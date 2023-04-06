https://sputniknews.com.tr/20230406/eski-chp-genel-baskani-cetin-ince-ile-iki-defa-gorustum-benim-meselem-degil-minvalinde-konustu-1069304311.html
Eski CHP Genel Başkanı Çetin: İnce ile iki defa görüştüm, 'Benim meselem değil' minvalinde konuştu
Eski CHP Genel Başkanı Çetin: İnce ile iki defa görüştüm, 'Benim meselem değil' minvalinde konuştu
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in, Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile iki kez görüştüğü ortaya çıktı. Çetin'in, Muharrem İnce'ye... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T23:10+0300
2023-04-06T23:10+0300
2023-04-06T23:10+0300
2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
chp
kemal kılıçdaroğlu
hikmet çetin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1f/1069006583_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_75aa70fd1c3ae0cc583d16a7265ad738.jpg
CHP yöneticileri ile Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında 'teklif' polemiği sürerken, CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin'in İnce ile iki defa görüştüğü ortaya çıktı.Gazeteci Fatma Karaağaç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çetin'in Muharrem İnce ile görüşmesinde, seçimin 2. tura kalmaması gerektiğini söylediğini aktardı.İnce'nin yanıt olarak ise "Benim meselem değil" minvalinde bir değerlendirme yaptığını da aktaran Karaağaç, "Çetin gerekli tüm çabayı gösterdiğini dile getirdi" dedi.katıldığı canlı yayın programında, İnce ile yapılan görüşmeye ilişkin, "Buluşmada değil fakat öncesi ve sonrasında Muharrem İnce'ye teklif yapıldı. Karşı tarafı suçlamak istemem ama üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyorum" demişti.İnce'den, Kılıçdaroğlu'nun yapılan görüşmede teklif yapıldığı ifadelerinin ardından yanıt gelmişti. Görüşmede deprem bölgesi, sandık güvenliği ve 'trollleri' konuştuklarını öne süren İnce, "Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, CHP’nin bilgisi dahilinde İnce ile görüştüğünü, beş milletvekili teklifi götürdüğünü, ancak bu teklifin kabul edilmediğini duyurmuştu.Yine, CHP Grup Başkanvekilli Engin Altay, “Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230406/inceden-chpden-teklif-aldi-iddialarina-kemal-beye-yeterli-ve-dogru-bilgi-verilmemis-olabilir-1069262960.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1f/1069006583_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_1c651a17667de21c6b7cc3687ee3342c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
muharrem ince, chp, kemal kılıçdaroğlu, hikmet çetin
muharrem ince, chp, kemal kılıçdaroğlu, hikmet çetin
Eski CHP Genel Başkanı Çetin: İnce ile iki defa görüştüm, 'Benim meselem değil' minvalinde konuştu
Abone ol
Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in, Memleket Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile iki kez görüştüğü ortaya çıktı. Çetin'in, Muharrem İnce'ye seçimin ikinci tura kalmaması gerektiğini ifade ettiğini fakat İnce'nin "Benim meselem değil" minvalinde bir değerlendirme yaptığını söylediği aktarıldı.
CHP yöneticileri ile Memleket Partisi lideri ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında 'teklif' polemiği sürerken, CHP'nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin'in İnce ile iki defa görüştüğü ortaya çıktı.
Gazeteci Fatma Karaağaç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çetin'in Muharrem İnce ile görüşmesinde, seçimin 2. tura kalmaması gerektiğini söylediğini aktardı.
İnce'nin yanıt olarak ise "Benim meselem değil" minvalinde bir değerlendirme yaptığını da aktaran Karaağaç, "Çetin gerekli tüm çabayı gösterdiğini dile getirdi" dedi.
katıldığı canlı yayın programında, İnce ile yapılan görüşmeye ilişkin, "Buluşmada değil fakat öncesi ve sonrasında Muharrem İnce'ye teklif yapıldı. Karşı tarafı suçlamak istemem ama üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyorum" demişti.
İnce'den, Kılıçdaroğlu'nun yapılan görüşmede teklif yapıldığı ifadelerinin ardından yanıt gelmişti. Görüşmede deprem bölgesi, sandık güvenliği ve 'trollleri' konuştuklarını öne süren İnce, "Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" ifadelerini kullanmıştı.
Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, CHP’nin bilgisi dahilinde İnce ile görüştüğünü, beş milletvekili teklifi götürdüğünü, ancak bu teklifin kabul edilmediğini duyurmuştu.
Yine, CHP Grup Başkanvekilli Engin Altay, “Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır” demişti.