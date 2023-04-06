https://sputniknews.com.tr/20230406/karakoyde-metruk-binada-kismi-cokme-besiktas-yonu-trafige-kapatildi-tramvay-seferleri-iptal-1069252341.html
Karaköy’de metruk binada kısmi çökme: Beşiktaş yönü trafiğe kapatıldı, tramvay seferleri iptal
Karaköy’de metruk binada kısmi çökme: Beşiktaş yönü trafiğe kapatıldı, tramvay seferleri iptal
Beyoğlu Karaköy’de 5 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi, çökme nedeniyle Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatılırken tramvay seferleri de askıya... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T07:41+0300
2023-04-06T07:41+0300
2023-04-06T07:41+0300
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istanbul, karaköy
Karaköy’de metruk binada kısmi çökme: Beşiktaş yönü trafiğe kapatıldı, tramvay seferleri iptal
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Ayrıntılar geliyor
Beyoğlu Karaköy’de 5 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi, çökme nedeniyle Beşiktaş yönü araç trafiğine kapatılırken tramvay seferleri de askıya alındı.