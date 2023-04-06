https://sputniknews.com.tr/20230406/disisleri-bakani-cavusoglu-rusya-disisleri-bakani-lavrov-ile-bir-araya-geldi-1069294404.html
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi
Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu’nda iftar yemeğinde bir araya geldi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T20:30+0300
2023-04-06T20:30+0300
2023-04-06T20:47+0300
sergey lavrov
mevlüt çavuşoğlu
ankara
rusya
türkiye
türkiye
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kendisinin davetlisi olarak 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda iftar yemeğinde buluştu.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov eşlik etti.Bakan Çavuşoğlu'nun, Rus mevkidaşı Lavrov ile yarın ikili ve uluslararası gündemdeki çeşitli konuları müzakere etmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230406/lavrov-ankarada-tahil-anlasmasini-ve-ukrayna-krizini-gorusecek-1069290215.html
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sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, ankara, rusya, türkiye
sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, ankara, rusya, türkiye
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi
20:30 06.04.2023 (güncellendi: 20:47 06.04.2023) Abone ol
Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu’nda iftar yemeğinde bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kendisinin davetlisi olarak 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda iftar yemeğinde buluştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov eşlik etti.
Bakan Çavuşoğlu'nun, Rus mevkidaşı Lavrov ile yarın ikili ve uluslararası gündemdeki çeşitli konuları müzakere etmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.