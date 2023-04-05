https://sputniknews.com.tr/20230405/yunanistan-ukraynaya-leopard-tanki-vermeyi-reddetti-1069244549.html
Yunanistan, Ukrayna’ya Leopard tankı vermeyi reddetti
Yunanistan, Ukrayna’ya Leopard tankı vermeyi reddetti
Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, sahip oldukları modernize edilen Leopard 2A6 tanklarını ve S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T23:41+0300
2023-04-05T23:41+0300
2023-04-05T23:41+0300
ukrayna krizi
yunanistan
ukrayna
s-300
leopard
nikos panagiotopoulos
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Yunanistan parlamentosunun ulusal savunma ve dışişleri komitesinin toplantısında konuşan Panagiotopoulos, “Yunanistan, Ukrayna’ya Leopard 2A6 tanklarını göndermeyecek. Birkaç zırhlı personel taşıyıcı gönderdi, birkaçını daha gönderecek. Farklı kalibredeki mühimmat gönderdi. Fazlalıklarımız olacaksa yardım ederiz” ifadelerini kullandı.Panagiotopoulos, “Yarın Ukrayna Savunma Bakanı ülkemize geliyor. Ne isteyeceği, uçaklar vereceğimiz, S-300’leri de vereceğimiz, şunu veya bunu vereceğimiz yönünde çok tartışma, çok spekülasyon, çok analiz olacak. Söylentiler dolaşacak. Duruşumuz ilk günden beri net ve kesin. Verebileceğimizi veriyoruz. Ulusal güvenliğimize yönelik tehditleri dikkate alırsak, kendi savunmamızı bir nebze olsun zayıflatabilecek hiçbir şey vermiyoruz” dedi.Türkiye’yle ikili ilişkilerdeki durumun şu anda daha iyi olduğunu, ama yine de silahlara ilişkin planların değişmediğini söyleyen Panagiotopoulos, “Her konuda imkanlarımız dahilinde yardım etmeye hazırız, ama bu konu dışında. Son zamanlar ülkemizi sıkça ziyaret eden ABD Senatosu heyetine önceki gün yüzüncü defadır bu net koşulları tekrarlama fırsatım oldu” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230331/ukrayna-disisleri-kievin-karsi-saldiri-icin-yeterli-tanki-yok-1069023800.html
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yunanistan, ukrayna, s-300, leopard, nikos panagiotopoulos
yunanistan, ukrayna, s-300, leopard, nikos panagiotopoulos
Yunanistan, Ukrayna’ya Leopard tankı vermeyi reddetti
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Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, sahip oldukları modernize edilen Leopard 2A6 tanklarını ve S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya vermeyeceklerini söyledi.
Yunanistan parlamentosunun ulusal savunma ve dışişleri komitesinin toplantısında konuşan Panagiotopoulos, “Yunanistan, Ukrayna’ya Leopard 2A6 tanklarını göndermeyecek. Birkaç zırhlı personel taşıyıcı gönderdi, birkaçını daha gönderecek. Farklı kalibredeki mühimmat gönderdi. Fazlalıklarımız olacaksa yardım ederiz” ifadelerini kullandı.
Panagiotopoulos, “Yarın Ukrayna Savunma Bakanı ülkemize geliyor. Ne isteyeceği, uçaklar vereceğimiz, S-300’leri de vereceğimiz, şunu veya bunu vereceğimiz yönünde çok tartışma, çok spekülasyon, çok analiz olacak. Söylentiler dolaşacak. Duruşumuz ilk günden beri net ve kesin. Verebileceğimizi veriyoruz. Ulusal güvenliğimize yönelik tehditleri dikkate alırsak, kendi savunmamızı bir nebze olsun zayıflatabilecek hiçbir şey vermiyoruz” dedi.
Türkiye’yle ikili ilişkilerdeki durumun şu anda daha iyi olduğunu, ama yine de silahlara ilişkin planların değişmediğini söyleyen Panagiotopoulos, “Her konuda imkanlarımız dahilinde yardım etmeye hazırız, ama bu konu dışında. Son zamanlar ülkemizi sıkça ziyaret eden ABD Senatosu heyetine önceki gün yüzüncü defadır bu net koşulları tekrarlama fırsatım oldu” dedi.