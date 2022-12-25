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https://sputniknews.com.tr/20221225/alo-randevu-cetesine-saklambac-operasyonu-11-gozalti-1064990827.html
'Alo randevu' çetesine 'Saklambaç' operasyonu: 11 gözaltı
'Alo randevu' çetesine 'Saklambaç' operasyonu: 11 gözaltı
Diyarbakır merkezli olarak iki ilde düzenlenen 'Saklambaç' operasyonu ile 'Alo randevu' çetesi çökertilerek 11 şüpheli gözaltına alındı. 25.12.2022, Sputnik Türkiye
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2022-12-25T11:13+0300
diyarbakır
türkiye
operasyon
gözaltı
randevu
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Diyarbakır merkezli operasyonda Diyarbakır ve İstanbul’da eş zamanlı olarak düğmeye basıldı. 2 aylık teknik takip sonucu düzenlenen 'Saklambaç' adlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve ofislerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 33 adet bilgisayar, 45 adet cep telefonu, 42 adet sim kart, 10 adet hard disk ele geçirildi. İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler de Diyarbakır’a getirildi. Şahısların internette sahte arkadaşlık siteleri kurdukları, arayan kişileri bayanlarla buluşturma vaadiyle çeşitli meblağlarda para aldıkları, kimi zaman evlendirme vaadiyle form doldurdukları, form dolduranları çete mensubu kadınların arayarak para talep ettiği, bu yolla çetenin insanları dolandırdığı tespit edildi. Fotoğraf albümü, internet arkadaşlık sitesinde albümlerden sözde tercihte bulunan mağdurlar, buluşmaya kimse gelmeyince dolandırıldıklarını anladı. Şebekenin arkadaşlık paketleri, akşam yemeği paketi, hafta sonu arkadaşı, tatil arkadaşı, yurt dışından arkadaş, evlilik paketi gibi çeşitli seçenekler sunduğu öğrenildi. Çağrı merkezi kuran şebeke üyelerinin yaptıkları görüşmelerle arkadaş arayanları para yatırmak için ikna ederek kandırdıkları belirlendi. Şüpheliler, 4 günlük gözaltı süresinden sonra mahkemeye sevk edilecek.
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diyarbakır, operasyon, gözaltı, randevu
diyarbakır, operasyon, gözaltı, randevu

'Alo randevu' çetesine 'Saklambaç' operasyonu: 11 gözaltı

11:10 25.12.2022 (güncellendi: 11:13 25.12.2022)
© İHA / MURAT BAŞAL - RIDVAN KILIÇSaklambaç operasyonu
Saklambaç operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2022
© İHA / MURAT BAŞAL - RIDVAN KILIÇ
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Diyarbakır merkezli olarak iki ilde düzenlenen 'Saklambaç' operasyonu ile 'Alo randevu' çetesi çökertilerek 11 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır merkezli operasyonda Diyarbakır ve İstanbul’da eş zamanlı olarak düğmeye basıldı. 2 aylık teknik takip sonucu düzenlenen 'Saklambaç' adlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde ve ofislerinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 33 adet bilgisayar, 45 adet cep telefonu, 42 adet sim kart, 10 adet hard disk ele geçirildi. İstanbul'da gözaltına alınan şüpheliler de Diyarbakır’a getirildi.
Şahısların internette sahte arkadaşlık siteleri kurdukları, arayan kişileri bayanlarla buluşturma vaadiyle çeşitli meblağlarda para aldıkları, kimi zaman evlendirme vaadiyle form doldurdukları, form dolduranları çete mensubu kadınların arayarak para talep ettiği, bu yolla çetenin insanları dolandırdığı tespit edildi.
Fotoğraf albümü, internet arkadaşlık sitesinde albümlerden sözde tercihte bulunan mağdurlar, buluşmaya kimse gelmeyince dolandırıldıklarını anladı. Şebekenin arkadaşlık paketleri, akşam yemeği paketi, hafta sonu arkadaşı, tatil arkadaşı, yurt dışından arkadaş, evlilik paketi gibi çeşitli seçenekler sunduğu öğrenildi.
Çağrı merkezi kuran şebeke üyelerinin yaptıkları görüşmelerle arkadaş arayanları para yatırmak için ikna ederek kandırdıkları belirlendi. Şüpheliler, 4 günlük gözaltı süresinden sonra mahkemeye sevk edilecek.
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