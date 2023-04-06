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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230406/inceden-chpden-teklif-aldi-iddialarina-kemal-beye-yeterli-ve-dogru-bilgi-verilmemis-olabilir-1069262960.html
İnce'den 'CHP'den teklif aldı' iddialarına: Kemal Bey’e yeterli ve doğru bilgi verilmemiş olabilir
İnce'den 'CHP'den teklif aldı' iddialarına: Kemal Bey’e yeterli ve doğru bilgi verilmemiş olabilir
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, adaylıktan çekilme iddialarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T12:13+0300
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2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
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Cumhurbaşkanı adayı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylıktan çekilme ve CHP'den buna yönelik kendisine teklif iletildiği iddialarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.İnce'nin açıklamaları şöyle:CHP'li Engin Altay: İnce ile iki kez görüşüldü, maalesef önerilerimize uygun yanıt alınamadıCHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile anlaşma sağlanamadığını bildirdi.Altay, "Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230406/fikri-saglar-muharrem-ince-chpnin-ikinci-teklifini-de-reddetti-1069256949.html
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muharrem ince, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
muharrem ince, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu

İnce'den 'CHP'den teklif aldı' iddialarına: Kemal Bey’e yeterli ve doğru bilgi verilmemiş olabilir

12:13 06.04.2023 (güncellendi: 12:37 06.04.2023)
© AAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AA
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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, adaylıktan çekilme iddialarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı adayı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, adaylıktan çekilme ve CHP'den buna yönelik kendisine teklif iletildiği iddialarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
İnce'nin açıklamaları şöyle:
Her platformda siyasette ittifakların olabileceğini ama bu ittifakların menfaatler etrafında değil ilkeler etrafında olabileceğini söyledim.
İlke ittifakı kurabileceğimiz partiler arasında da CHP ve İyi Parti olabileceğini ifade ettim.
Katıldığım bir TV programında dostlar aracılığı ile bir görüşme yapıldığını ilk kez ben açıkladım. Bu dolaylı görüşmelerde ilkesel bir ittifak yapılabileceği muhataplara iletilmişse de partimizi ziyaretleri öncesinde bir geri dönüş olmamıştır.
Bütün kamuoyu gibi bizde de (her ne kadar ziyaret adayların kesinleşmesine 24 saat öncesine bırakılmışsa da) partimizi ziyaretlerinde birinci ağızdan bir görüşme olur beklentisi oluşmuşken meselenin yakınından bile geçilmemiştir.
Daha sonra kamuoyunda bu konu ile ilgili tepkileri bastırmak için olsa gerek adayların kesinleşmesinden sonra hatırlı dostları araya sokarak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapılmıştır.
Benim ilk günden beri duruşum net ve açıktır: kişisel ikbal, makam, koltuk derdinde değilim. Öyle olsaydı zaten CHP’deki konforumdan vazgeçmezdim. Benim derdim memlekettir. Bu memleketi düze çıkarmak için yola çıktığımız bana inanmış, bu yola gönül vermiş insanları yolda bırakacak herhangi bir adım atmam. Gerçekten istenilseydi ilkeler üzerinden bir ittifak kurulabilirdi. Gerçekten istenilseydi bu girişimler adayların kesinleşmesinden sonra değil, çok öncesinde yapılabilirdi.
Kemal Bey’e yeterli ve doğru bilgiler verilmemiş de olabilir. Memleket Partisi'nin oy oranları ile ilgili belki kamuoyu gibi onu da yanıltmış olabilirler. O yüzden ben de onu suçlamak istemem.
Bu meselenin uzatılmasını da doğru bulmuyorum. Bizi itham eden bir açıklama yapılmadığı sürece, bu konu ile ilgili son açıklamamdır. Ortak hedefimiz olan bu iktidarın gönderilmesi konusuna odaklanalım.

CHP'li Engin Altay: İnce ile iki kez görüşüldü, maalesef önerilerimize uygun yanıt alınamadı

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile anlaşma sağlanamadığını bildirdi.
Altay, "Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır" ifadesini kullandı.
Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
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Fikri Sağlar: Muharrem İnce, CHP’nin ikinci teklifini de reddetti
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