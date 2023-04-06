https://sputniknews.com.tr/20230406/chelseanin-yeni-teknik-direktoru-frank-lampard-oldu-1069283733.html
Chelsea'de Frank Lampard geri döndü
Chelsea'de Frank Lampard geri döndü
Chelsea, sezon sonuna kadar Lampard’ı teknik direktörlük görevine getirdiğini açıkladı. Lampard, 2019-2021 yılları arasında da İngiliz ekibini çalıştırmıştı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T16:38+0300
2023-04-06T16:38+0300
2023-04-06T16:48+0300
chelsea
spor
everton
teknik direktör
frank lampard
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Graham Potter’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna eski kaptanı Frank Lampard'ı getirdi. 44 yaşındaki teknik adam, efsanesi olduğu takımı 2019-2021 yılları arasında da çalıştırmıştı. Lampard, bu periyotta Chelsea’nin başında 84 maçta 44 galibiyet, 15 beraberlik ve 25 mağlubiyet yaşadı.İngiliz teknik adam, son olarak ise Everton’da görev almıştı. Frank Lampard, Everton ile 44 müsabakada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 24 mağlubiyet elde etti.
https://sputniknews.com.tr/20230403/ingiltere-premier-ligde-teknik-direktor-degisikligi-rekoru-kirildi-1069127703.html
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chelsea, everton, teknik direktör, frank lampard
chelsea, everton, teknik direktör, frank lampard
Chelsea'de Frank Lampard geri döndü
16:38 06.04.2023 (güncellendi: 16:48 06.04.2023) Abone ol
Chelsea, sezon sonuna kadar Lampard’ı teknik direktörlük görevine getirdiğini açıkladı. Lampard, 2019-2021 yılları arasında da İngiliz ekibini çalıştırmıştı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Graham Potter’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna eski kaptanı Frank Lampard'ı getirdi. 44 yaşındaki teknik adam, efsanesi olduğu takımı 2019-2021 yılları arasında da çalıştırmıştı. Lampard, bu periyotta Chelsea’nin başında 84 maçta 44 galibiyet, 15 beraberlik ve 25 mağlubiyet yaşadı.
İngiliz teknik adam, son olarak ise Everton’da görev almıştı. Frank Lampard, Everton ile 44 müsabakada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 24 mağlubiyet elde etti.