş’te başlayan saklambaç oyunu Malezya’da bitti
Bangladeş'te arkadaşlarıyla saklambaç oynadığı sırada bir yük konteynerinin içine saklanan ve uyuyakalan çocuk, 5 gün sonra Malezya'da gemi mürettebatı... 26.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-26T22:11+0300
2023-01-26T22:11+0300
2023-01-26T22:11+0300
dünya
bangladeş
malezya
çocuk
oyun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066236896_0:0:860:485_1920x0_80_0_0_eaf911f6433e26512f537de265f89778.png
Bangladeş'te bir çocuğun arkadaşlarıyla oynadığı saklambaç oyunu Malezya’da sona erdi. Bangladeş'in Chittagong şehrinden 12 Ocak tarihinde bin 337 konteyner yükü ile ayrılan MV Integra adlı yük gemisi, 5 günlük deniz yolculuğunun ardından 16 Ocak tarihinde Malezya'nın Port Klang Limanı’na vardı. Demir atmış halde bekleyen gemide, konteynerlerin bulunduğu yük bölümünden bağırma ve vurma sesleri duyan mürettebat, durumu gemi kaptanına rapor etti. İncelemelerin ardından seslerin nereden geldiği anlaşılamayan gemi, acil durum halinde limana çekildi.Yapılan detaylı aramanın ardından seslerin geldiği konteyneri bulan yetkililer, konteynerin içerisinde bitkin olduğu görülen yabancı bir çocuk buldu.Malezya limanındaki Bangladeşli çalışanların yardımıyla iletişim kurulan 12-15 yaşlarındaki Fahim adlı çocuğun, Bangladeş'te limana yakın bir bölgede arkadaşlarıyla saklambaç oynarken bir konteynerin içine girerek saklandığı öğrenildi. Verdiği ilk ifadede uyandığında konteynerin kapağının kapanmış olduğu ve seyahat halinde olduğunu belirten Fahim, Malezyalı kurtarma ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution Ismail konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayda insan kaçakçılığına dair bir bulguya rastlamadıklarını ve durumun bir kaza olduğunu belirtirken, kurtarılan çocuğun sağlık kontrollerinin ardından ülkesine geri gönderileceğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20221225/alo-randevu-cetesine-saklambac-operasyonu-11-gozalti-1064990827.html
bangladeş
malezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1a/1066236896_95:0:767:504_1920x0_80_0_0_7bc56a063a6e113a9f0554d384d22c4e.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bangladeş, malezya, çocuk, oyun
bangladeş, malezya, çocuk, oyun
Bangladeş’te başlayan saklambaç oyunu Malezya’da bitti
Abone ol
Bangladeş'te arkadaşlarıyla saklambaç oynadığı sırada bir yük konteynerinin içine saklanan ve uyuyakalan çocuk, 5 gün sonra Malezya'da gemi mürettebatı tarafından fark edilerek kurtarıldı.
Bangladeş'te bir çocuğun arkadaşlarıyla oynadığı saklambaç oyunu Malezya’da sona erdi. Bangladeş'in Chittagong şehrinden 12 Ocak tarihinde bin 337 konteyner yükü ile ayrılan MV Integra adlı yük gemisi, 5 günlük deniz yolculuğunun ardından 16 Ocak tarihinde Malezya'nın Port Klang Limanı’na vardı.
Demir atmış halde bekleyen gemide, konteynerlerin bulunduğu yük bölümünden bağırma ve vurma sesleri duyan mürettebat, durumu gemi kaptanına rapor etti. İncelemelerin ardından seslerin nereden geldiği anlaşılamayan gemi, acil durum halinde limana çekildi.
Yapılan detaylı aramanın ardından seslerin geldiği konteyneri bulan yetkililer, konteynerin içerisinde bitkin olduğu görülen yabancı bir çocuk buldu.
Malezya limanındaki Bangladeşli çalışanların yardımıyla iletişim kurulan 12-15 yaşlarındaki Fahim adlı çocuğun, Bangladeş'te limana yakın bir bölgede arkadaşlarıyla saklambaç oynarken bir konteynerin içine girerek saklandığı öğrenildi.
Verdiği ilk ifadede uyandığında konteynerin kapağının kapanmış olduğu ve seyahat halinde olduğunu belirten Fahim, Malezyalı kurtarma ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Malezya İçişleri Bakanı Saifuddin Nasution Ismail konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olayda insan kaçakçılığına dair bir bulguya rastlamadıklarını ve durumun bir kaza olduğunu belirtirken, kurtarılan çocuğun sağlık kontrollerinin ardından ülkesine geri gönderileceğini belirtti.