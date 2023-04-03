https://sputniknews.com.tr/20230403/ingiltere-premier-ligde-teknik-direktor-degisikligi-rekoru-kirildi-1069127703.html

İngiltere Premier Lig'de teknik direktör değişikliği rekoru kırıldı

İngiltere Premier Lig'de teknik direktör değişikliği rekoru kırıldı

İngiltere Premier Lig takımları, bu sezon 13 teknik direktör değişikliğine giderek rekor kırdı. 03.04.2023, Sputnik Türkiye

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spor

ingiltere

premier lig

teknik direktör

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Avrupa'nın en prestijli futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig, bu kez olumsuz bir rekorla gündeme geldi.Alman futbol veri sitesi Transfermarkt'a göre, bu sezon içinde takımlar, 13 kez teknik direktör değişikliğine giderek bu alanda lig rekoruna imza attı.Bu sezon içinde İngiltere Premier Lig'den ayrılan teknik direktörler ve kulüpleri şöyle:Sezon sonu eklendiğinde en fazla değişiklik, 2017-18'de gerçekleştiİngiltere Premier Lig'de, sezon sonu yapılan değişiklikler eklendiğinde, en fazla teknik direktörün görevine son verildiği dönem ise Manchester City'nin şampiyonluğa uzandığı 2017-18 sezonu (15) oldu.Sezon içinde 10 teknik direktör değişimi yaşanırken, son lig maçlarının ardından 5 çalıştırıcının daha görevine son verilmişti.

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ingiltere, premier lig, teknik direktör