https://sputniknews.com.tr/20230405/yunanistan-ukraynaya-leopard-tanki-vermeyi-reddetti-1069244549.html

Yunanistan, Ukrayna’ya Leopard tankı vermeyi reddetti

Yunanistan, Ukrayna’ya Leopard tankı vermeyi reddetti

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, sahip oldukları modernize edilen Leopard 2A6 tanklarını ve S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T23:41+0300

2023-04-05T23:41+0300

2023-04-05T23:41+0300

ukrayna krizi

yunanistan

ukrayna

s-300

leopard

nikos panagiotopoulos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/10/1067111200_0:0:3205:1802_1920x0_80_0_0_cc90357139d36d932996704d49e97a76.jpg

Yunanistan parlamentosunun ulusal savunma ve dışişleri komitesinin toplantısında konuşan Panagiotopoulos, “Yunanistan, Ukrayna’ya Leopard 2A6 tanklarını göndermeyecek. Birkaç zırhlı personel taşıyıcı gönderdi, birkaçını daha gönderecek. Farklı kalibredeki mühimmat gönderdi. Fazlalıklarımız olacaksa yardım ederiz” ifadelerini kullandı.Panagiotopoulos, “Yarın Ukrayna Savunma Bakanı ülkemize geliyor. Ne isteyeceği, uçaklar vereceğimiz, S-300’leri de vereceğimiz, şunu veya bunu vereceğimiz yönünde çok tartışma, çok spekülasyon, çok analiz olacak. Söylentiler dolaşacak. Duruşumuz ilk günden beri net ve kesin. Verebileceğimizi veriyoruz. Ulusal güvenliğimize yönelik tehditleri dikkate alırsak, kendi savunmamızı bir nebze olsun zayıflatabilecek hiçbir şey vermiyoruz” dedi.Türkiye’yle ikili ilişkilerdeki durumun şu anda daha iyi olduğunu, ama yine de silahlara ilişkin planların değişmediğini söyleyen Panagiotopoulos, “Her konuda imkanlarımız dahilinde yardım etmeye hazırız, ama bu konu dışında. Son zamanlar ülkemizi sıkça ziyaret eden ABD Senatosu heyetine önceki gün yüzüncü defadır bu net koşulları tekrarlama fırsatım oldu” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230331/ukrayna-disisleri-kievin-karsi-saldiri-icin-yeterli-tanki-yok-1069023800.html

yunanistan

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan, ukrayna, s-300, leopard, nikos panagiotopoulos