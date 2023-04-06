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https://sputniknews.com.tr/20230406/beyoglunda-kismen-coken-bina-ile-ilgili-aciklama-mulk-sahibi-restorasyon-calismalarini-baslatmamis-1069275117.html
Beyoğlu'nda kısmen çöken bina ile ilgili açıklama: Mülk sahibi restorasyon çalışmalarını başlatmamış
Beyoğlu'nda kısmen çöken bina ile ilgili açıklama: Mülk sahibi restorasyon çalışmalarını başlatmamış
Beyoğlu'nda tadilat yapılırken kısmen çöken 5 katlı metruk bina ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ve Beyoğlu Belediyesi'nden açıklama yapıldı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T14:12+0300
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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Beyoğlu Karaköy, Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan tadilat yapılan 5 katlı metruk binada saat 06.30 sıralarında kısmen çökmüş, beton parçaları da yola dökülmüştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken tramvay seferleri bir süreliğine durdurulmuştu. Ekiplerin çalışmaları sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.İncelemelerini tamamlayan Oktay Özel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, şu ifadeleri kullandı: 'İstanbul için bu metruk tarihi yapılar büyük bir tehlike'Beyoğlu Belediyesi: Koruma Kurulu’ndan gelecek karar doğrultusunda işlemlere devam edilecekOlay yerinde İncelemelerini tamamlayan Beyoğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Karaaslan da basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:"Kararın ne zaman gelmesi bekleniyor" sorusuna cevap veren Karaaslan, “Konu sabahleyin gerçekleşti. Biz de teknik raporu tuttuk. Bu bina restorasyon ruhsatı olan bir yapı yani eski eser tescilli. Oradan gelecek karar 'yıkın' doğrultusunda da olabilir, 'sökün' doğrultusunda da olur. Ona göre uygulamalara devam edeceğiz. Onunla ilgili bir şey demeyeyim ben çünkü Koruma Kurulu karar alacak. Yıkma konusunda 2863 yasa kapsamında. Koruma Kurulu kararına göre oluyor. Yani Koruma Kurulu bir karar alacak o çerçevede biz uygulamaya devam edeceğiz. Ya ilgilisi bir şekilde devam edecek ya da belediye olarak yapamıyorsa biz yapacağız. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasıyla ilgili kurul kararları var. Güvenlik tedbirlerinin alınmasıyla ilgili mal sahibine en son 15 gün önce tebligat yapıldı, gerekli güvenlik önlemlerin alınmasına yönelik tebligatımız da dosyamızda var” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230406/karakoyde-metruk-binada-kismi-cokme-besiktas-yonu-trafige-kapatildi-tramvay-seferleri-iptal-1069252341.html
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istanbul, beyoğlu, beyoğlu belediyesi, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), metruk yapı
istanbul, beyoğlu, beyoğlu belediyesi, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), metruk yapı

Beyoğlu'nda kısmen çöken bina ile ilgili açıklama: Mülk sahibi restorasyon çalışmalarını başlatmamış

14:12 06.04.2023
© İHA / EMRE BABA - FURKAN DUMAN - ZEHRA BAYKALBeyoğlu'nda tadilat yapılırken kısmen çöken 5 katlı metruk bina ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ve Beyoğlu Belediyesi'nden açıklama yapıldı.
Beyoğlu'nda tadilat yapılırken kısmen çöken 5 katlı metruk bina ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ve Beyoğlu Belediyesi'nden açıklama yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© İHA / EMRE BABA - FURKAN DUMAN - ZEHRA BAYKAL
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Beyoğlu'nda tadilat yapılırken kısmen çöken 5 katlı metruk bina ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ve Beyoğlu Belediyesi'nden açıklama yapıldı.
Beyoğlu Karaköy, Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan tadilat yapılan 5 katlı metruk binada saat 06.30 sıralarında kısmen çökmüş, beton parçaları da yola dökülmüştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken tramvay seferleri bir süreliğine durdurulmuştu. Ekiplerin çalışmaları sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
İncelemelerini tamamlayan Oktay Özel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Kemeraltı Caddesi'nde tarihi binada bir çökme tehlikesi söz konusu şu an bütün görevli arkadaşlarla buradayız ne yazık ki çok aktif kullanılan, tramvayında geçtiği bir alan. Tarihi bina ikinci derece tescilli, 2015 yılında Koruma Kurulu tarafından güçlendirme ve restorasyon projeleri onaylanmış, 2016 yılında da ruhsat alınmasına rağmen özel mülkiyette olan yapıda ne yazık ki mülkiyet sahibi tarafından restorasyon ve güçlendirme çalışmaları başlatılmamış. Metruk bir halde günümüze gelmiş ve bugün tarihi alandaki tarihi duvarda bir çökme başlayarak bir tehlike arz etmeye başladı. Koruma Kurulu tarafından ivedi bir karar bekliyoruz."

