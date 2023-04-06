https://sputniknews.com.tr/20230406/cashappin-kurucusu-milyarder-bob-lee-san-franciscoda-olduruldu-1069262910.html
CashApp'in kurucusu milyarder Bob Lee öldürüldü
CashApp'in kurucusu milyarder Bob Lee öldürüldü
CashApp ödeme hizmetinin yaratıcısı Bob Lee, San Francisco'da sokaka ortasında ölü bulundu. Eski Google Android geliştiricisi, birçok teknoloji girişimine... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T12:32+0300
2023-04-06T12:32+0300
2023-04-06T12:35+0300
dünya
abd
san francisco
cinayet
ölü
uygulama
bob lee
cashapp
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ABD merkezli teknoloji firması CashApp'in kurucusu milyarder Bob Lee, San Francisco şehir merkezi yakınlarında öldürüldü.Polis, Lee'nin kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından saldırıya uğradığını ve bıçaklandığını bildirdi.Eyalet polisinin aktardığına göre olay, San Francisco'daki Main Street 300 Blok'ta sabaha karşı 02.30 sularında meydana geldi.Lee, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. San Francisco Polis Departmanı'nın olaya ilişkin incelemeleri sürerken basına henüz bilgilendirme yapılmadı. Elon Musk'tan paylaşım: Saldırganlar yakalansa bile serbest bırakılıyorABD'li multimilyarder Elon Musk da Lee'nin öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu. Musk, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Babasından açıklama: En yakın arkadaşımı kaybettimBob Lee'nin babası da oğlunun öldüğünü "En yakın arkadaşımı kaybettim" paylaşımıyla doğruladı.San Francisco Valisi London Breed, Bob Lee'nin cinayetini 'korkunç bir trajedi' olarak niteledi.Düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü'ne göre San Francisco, ABD'deki kentlerin yüzde 98'sinden daha tehlikeli. San Francisco'da, 2021-2022'de 56 cinayet işlenirken, bu yıl 12 cinayet işlendi.Eski Google Android geliştiricisi, birçok teknoloji girişimine yatırım yapmıştı. Son olarak Lee, Square'in eski baş teknoloji sorumlusu ve CashApp'in kurucusu olan MobileCoin'in baş ürün sorumlusuydu.
https://sputniknews.com.tr/20230124/ingiliz-medyasi-soledar-yakinlarinda-ukrayna-saflarinda-savasan-iki-ingiliz-olduruldu-1066136307.html
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abd, san francisco, cinayet, ölü, uygulama, bob lee, cashapp
abd, san francisco, cinayet, ölü, uygulama, bob lee, cashapp
CashApp'in kurucusu milyarder Bob Lee öldürüldü
12:32 06.04.2023 (güncellendi: 12:35 06.04.2023) Abone ol
CashApp ödeme hizmetinin yaratıcısı Bob Lee, San Francisco'da sokaka ortasında ölü bulundu. Eski Google Android geliştiricisi, birçok teknoloji girişimine yatırım yapmıştı.
ABD merkezli teknoloji firması CashApp'in kurucusu milyarder Bob Lee, San Francisco şehir merkezi yakınlarında öldürüldü.
Polis, Lee'nin kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından saldırıya uğradığını ve bıçaklandığını bildirdi.
Eyalet polisinin aktardığına göre olay, San Francisco'daki Main Street 300 Blok'ta sabaha karşı 02.30 sularında meydana geldi.
Lee, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.
San Francisco Polis Departmanı'nın olaya ilişkin incelemeleri sürerken basına henüz bilgilendirme yapılmadı.
Elon Musk'tan paylaşım: Saldırganlar yakalansa bile serbest bırakılıyor
ABD'li multimilyarder Elon Musk da Lee'nin öldürülmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Musk, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Tanıdığım birçok insan ciddi şekilde saldırıya uğradı. San Francisco'daki şiddet suçları korkunç bir şekilde artıyor ve saldırganlar yakalansa bile genellikle hemen serbest bırakılıyorlar."
Babasından açıklama: En yakın arkadaşımı kaybettim
Bob Lee'nin babası da oğlunun öldüğünü "En yakın arkadaşımı kaybettim" paylaşımıyla doğruladı.
San Francisco Valisi London Breed, Bob Lee'nin cinayetini 'korkunç bir trajedi' olarak niteledi.
Düşünce kuruluşu Hoover Enstitüsü'ne göre San Francisco, ABD'deki kentlerin yüzde 98'sinden daha tehlikeli. San Francisco'da, 2021-2022'de 56 cinayet işlenirken, bu yıl 12 cinayet işlendi.
Eski Google Android geliştiricisi, birçok teknoloji girişimine yatırım yapmıştı. Son olarak Lee, Square'in eski baş teknoloji sorumlusu ve CashApp'in kurucusu olan MobileCoin'in baş ürün sorumlusuydu.