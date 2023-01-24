https://sputniknews.com.tr/20230124/ingiliz-medyasi-soledar-yakinlarinda-ukrayna-saflarinda-savasan-iki-ingiliz-olduruldu-1066136307.html
İngiliz medyası: Soledar yakınlarında, Ukrayna saflarında savaşan iki İngiliz öldürüldü
İngiliz medyası: Soledar yakınlarında, Ukrayna saflarında savaşan iki İngiliz öldürüldü
Sky News televizyonu, Ukrayna ordusu saflarında Rusya’ya karşı savaşan iki İngiltere vatandaşı Chris Parry ve Andrew Bagshaw’un Soledar şehri yakınlarında... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T23:29+0300
2023-01-24T23:29+0300
2023-01-24T23:29+0300
ukrayna krizi
soledar
ukrayna
ingiltere
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/10/1063475598_0:65:1200:740_1920x0_80_0_0_5e2ebcefb6565fa29dba4ed231e14860.jpg
Haberde, “İki İngiltere vatandaşı, Soledar’dan ‘insani tahliye’ çabası sırasında öldürüldü” ifadelerine yer verildi.Daha önce Soledar sakini bir kadın, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, Ukrayna ordu birliklerinde çok sayıda Polonya ve İngiltere vatandaşı paralı askerin olduğunu anlatmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, Soledar şehrinin 12 Ocak’ta Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230120/abd-genelkurmay-baskani-milley-ukrayna-ordusunun-ruslari-yenmesi-zor-1065994021.html
soledar
ukrayna
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/10/1063475598_64:0:1136:804_1920x0_80_0_0_534aa8335007535214a46c660e2124b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
soledar, ukrayna, ingiltere
soledar, ukrayna, ingiltere
İngiliz medyası: Soledar yakınlarında, Ukrayna saflarında savaşan iki İngiliz öldürüldü
Abone ol
Sky News televizyonu, Ukrayna ordusu saflarında Rusya’ya karşı savaşan iki İngiltere vatandaşı Chris Parry ve Andrew Bagshaw’un Soledar şehri yakınlarında öldürüldüğünü söyledi.
Haberde, “İki İngiltere vatandaşı, Soledar’dan ‘insani tahliye’ çabası sırasında öldürüldü” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Soledar sakini bir kadın, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, Ukrayna ordu birliklerinde çok sayıda Polonya ve İngiltere vatandaşı paralı askerin olduğunu anlatmıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Soledar şehrinin 12 Ocak’ta Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.