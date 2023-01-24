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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230124/ingiliz-medyasi-soledar-yakinlarinda-ukrayna-saflarinda-savasan-iki-ingiliz-olduruldu-1066136307.html
İngiliz medyası: Soledar yakınlarında, Ukrayna saflarında savaşan iki İngiliz öldürüldü
İngiliz medyası: Soledar yakınlarında, Ukrayna saflarında savaşan iki İngiliz öldürüldü
Sky News televizyonu, Ukrayna ordusu saflarında Rusya’ya karşı savaşan iki İngiltere vatandaşı Chris Parry ve Andrew Bagshaw’un Soledar şehri yakınlarında... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T23:29+0300
2023-01-24T23:29+0300
ukrayna krizi
soledar
ukrayna
ingiltere
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Haberde, “İki İngiltere vatandaşı, Soledar’dan ‘insani tahliye’ çabası sırasında öldürüldü” ifadelerine yer verildi.Daha önce Soledar sakini bir kadın, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, Ukrayna ordu birliklerinde çok sayıda Polonya ve İngiltere vatandaşı paralı askerin olduğunu anlatmıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, Soledar şehrinin 12 Ocak’ta Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230120/abd-genelkurmay-baskani-milley-ukrayna-ordusunun-ruslari-yenmesi-zor-1065994021.html
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soledar, ukrayna, ingiltere
soledar, ukrayna, ingiltere

İngiliz medyası: Soledar yakınlarında, Ukrayna saflarında savaşan iki İngiliz öldürüldü

23:29 24.01.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Sky News televizyonu, Ukrayna ordusu saflarında Rusya’ya karşı savaşan iki İngiltere vatandaşı Chris Parry ve Andrew Bagshaw’un Soledar şehri yakınlarında öldürüldüğünü söyledi.
Haberde, “İki İngiltere vatandaşı, Soledar’dan ‘insani tahliye’ çabası sırasında öldürüldü” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Soledar sakini bir kadın, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, Ukrayna ordu birliklerinde çok sayıda Polonya ve İngiltere vatandaşı paralı askerin olduğunu anlatmıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Soledar şehrinin 12 Ocak’ta Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurmuştu.
ABD Kara Kuvvetleri Komutanı General Mark Milley - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
Ukrayna krizi
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna ordusunun Rusları yenmesi zor
20 Ocak, 22:52
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