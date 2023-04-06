https://sputniknews.com.tr/20230406/disisleri-bakani-cavusoglu-rusya-disisleri-bakani-lavrov-ile-bir-araya-geldi-1069294404.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu’nda iftar yemeğinde bir araya geldi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T20:30+0300

2023-04-06T20:30+0300

2023-04-06T20:47+0300

sergey lavrov

mevlüt çavuşoğlu

ankara

rusya

türkiye

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067672477_0:129:3157:1905_1920x0_80_0_0_a5f5b7d4797a5213a6571c37c4f81c6c.jpg

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kendisinin davetlisi olarak 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda iftar yemeğinde buluştu.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov eşlik etti.Bakan Çavuşoğlu'nun, Rus mevkidaşı Lavrov ile yarın ikili ve uluslararası gündemdeki çeşitli konuları müzakere etmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230406/lavrov-ankarada-tahil-anlasmasini-ve-ukrayna-krizini-gorusecek-1069290215.html

ankara

rusya

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, ankara, rusya, türkiye