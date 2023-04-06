https://sputniknews.com.tr/20230406/beyoglunda-kismen-coken-bina-ile-ilgili-aciklama-mulk-sahibi-restorasyon-calismalarini-baslatmamis-1069275117.html

Beyoğlu'nda kısmen çöken bina ile ilgili açıklama: Mülk sahibi restorasyon çalışmalarını başlatmamış

Beyoğlu'nda kısmen çöken bina ile ilgili açıklama: Mülk sahibi restorasyon çalışmalarını başlatmamış

Beyoğlu'nda tadilat yapılırken kısmen çöken 5 katlı metruk bina ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ve Beyoğlu Belediyesi'nden açıklama yapıldı. 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T14:12+0300

2023-04-06T14:12+0300

2023-04-06T14:12+0300

türkiye

istanbul

beyoğlu

beyoğlu belediyesi

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

metruk yapı

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Beyoğlu Karaköy, Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan tadilat yapılan 5 katlı metruk binada saat 06.30 sıralarında kısmen çökmüş, beton parçaları da yola dökülmüştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilmiş, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken tramvay seferleri bir süreliğine durdurulmuştu. Ekiplerin çalışmaları sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.İncelemelerini tamamlayan Oktay Özel basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, şu ifadeleri kullandı: 'İstanbul için bu metruk tarihi yapılar büyük bir tehlike'Beyoğlu Belediyesi: Koruma Kurulu’ndan gelecek karar doğrultusunda işlemlere devam edilecekOlay yerinde İncelemelerini tamamlayan Beyoğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Karaaslan da basın mensuplarına şu açıklamayı yaptı:"Kararın ne zaman gelmesi bekleniyor" sorusuna cevap veren Karaaslan, “Konu sabahleyin gerçekleşti. Biz de teknik raporu tuttuk. Bu bina restorasyon ruhsatı olan bir yapı yani eski eser tescilli. Oradan gelecek karar 'yıkın' doğrultusunda da olabilir, 'sökün' doğrultusunda da olur. Ona göre uygulamalara devam edeceğiz. Onunla ilgili bir şey demeyeyim ben çünkü Koruma Kurulu karar alacak. Yıkma konusunda 2863 yasa kapsamında. Koruma Kurulu kararına göre oluyor. Yani Koruma Kurulu bir karar alacak o çerçevede biz uygulamaya devam edeceğiz. Ya ilgilisi bir şekilde devam edecek ya da belediye olarak yapamıyorsa biz yapacağız. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasıyla ilgili kurul kararları var. Güvenlik tedbirlerinin alınmasıyla ilgili mal sahibine en son 15 gün önce tebligat yapıldı, gerekli güvenlik önlemlerin alınmasına yönelik tebligatımız da dosyamızda var” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230406/karakoyde-metruk-binada-kismi-cokme-besiktas-yonu-trafige-kapatildi-tramvay-seferleri-iptal-1069252341.html

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istanbul, beyoğlu, beyoğlu belediyesi, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), metruk yapı