"Biz bu süreç içerisinde İBB miras olarak İBB’nin gerekli birimleri, yetkili birimleri olarak hem mülkiyet sahibine hem kurum ve kuruluşlara defalarca uyarılarda bulunduk. Son olarak 2023 Mart ayının başında tekrar mülkiyet sahibini koruma kanunu gereği sorumluluğunu yerine getirerek gerekli güvelik önlemlerinin alınması, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının ivedilikle başlatılması yönünde uyarılarda bulunduk ama ne yazık ki yine gerekli çalışma başlatılmadı. Son olarak geçtiğimiz haftalarda Koruma Kurulu tarafından hem kanuni yükümlülükler hatırlatılarak restorasyon çalışmalarının başlatılması yönünde mülkiyet sahibine ve ilçe belediyesine son bir karar iletildi ama bugün böyle bir tehlike yaşıyoruz."

'İstanbul için bu metruk tarihi yapılar büyük bir tehlike'

"İstanbul için bu metruk tarihi yapılar büyük bir tehlike, bugün burada bu tehlikeyi yaşıyoruz, yarın başka bir cadde üzerinde başka bir mahallede benzer tehlikeler yaşayabiliriz. 3 bin 500'e yakın bu tarz tehlike içeren yapı var ve bu metruk sorununu İstanbul’un çözmesi gerekiyor. Hepimiz için geçmiş olsun."

Beyoğlu Belediyesi: Koruma Kurulu’ndan gelecek karar doğrultusunda işlemlere devam edilecek

Olay yerinde İncelemelerini tamamlayan Beyoğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Karaaslan da basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:
“Söz konusu yapı 99 yılında tescil edilmiş ve 2016 yılında da Koruma Kurulu’nca projelere uygun bulunarak belediyelerce düzenlenen bir yapı. Dönem içinde de değişik zamanlarda da ruhsat yenilemesi yapılan bir yapı. Bugün sabah 06.30’da gelen şikayet üzerine yerine gelindiğinde orta kısmında geniş bir çökme olduğu ve döşemelerinde çökme olduğu görüldü. Bunun üzerine de belediyemizin ekipleri tarafından teknik bir rapor düzenlenerek konu değerlendirmek üzere Koruma Kurulu’na iletildi ve Koruma Kurulu’ndan gelecek karar doğrultusunda da işlemlere devam edilecek."
"Kararın ne zaman gelmesi bekleniyor" sorusuna cevap veren Karaaslan, “Konu sabahleyin gerçekleşti. Biz de teknik raporu tuttuk. Bu bina restorasyon ruhsatı olan bir yapı yani eski eser tescilli. Oradan gelecek karar 'yıkın' doğrultusunda da olabilir, 'sökün' doğrultusunda da olur. Ona göre uygulamalara devam edeceğiz. Onunla ilgili bir şey demeyeyim ben çünkü Koruma Kurulu karar alacak. Yıkma konusunda 2863 yasa kapsamında. Koruma Kurulu kararına göre oluyor. Yani Koruma Kurulu bir karar alacak o çerçevede biz uygulamaya devam edeceğiz. Ya ilgilisi bir şekilde devam edecek ya da belediye olarak yapamıyorsa biz yapacağız. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasıyla ilgili kurul kararları var. Güvenlik tedbirlerinin alınmasıyla ilgili mal sahibine en son 15 gün önce tebligat yapıldı, gerekli güvenlik önlemlerin alınmasına yönelik tebligatımız da dosyamızda var” dedi.
Beyoğlu Karaköy’de 5 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi, çökme nedeniyle Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatılırken tramvay seferleri de askıya alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
TÜRKİYE
Karaköy’de metruk binada kısmi çökme: Beşiktaş yönü trafiğe kapatıldı, tramvay seferleri iptal
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