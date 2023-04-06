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https://sputniknews.com.tr/20230406/lavrov-ankarada-tahil-anlasmasini-ve-ukrayna-krizini-gorusecek-1069290215.html
Lavrov Ankara’da tahıl anlaşmasını ve Ukrayna krizini görüşecek
Lavrov Ankara’da tahıl anlaşmasını ve Ukrayna krizini görüşecek
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara’ya bugün başlayacak ve iki gün sürecek ziyareti sırasında, Ukrayna ve Suriye’deki durumun yanı sıra, Türkiye-Suriye... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T18:13+0300
2023-04-06T18:19+0300
dünya
sergey lavrov
türkiye
rusya
mevlüt çavuşoğlu
moskova
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un iki günlük Ankara ziyareti kapsamında tahıl anlaşması, Ukrayna ve Suriye konularının gündemde oalacağı bildirildi.Lavrov ayrıca Türkiyeli mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile ticaret, enerji ve turizm alanlarındaki ikili işbirliğinin geleceğini ve turizm sezonu öncesinde Rus vatandaşların güvenliğini değerlendirecekler.Taraflar ayrıca Kafkasya ve Ortadoğu’daki durumu ele alacak, farklı düzeylerdeki temasların programını geliştirecekler.Türkiye ve Suriye arasındaki buzların erimesiLavrov’un Ankara ziyareti öncesinde Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde dörtlü istişareler gerçekleştirilmişti. Bu istişarelerin başlıca amacı, Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi olasılığının oluşturulması için iki tarafın görüşlerinin yakınlaştırılmasıydı.Moskova’da, 3-4 Nisan’da gerçekleşen görüşmelerde, dört ülkenin temsilcileri, bakanlar düzeyindeki görüşme için hazırlık çalışmalarını değerlendirdi.Lavrov, Moskova’daki istişarelerde, dışişleri bakanları toplantısı için bazı tarihlerin sunulduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da görüşmenin en kısa zamanda Moskova’da düzenleneceğini duyurdu.Akkuyu NGSAkkuyu Nükleer AŞ proje şirketinden Rus haber ajansı RIA Novosti’ye yapılan açıklamaya göre, uranyum yakıtı geldiği an Akkuyu nükleer güç santrali (NGS) bir nükleer tesis, Türkiye de nükleer enerjiye sahip ülke haline gelecekler.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 27 Nisan’da ülkeye gelebileceğini duyurdu.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Akkuyu ziyareti ve diğer etkinliklere katılımı ile ilgili henüz net kararların alınmadığını, lakin Rusya’nın Akkuyu NGS açılış töreninde üst düzeyde temsil edileceğini dile getirmişti.Moskova ve Ankara ayrıca Türkiye’de doğalgaz terminalinin oluşturulması konusu üzerine çalışıyor. Geçen yılın eylül ayında meydana gelen patlamalar sonucu hasar gören Kuzey Akım doğalgaz boru hatları için rezerve edilen gaz bu terminal üzerinden piyasaya sürülebilir. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye’de sadece ticaret platformunun oluşturulması değil, ayrıca altyapının geliştirilmesi ve güney yönündeki sevkiyatların artırılmasının da gündemde olduğunu dile getirmişti.Tahıl anlaşmasıTürkiye, çatışmayı çözmek için çeşitli barış girişimlerinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de Rus ve Ukraynalı liderler arasında bir görüşme organize etmeye çalıştığını defalarca dile getirdi. Türkiye ayrıca tahıl anlaşmasında yer alıyor.Kremlin, bunun “iyi niyet jesti” olduğunu, çünkü anlaşmanın, Rus ihracatı önündeki engellerin kalkmasını öngören ikinci kısmının henüz yerine getirilmediğini kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230404/rusya-iran-suriye-ve-turkiye-disisleri-bakan-yardimcilari-duzeyinde-istisareler-gerceklestirildi-1069174378.html
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sergey lavrov, türkiye, rusya, mevlüt çavuşoğlu, moskova
sergey lavrov, türkiye, rusya, mevlüt çavuşoğlu, moskova

Lavrov Ankara’da tahıl anlaşmasını ve Ukrayna krizini görüşecek

18:13 06.04.2023 (güncellendi: 18:19 06.04.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© Пресс-служба МИД РФ
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara’ya bugün başlayacak ve iki gün sürecek ziyareti sırasında, Ukrayna ve Suriye’deki durumun yanı sıra, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi ile ilgili müzakerelerde bulunacak.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un iki günlük Ankara ziyareti kapsamında tahıl anlaşması, Ukrayna ve Suriye konularının gündemde oalacağı bildirildi.
Lavrov ayrıca Türkiyeli mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile ticaret, enerji ve turizm alanlarındaki ikili işbirliğinin geleceğini ve turizm sezonu öncesinde Rus vatandaşların güvenliğini değerlendirecekler.
Taraflar ayrıca Kafkasya ve Ortadoğu’daki durumu ele alacak, farklı düzeylerdeki temasların programını geliştirecekler.

Türkiye ve Suriye arasındaki buzların erimesi

Lavrov’un Ankara ziyareti öncesinde Rusya, Türkiye, Suriye ve İran dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde dörtlü istişareler gerçekleştirilmişti. Bu istişarelerin başlıca amacı, Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi olasılığının oluşturulması için iki tarafın görüşlerinin yakınlaştırılmasıydı.
Moskova’da, 3-4 Nisan’da gerçekleşen görüşmelerde, dört ülkenin temsilcileri, bakanlar düzeyindeki görüşme için hazırlık çalışmalarını değerlendirdi.
Lavrov, Moskova’daki istişarelerde, dışişleri bakanları toplantısı için bazı tarihlerin sunulduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da görüşmenin en kısa zamanda Moskova’da düzenleneceğini duyurdu.

Akkuyu NGS

Akkuyu Nükleer AŞ proje şirketinden Rus haber ajansı RIA Novosti’ye yapılan açıklamaya göre, uranyum yakıtı geldiği an Akkuyu nükleer güç santrali (NGS) bir nükleer tesis, Türkiye de nükleer enerjiye sahip ülke haline gelecekler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 27 Nisan’da ülkeye gelebileceğini duyurdu.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Akkuyu ziyareti ve diğer etkinliklere katılımı ile ilgili henüz net kararların alınmadığını, lakin Rusya’nın Akkuyu NGS açılış töreninde üst düzeyde temsil edileceğini dile getirmişti.
Moskova ve Ankara ayrıca Türkiye’de doğalgaz terminalinin oluşturulması konusu üzerine çalışıyor. Geçen yılın eylül ayında meydana gelen patlamalar sonucu hasar gören Kuzey Akım doğalgaz boru hatları için rezerve edilen gaz bu terminal üzerinden piyasaya sürülebilir. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye’de sadece ticaret platformunun oluşturulması değil, ayrıca altyapının geliştirilmesi ve güney yönündeki sevkiyatların artırılmasının da gündemde olduğunu dile getirmişti.

Tahıl anlaşması

Türkiye, çatışmayı çözmek için çeşitli barış girişimlerinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de Rus ve Ukraynalı liderler arasında bir görüşme organize etmeye çalıştığını defalarca dile getirdi. Türkiye ayrıca tahıl anlaşmasında yer alıyor.
Kremlin, bunun “iyi niyet jesti” olduğunu, çünkü anlaşmanın, Rus ihracatı önündeki engellerin kalkmasını öngören ikinci kısmının henüz yerine getirilmediğini kaydetmişti.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
DÜNYA
Moskova’da dörtlü görüşme: 'Temasları sürdürme kararı alındı'
4 Nisan, 18:20
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