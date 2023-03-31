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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230331/ukrayna-disisleri-kievin-karsi-saldiri-icin-yeterli-tanki-yok-1069023800.html
Ukrayna Dışişleri: Kiev'in karşı saldırı için yeterli tankı yok
Ukrayna Dışişleri: Kiev'in karşı saldırı için yeterli tankı yok
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Melnik, Kiev'in karşı saldırı için yeterli sayıda tankının olmadığını belirtti. 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T23:04+0300
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ukrayna krizi
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ukrayna dışişleri bakanlığı
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Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Melnik, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği demeçte, Kiev'in karşı saldırı için yeterli sayıda tankının olmadığını söyledi.Melnik, “Hazırlığı yapılmamış bir karşı saldırı başlatmak istemiyoruz. Şu anda Batı'dan aldığımız yaklaşık 50-60 tankımız var, ancak Ruslar hala günde on tank üretme veya hizmete sokma kapasitesine sahipler. Bu da, savaş alanında daha uzun bir süre belirleyici bir avantaj elde edemeyeceğimiz anlamına geliyor” dedi.Melnik, Avrupa'nın savaş uçağı tedariki konusunda kırmızı çizgileri olmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.Hafta başında Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ordusunun nisan-mayıs aylarında başlatmayı planladığı karşı saldırının birkaç yönde olacağını ve Alman Leopard tanklarının da kullanılacağını söylemişti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mühimmat sıkıntısı nedeniyle bir karşı saldırı başlatmasının imkansız olduğunu ve Kiev’in hala ortaklardan silah tedariki beklediğini belirterek, doğu cephesindeki durumun kendileri açısından olumsuz olduğunu ifade etmişti.
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ukrayna, ukrayna dışişleri bakanlığı, andrey melnik, frankfurter allgemeine zeitung

Ukrayna Dışişleri: Kiev'in karşı saldırı için yeterli tankı yok

23:04 31.03.2023 (güncellendi: 23:08 31.03.2023)
© AFP 2023Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2023
© AFP 2023
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Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Melnik, Kiev'in karşı saldırı için yeterli sayıda tankının olmadığını belirtti.
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Melnik, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği demeçte, Kiev'in karşı saldırı için yeterli sayıda tankının olmadığını söyledi.
Melnik, “Hazırlığı yapılmamış bir karşı saldırı başlatmak istemiyoruz. Şu anda Batı'dan aldığımız yaklaşık 50-60 tankımız var, ancak Ruslar hala günde on tank üretme veya hizmete sokma kapasitesine sahipler. Bu da, savaş alanında daha uzun bir süre belirleyici bir avantaj elde edemeyeceğimiz anlamına geliyor” dedi.
Melnik, Avrupa'nın savaş uçağı tedariki konusunda kırmızı çizgileri olmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Hafta başında Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ordusunun nisan-mayıs aylarında başlatmayı planladığı karşı saldırının birkaç yönde olacağını ve Alman Leopard tanklarının da kullanılacağını söylemişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin mühimmat sıkıntısı nedeniyle bir karşı saldırı başlatmasının imkansız olduğunu ve Kiev’in hala ortaklardan silah tedariki beklediğini belirterek, doğu cephesindeki durumun kendileri açısından olumsuz olduğunu ifade etmişti.
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