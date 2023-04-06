https://sputniknews.com.tr/20230406/eski-chp-genel-baskani-cetin-ince-ile-iki-defa-gorustum-benim-meselem-degil-minvalinde-konustu-1069304311.html

Eski CHP Genel Başkanı Çetin: İnce ile iki defa görüştüm, 'Benim meselem değil' minvalinde konuştu

Eski CHP Genel Başkanı Çetin: İnce ile iki defa görüştüm, 'Benim meselem değil' minvalinde konuştu

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in, Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile iki kez görüştüğü ortaya çıktı. Çetin'in, Muharrem İnce'ye... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T23:10+0300

2023-04-06T23:10+0300

2023-04-06T23:10+0300

2023 türkiye seçimleri

muharrem ince

chp

kemal kılıçdaroğlu

hikmet çetin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1f/1069006583_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_75aa70fd1c3ae0cc583d16a7265ad738.jpg

CHP yöneticileri ile Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında 'teklif' polemiği sürerken, CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin'in İnce ile iki defa görüştüğü ortaya çıktı.Gazeteci Fatma Karaağaç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çetin'in Muharrem İnce ile görüşmesinde, seçimin 2. tura kalmaması gerektiğini söylediğini aktardı.İnce'nin yanıt olarak ise "Benim meselem değil" minvalinde bir değerlendirme yaptığını da aktaran Karaağaç, "Çetin gerekli tüm çabayı gösterdiğini dile getirdi" dedi.katıldığı canlı yayın programında, İnce ile yapılan görüşmeye ilişkin, "Buluşmada değil fakat öncesi ve sonrasında Muharrem İnce'ye teklif yapıldı. Karşı tarafı suçlamak istemem ama üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyorum" demişti.İnce'den, Kılıçdaroğlu'nun yapılan görüşmede teklif yapıldığı ifadelerinin ardından yanıt gelmişti. Görüşmede deprem bölgesi, sandık güvenliği ve 'trollleri' konuştuklarını öne süren İnce, "Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, CHP’nin bilgisi dahilinde İnce ile görüştüğünü, beş milletvekili teklifi götürdüğünü, ancak bu teklifin kabul edilmediğini duyurmuştu.Yine, CHP Grup Başkanvekilli Engin Altay, “Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır” demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230406/inceden-chpden-teklif-aldi-iddialarina-kemal-beye-yeterli-ve-dogru-bilgi-verilmemis-olabilir-1069262960.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muharrem ince, chp, kemal kılıçdaroğlu, hikmet çetin